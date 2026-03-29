Classifica piloti e costruttori F1: Antonelli nuovo leader batte ogni record, primato strappato a Hamilton

Kimi Antonelli con la vittoria in Giappone vola in testa alla classifica mondiale piloti di F1 e batte un record di precocità che apparteneva a Lewis Hamilton

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Sta battendo tutti i record di precocità Andrea Kimi Antonelli. Che vincendo il Gran Premio del Giappone non solo va in testa al Mondiale piloti ma infrange un record che apparteneva a Lewis Hamilton. Insomma la gara perfetta ancora una volta a una settimana di distanza da Shanghai per il 19enne bolognese che ora guarda tutti dall’alto e può davvero sognare in grande.

Antonelli batte record su record

Con la vittoria in Giappone approfittando del 4° posto di Russell, Antonelli balza in testa al mondiale piloti di F1. Kimi è il Leader della classifica più giovane della storia della Formula 1. Ad appena 19 anni 7 mesi 4 giorni ha strabattuto il precedente primato che apparteneva a Lewis Hamilton che andò in testa al campionato a 22 anni 4 mesi 6 giorni, con la McLaren dopo il Gp di Spagna 2007.

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Antonelli è il 10° pilota nella storia che vince due gare consecutive back to back a distanza di 7 giorni, l’ultimo era stato Leclerc con la Ferrari nel 2019, Belgio e poi Monza. Kimi riporta l’Italia in testa al Mondiale, l’ultimo era stato il compianto Michele Alboreto nel 1985, se si esclude la prima gara perchè c’è stato nel recente passato anche Fisichella che vinse in avvio in Australia nel 2005.

Rivivi il Gp del Giappone

F1 classifica mondiale piloti dopo il Giappone

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 72 punti George Russell (Mercedes) – 63 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 49 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 41 punti Lando Norris (McLaren) – 25 punti Oscar Piastri (McLaren) – 21 punti

F1 classifica mondiale costruttori dopo Suzuka

Mercedes – 135 punti Ferrari – 90 punti McLaren – 46 punti Haas – 18 punti Red Bull – 16 punti Alpine – 16 punti

Calendario F1 2026, lunga sosta: appuntamento a Miami

Dopo tre gare in un mese tra Australia, Cina e Giappone, la Formula 1 è costretta a prendersi una lunga, lunghissima sosta più di quella estiva. Causa di forza maggiore vista la decisione della FIA sulle gare di Bahrain e Arabia Saudita. Il calendario del Mondiale 2026 di F1 quindi dà appuntamento all’inizio di maggio quando si riprenderà con il Gran Premio di Miami.