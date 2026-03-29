Classifica piloti MotoGP e pagelle Austin: Bezzecchi meglio di Marquez, Bagnaia naufragato, Mir caduta libera

La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle del Gran Premio di Austin vinta da Bezzecchi davanti a Martin nella doppietta Aprilia, poi Acosta, Diggia e Marquez, male Bagnaia solo 9°

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Da Marquez a Bezzecchi, da Ducati all’Aprilia. Cambiano gli interpreti, cambiano i mezzi ma le pagelle del GP delle Americhe sembrano quelle di un anno fa quando lo spagnolo e la Desmosedici dettava legge. Ora c’è il Bez di mezzo e una RSV da favola che fa un altro uno-due. Numeri da paura per Noale che torna da Austin con la palma di moto da battere. Torna invece con le pive nel sacco Borgo Panigale e soprattutto Pecco Bagnaia che ha vanificato la buona Sprint, quasi vinta, con un’altra prestazione in calando. E che dire di Mir sempre per terra da inizio stagione?

Le pagelle del Gp di Austin

Bezzecchi 10 : cade nella Sprint, vince in gara. Finora è stato così due volte su tre, il Bez domenicale è una spanna sopra quello del sabato, sicuro, agguerrito, un vero campione del mondo modello, ecco l’abbiamo detto, del resto vendendo da 5 vittorie di fila in gara, contando anche Portimao e Valencia 2025 non ci si può più nascondere.

: cade nella Sprint, vince in gara. Finora è stato così due volte su tre, il Bez domenicale è una spanna sopra quello del sabato, sicuro, agguerrito, un vero campione del mondo modello, ecco l’abbiamo detto, del resto vendendo da 5 vittorie di fila in gara, contando anche Portimao e Valencia 2025 non ci si può più nascondere. Marc Marquez 7,5 : la prima Ducati è quella di Diggia ma nel 5° posto del campione del mondo c’è davvero tutto il suo talento che gli permette di andare oltre un mezzo che al momento non ha la superiorità dello scorso anno, senza long lap penalty sarebbe andato sul podio.

: la prima Ducati è quella di Diggia ma nel 5° posto del campione del mondo c’è davvero tutto il suo talento che gli permette di andare oltre un mezzo che al momento non ha la superiorità dello scorso anno, senza long lap penalty sarebbe andato sul podio. Di Giannantonio 7 : parte in stile bradipo, poi si mette in carreggiata, forse perdendo il flow, di sicuro non al passo delle scatenate Aprilia, ma non riesce nemmeno a stare con Acosta. Detto questo altro week end solido del Diggia, Rosi e Salucci devono scegliere bene il compagno di Acosta e magari non farselo scappare, a patto che sia sempre questo.

: parte in stile bradipo, poi si mette in carreggiata, forse perdendo il flow, di sicuro non al passo delle scatenate Aprilia, ma non riesce nemmeno a stare con Acosta. Detto questo altro week end solido del Diggia, Rosi e Salucci devono scegliere bene il compagno di Acosta e magari non farselo scappare, a patto che sia sempre questo. Bagnaia 5 : un film già visto, il barlume di speranza, una luce in fondo al tunnell, dopo la Sprint quasi vinta ed invece tutto in vacca dopo una gara in cui Pecco, la sua Ducati, le sue gomme si sono andate spegnendo.

: un film già visto, il barlume di speranza, una luce in fondo al tunnell, dopo la Sprint quasi vinta ed invece tutto in vacca dopo una gara in cui Pecco, la sua Ducati, le sue gomme si sono andate spegnendo. Acosta 8 : lo abbiamo detto, Pedro ha raggiunto una grande maturità, sa fin dove spingersi senza strafare soprattutto senza cadere e stanno arrivando podi e punti, terzo in gara, nel mondiale e con merito.

: lo abbiamo detto, Pedro ha raggiunto una grande maturità, sa fin dove spingersi senza strafare soprattutto senza cadere e stanno arrivando podi e punti, terzo in gara, nel mondiale e con merito. Martin 9 : eccolo il campione del mondo 2024 che viene a galla dopo un anno di inferno, finalmente recuperato e tirato a lucido. Ora Bezzecchi ha un valido avversario e ce l’ha in casa. Chissà se Rivola gongola fino in fondo o comincia a preoccuparsi.

: eccolo il campione del mondo 2024 che viene a galla dopo un anno di inferno, finalmente recuperato e tirato a lucido. Ora Bezzecchi ha un valido avversario e ce l’ha in casa. Chissà se Rivola gongola fino in fondo o comincia a preoccuparsi. Bastianini 8 : terzo postumo nella Sprint, ottimo sesto non troppo lontano dalla Ktm di Acosta, Austin ci ha restituito la Bestia e noi gliene siamo grati

: terzo postumo nella Sprint, ottimo sesto non troppo lontano dalla Ktm di Acosta, Austin ci ha restituito la Bestia e noi gliene siamo grati Mir 2: ahiaahiaia Joan, ma come si fa a cadere in ogni dove, quinto capitombolo, che sia Sprint o gara. Altro che benedizione o pellegrinaggio, qui serve una mano santa o un miracolo, fare voi.

Rivivi il Gran Premio di Austin

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La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Marco Bezzecchi Aprilia 81 2 Jorge Martin Aprilia 77 3 Pedro Acosta KTM 60 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 50 5 Marc Marquez Ducati 45

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