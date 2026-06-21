C’è Jorge Martin a -8 punti ma a fare più paura è sicuramente Marc Marquez capace di recuperare 62 punti nelle ultime due gare. Incredibile ma vero, Marco Bezzecchi è passato dal sogno diventato realtà al Mugello all’incubo di Brno con caduta nella Sprint e squalifica per la gara. Il 9 volte campione del mondo adesso fa paura, a -40 anche se Martinator e Diggia sono più vicini al Bez. E Anche Bagnaia non è poi così distante con 4 podi consecutivi e il successo nella Sprint di Brno.
- La rimonta di Marquez, da -102 a -40 in due week end
- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
- La classifica piloti MotoGP completa
- Bezzecchi ha dilapidato un patrimonio
La rimonta di Marquez, da -102 a -40 in due week end
Quando poco più di un mese fa Marc cadeva rovinosamente nella Sprint di Le Mans costretto alla doppia operazione al piede e alla spalla, saltando Barcellona, nessuno credeva che sarebbe potuto rientrare così presto nella lotta per il titolo. Al Mugello Marquez è tornato zoppicando e ha conquistato solo 14 punti con Bezzecchi trionfatore in casa.
Ma nelle ultime due gare, Balaton Park e Brno, Marquez è tornato a martellare, seppur dicendo di non essere ancora non al meglio (e meno male…). Due vittorie nelle gare lunghe, un successo e un podio, nelle Sprint. Ha fatto incetta di punti, così è passato da 102 punti di distacco da Bez a soli 40. Ha recuperato 62 punti approfittando anche delle défaillance di Bezzecchi, il tutto in sole 4 corse tra Sprint e GP. Incredibile, ma vero.
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|180
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|172
|3
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|157
|4
|Marc Marquez
|Ducati
|140
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|134
|6
|Pedro Acosta
|KTM
|132
|7
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|127
La classifica piloti MotoGP completa
Bezzecchi ha dilapidato un patrimonio
Marco Bezzecchi in Ungheria e Repubblica Ceca tra un inconveniente e l’altro è riuscito a conquistare solo 7 punti. In Ungheria è stato buttato giù dal compagno Martin in partenza. In Repubblica Ceca il doppio pasticcio, la caduta verso la fine della Sprint che lo ha privato di 5 punti e poi oltre il danno la beffa enorme di quella reazione sconsiderata col marshall che gli è costata la squalifica dalla gara.
La classifica piloti non è mai stata così corta con Martin, oggi gravato di due long lap penalty e solo 9°, a -8 dal Bez, Di Giannantonio a -33 punti, Marquez come detto a -40 e perchè no, giusto citare anche Pecco Bagnaia a -53 lunghezze peraltro in striscia positiva di 4 podi in gara oltre alla vittoria nella Sprint di Brno. Nel mezzo pure Ai Ogura grande protagonista in Cechia e Pedro Acosta che invece si è ritirato a pochi giri dalla fine.
E ora nemmeno il tempo di riposarsi e riflettere ma solo quello di fare armi e bagagli per spostarsi nella vicina Assen dove nel prossimo week end si corre il Gran Premio d’Olanda!