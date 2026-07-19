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Classifica piloti e costruttori F1 dopo Spa: Antonelli che colpo, 25-0 a Russell ma c'è Hamilton 2° e Leclerc risale

Come cambia la classifica piloti e costruttori dopo il Gp del Belgio vinto alla grande da Antonelli su Leclerc e Verstappen con Hamilton 4°: Kimi allunga su Russell ritirato, Lewis sale 2°, Leclerc torna sotto

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Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non vinceva dal 7 giugno a Monaco Kimi Antonelli che con il successo, splendido nel Gran Premio del Belgio, torna ad allungare nella classifica del mondiale piloti, complice anche lo “zero” di George Russell costretto al ritiro immediato dopo l’incidente con Hamilton al via. Che con il 4° posto a Spa supera proprio il connazionale salendo al 2° posto. Sono 45 punti i punti che dividono Kimi ed Lewis. Si fa sotto anche Leclerc con i 18 punti di oggi. Nei costruttori la Ferrari ha recuperato 5 lunghezze alla Mercedes, poca roba.

La cronaca e il report del GP del Belgio

F1, classifica mondiale piloti dopo Spa

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 punti
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 punti
  3. George Russell (Mercedes) – 154 punti
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 126 punti
  5. Lando Norris (McLaren) – 103 punti
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 92 punti
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 91 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo Silverstone

  1. Mercedes – 358 punti
  2. Ferrari – 285 punti
  3. McLaren – 195 punti
  4. Red Bull – 151 punti
  5. Alpine – 61 punti

La classifica costruttori completa

F1 calendario: si va subito in Ungheria poi in ferie

La F1 non si ferma, almeno per ora. Dopo Spa nessuna pausa, il calendario del Mondiale 2026 porterà il circus direttamente dalle Ardenne a Budapest per il Gran Premio di Ungheria nel week end 24/26 luglio sulla mitica pista dell’Hungaroring. Sarà quella l’ultima fatica di questa prima parte di stagione prima delle meritate ferie estive.

Classifica piloti e costruttori F1 dopo Spa: Antonelli che colpo, 25-0 a Russell ma c'è Hamilton 2° e Leclerc risale Getty

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