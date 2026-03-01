Classifica piloti MotoGP e pagelle Gp Thailandia: Bezzecchi e Aprilia da titolo, giornataccia Marquez e Bagnaia

Le pagelle del GP di Thailandia e la classifica Mondiale piloti MotoGP dopo Buriram dove ha vinto Bezzecchi su Aprilia davanti ad Acosta e Raul Fernandez, male le Ducati di Bagnaia e Marquez

Pubblicato: 01-03-2026 10:05 Condividi











Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio