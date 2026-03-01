Classifica piloti MotoGP e pagelle Gp Thailandia: Bezzecchi e Aprilia da titolo, giornataccia Marquez e Bagnaia

Una candidatura ufficiale. La vittoria, anzi il dominio di Marco Bezzecchi e dell’Aprilia nel Gran Premio di Thailandia sono una dichiarazione di interesse per il Mondiale MotoGP. Così come la solidità di Pedro Acosta dopo il successo nella Sprint. Dall’altra parte la giornataccia della Ducati battuta e al gancio così come la ruota di Marc Marquez e il crollo di Bagnaia. Le pagelle di Buriram sono anche questo!
- Le pagelle del Gp di Thailandia
- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
- La classifica piloti MotoGP completa
- Calendario MotoGP: subito pausa poi si torna in Brasile
Le pagelle del Gp di Thailandia
- Francesco Bagnaia 5: non pervenuto, Pecco vivacchia con la partenza, si affaccia solamente nelle prime posizioni senza mai fare nemmeno un pensierino al podio e poi crolla nel finale finendo anche dietro le due VR46. Nono ieri, nono oggi, come inizio non c’è bene per quella che doveva essere la stagione del riscatto
- Bezzecchi 10: domina, dal primo all’ultimo giro, isole comprese. Si fa perdonare con gli interessi la caduta della Sprint e per evitare problemi se ne va alla curva 3 per non farsi vedere più.
- Acosta 9: un primo e un secondo, insomma anche un dolce inteso come inizio di stagione per il giovane spagnolo che a vedere gli altri suoi compagni di KTM (Binder 7°, Bastianini 12°) ci mette tanto del suo, segno che Ducati non ci ha visto male. Intanto si prende la vetta del Mondiale fino al Brasile. Mica male.
- Marc Marquez 7: pure lui ci ha messo tanto del suo, miglior Ducati per distacco fino a che la gomma ha retto. nel vero senso della parola, abbandonandolo in mezzo alla pista, stremata pure lui, forse per un cordolo di traverso. Che non sarà il 2025 Marc lo aveva capito, anzi lo aveva pronosticato in tempi non sospetti.
- Raul Fernandez 8: zitto zitto, quatto quatto si prende il secondo podio in due giorni mettendosi dietro anche un’Aprilia ufficiale nel festival delle moto di Noale. Non sarà un campionissimo ma è uno tosto.
- Jorge Martin 7,5: assapora per un po’ il podio, poi va in gestione e porta a casa punti utili per il morale dopo il solito inizio stagione sul lettino di una sala operatoria. Sprazzi di Martinator.
- Alex Marquez 3: inizio peggiore non poteva fare il fratellino che sbarella contro Di Giannantonio alla partenza della Sprint e poi cade in gara. La classifica recita “zero” alla voce punti.
- Aprilia 10, Ducati 4: l’ordine d’arrivo è un la fotografia dei valori in campo, almeno qui a Buriram. Noale ne piazza 4 ai primi 5 posti, Borgo Panigale perso il suo vessillo Marquez fatica con tutti gli altri. Che sia davvero un passaggio di consegne come da Carlo Conti a De Martino a Sanremo?
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Pedro Acosta
|KTM
|32
|2
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|25
|3
|Raul Fernandez
|Aprilia
|23
|4
|Jorge Martin
|Aprilia
|18
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|17
La classifica piloti MotoGP completa
Calendario MotoGP: subito pausa poi si torna in Brasile
La MotoGP si prende subito un po’ di sosta dopo l’esordio stagionale. Dopo Buriram il carrozzone del Motomondiale lascia la Thailandia torna in Europa verosimilmente per rifiatare dopo un mese di test asiatici. Ma niente paura, solo un paio di settimane prima della partenza per il Brasile dopo le moto tornano. Nel week end 20-22 marzo si corre all’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna ed è lì che ci diamo appuntamento!