“Mamma butta la pasta” direbbe il mitico Dan Peterson guardando la nuova classifica piloti del Mondiale di F1. Con lo “zero” di Russell tradito dalla power unit Mercedes a 4 giri dalla fine del Gp del Bahrain, vede oramai il suo primo titolo iridato Antonelli 2° in Malesia alle spalle di Max Verstappen. Ed è lecito a questo punto cominciare a fare i conti su quando Kimi potrebbe chiudere i giochi matematicamente.
- F1, classifica mondiale piloti dopo il Bahrain-Malesia
- La classifica piloti completa
- F1, classifica costruttori 2026 post Azerbaijan
- La classifica costruttori completa
La cronaca e il report del GP di Azerbaijan
F1, classifica mondiale piloti dopo il Bahrain-Malesia
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|320
|2
|George Russell
|Mercedes
|236
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|214
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|191
|5
|Lando Norris
|McLaren
|188
|6
|Max Verstappen
|Red Bull
|188
La classifica piloti completa
F1, classifica costruttori 2026 post Azerbaijan
|1
|Mercedes
|556
|2
|Ferrari
|405
|3
|McLaren
|316
|4
|Red Bull
|298
|5
|Racing Bulls
|90