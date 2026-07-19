Non vinceva dal 7 giugno a Monaco Kimi Antonelli che con il successo, splendido nel Gran Premio del Belgio, torna ad allungare nella classifica del mondiale piloti, complice anche lo “zero” di George Russell costretto al ritiro immediato dopo l’incidente con Hamilton al via. Che con il 4° posto a Spa supera proprio il connazionale salendo al 2° posto. Sono 45 punti i punti che dividono Kimi ed Lewis. Si fa sotto anche Leclerc con i 18 punti di oggi. Nei costruttori la Ferrari ha recuperato 5 lunghezze alla Mercedes, poca roba.
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- La classifica piloti completa
- F1, classifica costruttori dopo Silverstone
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- F1 calendario: si va subito in Ungheria poi in ferie
La cronaca e il report del GP del Belgio
F1, classifica mondiale piloti dopo Spa
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 punti
- George Russell (Mercedes) – 154 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 126 punti
- Lando Norris (McLaren) – 103 punti
- Oscar Piastri (McLaren) – 92 punti
- Max Verstappen (Red Bull) – 91 punti
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori dopo Silverstone
- Mercedes – 358 punti
- Ferrari – 285 punti
- McLaren – 195 punti
- Red Bull – 151 punti
- Alpine – 61 punti
La classifica costruttori completa
F1 calendario: si va subito in Ungheria poi in ferie
La F1 non si ferma, almeno per ora. Dopo Spa nessuna pausa, il calendario del Mondiale 2026 porterà il circus direttamente dalle Ardenne a Budapest per il Gran Premio di Ungheria nel week end 24/26 luglio sulla mitica pista dell’Hungaroring. Sarà quella l’ultima fatica di questa prima parte di stagione prima delle meritate ferie estive.