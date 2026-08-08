Classifica Piloti MotoGP dopo la Sprint di Silverstone: Martin sempre più leader, Bezzecchi supera Marquez

Piccoli ma emblematici cambiamenti nella classifica Piloti dopo la Sprint Race del GP di Gran Bretagna: Martin, vincitore a Silverstone della gara veloce, aumenta il suo vantaggio in testa, e Bezzecchi supera (di poco) Marquez

Posto che le Aprilia vengono esaltate maggiormente da una pista come quella Silverstone, resta comunque impressionante il dominio che la casa di Noale sta imponendo nel fine settimana del GP di Gran Bretagna: le RS-GP si stanno dimostrando le moto più complete e performanti su questa pista, e nella Sprint è arrivata pure una tripletta che contempla due piloti ufficiali più uno del team satellite Trackhouse.

Con due costanti: da una parte Jorge Martin sta facendo man bassa tra vittoria nella Sprint, pole e pure record conquistato nella qualifica. Marco Bezzecchi, ed è l’altra costante sino ad ora, pur rattoppato sta dando prova di un notevole stoicismo prendendosi pure lui il record della pista (poi aggiornato dal compagno di squadra) e finendo sul podio della gara veloce dopo una piccola rimonta dal quinto posto.

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I promossi dopo la Sprint: Aprilia dominatrice, bene anche i Trackhouse con Ogura

I promossi sino a questo punto e in vista della gara di domani, quindi, sono senz’altro gli Aprilia: detto di Martin, che aumenta il suo vantaggio in classifica, va notato come Bezzecchi stringendo i denti a causa dei postumi dell’intervento a seguito dell’infortunio al Sachsenring si sta portando a casa punti preziosi, un balsamo per il morale dopo averne persi a carrettate nei quattro appuntamenti precedenti.

E con la contestuale difficoltà che sta vivendo Marc Marquez a Silverstone il riminese ha superato, anche se di poco, lo spagnolo campione del mondo in classifica, portandosi a -27 da Martin. Bene anche i Trackhouse, o perlomeno Ai Ogura, che a dispetto dello scetticismo riguardo dei buoni risultati a Silverstone di cui aveva fatto sfoggio mantiene ben saldo il controllo della sua classifica, con un secondo posto mantenuto a -17 punti dal leader. A sua volta però Bezzecchi dista solo 10 lunghezze dal giapponese, mentre Raul Fernandez, l’altro Trackhouse, paga la caduta di oggi e non si schioda dal sesto posto, con un vantaggio di soli 7 punti su un sempre pericoloso e incombente Pedro Acosta in quota KTM (e dal 2027 in Ducati ufficiale).

Flop Ducati: Marc Marquez in difficoltà, sprofonda Bagnaia

I sommersi del fine settimana britannico, al momento, sono i Ducati (certo, altre case se la stanno passando peggio, ma si tratta di un trend consolidato: in proporzione a questo appuntamento chi sta deludendo di più, perciò, è la casa di Borgo Panigale). Marc Marquez ha fatto una fatica notevole a tenersi agganciato al podio, con prestazioni che anche per le altre Desmosedici hanno intrapreso una curva discendente giro dopo giro. Dalla lotta per la top 5 il campione del mondo regnante alla fine è scivolato in nona posizione, e da qui il sorpasso di un pur affaticato Bezzecchi.

Disastro totale per il povero Francesco Bagnaia, alle prese pure lui con i postumi di un intervento (all’avambraccio destro per sindrome compartimentale e tunnel carpale) e con un fine settimana sino a qui di tregenda: oltre ai dolori che sente (provate voi a gestire un bestione di almeno 150 kg e circa 300 cv dopo un intervento alla mano), manca un esatto feeling con la GP26 e venerdì è pure caduto per via della chiusura all’anteriore. Nella Sprint si è piazzato diciassettesimo, e domani partirà sedicesimo.

Le sofferenze Ducati si allargano a Fabio Di Giannantonio, che domani comunque partirà in seconda fila ma nella gara veloce odierna non è riuscito a prendersi un potenziale podio, come poteva sembrare nelle prime fasi della corsa. E quello che era il pilota più costante di Borgo Panigale nella prima parte della stagione accusa ora 31 punti di distanza da Martin, rispetto ai -24 prima della Sprint.

Classifica Piloti dopo la Sprint di Silverstone