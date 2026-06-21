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Classifica piloti MotoGP dopo Brno: Marquez a -40 da Bezzecchi, quanti punti ha recuperato Marc in due gare

Quasi incredibile rimonta di Marquez dopo la brutta caduta e infortunio a Le Mans, il rientro zoppicando al Mugello, Bezzecchi ora trema con Martin a -8 punti e Marc a -40

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

C’è Jorge Martin a -8 punti ma a fare più paura è sicuramente Marc Marquez capace di recuperare 62 punti nelle ultime due gare. Incredibile ma vero, Marco Bezzecchi è passato dal sogno diventato realtà al Mugello all’incubo di Brno con caduta nella Sprint e squalifica per la gara. Il 9 volte campione del mondo adesso fa paura, a -40 anche se Martinator e Diggia sono più vicini al Bez. E Anche Bagnaia non è poi così distante con 4 podi consecutivi e il successo nella Sprint di Brno.

La rimonta di Marquez, da -102 a -40 in due week end

Quando poco più di un mese fa Marc cadeva rovinosamente nella Sprint di Le Mans costretto alla doppia operazione al piede e alla spalla, saltando Barcellona, nessuno credeva che sarebbe potuto rientrare così presto nella lotta per il titolo. Al Mugello Marquez è tornato zoppicando e ha conquistato solo 14 punti con Bezzecchi trionfatore in casa.

Ma nelle ultime due gare, Balaton Park e Brno, Marquez è tornato a martellare, seppur dicendo di non essere ancora non al meglio (e meno male…). Due vittorie nelle gare lunghe, un successo e un podio, nelle Sprint. Ha fatto incetta di punti, così è passato da 102 punti di distacco da Bez a soli 40. Ha recuperato 62 punti approfittando anche delle défaillance di Bezzecchi, il tutto in sole 4 corse tra Sprint e GP. Incredibile, ma vero.

La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Marco Bezzecchi Aprilia 180
2 Jorge Martin Aprilia 172
3 Fabio Di Giannantonio Ducati 157
4 Marc Marquez Ducati 140
5 Ai Ogura Aprilia 134
6 Pedro Acosta KTM 132
7 Francesco Bagnaia Ducati 127

La classifica piloti MotoGP completa

Bezzecchi ha dilapidato un patrimonio

Marco Bezzecchi in Ungheria e Repubblica Ceca tra un inconveniente e l’altro è riuscito a conquistare solo 7 punti. In Ungheria è stato buttato giù dal compagno Martin in partenza. In Repubblica Ceca il doppio pasticcio, la caduta verso la fine della Sprint che lo ha privato di 5 punti e poi oltre il danno la beffa enorme di quella reazione sconsiderata col marshall che gli è costata la squalifica dalla gara.

La classifica piloti non è mai stata così corta con Martin, oggi gravato di due long lap penalty e solo 9°, a -8 dal Bez, Di Giannantonio a -33 punti, Marquez come detto a -40 e perchè no, giusto citare anche Pecco Bagnaia a -53 lunghezze peraltro in striscia positiva di 4 podi in gara oltre alla vittoria nella Sprint di Brno. Nel mezzo pure Ai Ogura grande protagonista in Cechia e Pedro Acosta che invece si è ritirato a pochi giri dalla fine.

E ora nemmeno il tempo di riposarsi e riflettere ma solo quello di fare armi e bagagli per spostarsi nella vicina Assen dove nel prossimo week end si corre il Gran Premio d’Olanda!

Classifica piloti MotoGP dopo Brno: Marquez a -40 da Bezzecchi, quanti punti ha recuperato Marc in due gare Gp Repubblica Ceca: Alex Marquez alza bandiera bianca, perchè non corre la Sprint e la gara di Brno Getty

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