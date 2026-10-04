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Classifica piloti F1 e costruttori dopo Sepang: Antonelli è quasi campione, Russell piomba a -84 punti

Con il ritiro di Russell e il 2° posto conquistato nel Gp del Bahrain, Kimi Antonelli è sempre più vicino ad uno storico primo titolo mondiale: come cambia la classifica piloti di F1

2 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

“Mamma butta la pasta” direbbe il mitico Dan Peterson guardando la nuova classifica piloti del Mondiale di F1. Con lo “zero” di Russell tradito dalla power unit Mercedes a 4 giri dalla fine del Gp del Bahrain, vede oramai il suo primo titolo iridato Antonelli 2° in Malesia alle spalle di Max Verstappen. Ed è lecito a questo punto cominciare a fare i conti su quando Kimi potrebbe chiudere i giochi matematicamente.

La cronaca e il report del GP di Azerbaijan

F1, classifica mondiale piloti dopo il Bahrain-Malesia

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 320
2 George Russell Mercedes 236
3 Lewis Hamilton Ferrari 214
4 Charles Leclerc Ferrari 191
5 Lando Norris McLaren 188
6 Max Verstappen Red Bull 188

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori 2026 post Azerbaijan

1 Mercedes 556
2 Ferrari 405
3 McLaren 316
4 Red Bull 298
5 Racing Bulls 90

La classifica costruttori completa

Classifica piloti F1 e costruttori dopo Sepang: Antonelli è quasi campione, Russell piomba a -84 punti Ansa

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