C’è un nuovo sceriffo in città disse Michael Jordan a Larry Bird e Magic Johnson per far capire loro che sarebbe stato lui a comandare in Nba. E’ lo stesso messaggio che Aprilia lancia a Ducati e agli altri in MotoGP. Pagelle e pagelline da Le Mans dove la tripletta è storica perchè la prima di Noale classe regina. Ora che ha ritrovato Jorge Martin su livelli da campione del mondo del ’24 si mette male per Borgo Panigale. Martinator contro Bezzecchi sarà la sfida di questa stagione. Non Marquez ko e in ritardissimo, non Bagnaia che getta alle ortiche un’altra chance cadendo ancora, un’altra volta.
- Le pagelle del Gp di Francia
- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
- La classifica piloti MotoGP completa
- Calendario: la MotoGP torna in Spagna
Le pagelle del Gp di Francia
- Martin 10 e lode: rinato, ritrovato, tornato ai livelli che gli competevano prima del calvario dello scorso anno. La classe non si sciacqua dice Sconsolata, ecco nel caso di Martinator era solo questione di tempo. Il campione è tornato e ora sono guai per tutti.
- Bezzecchi 8: a cominciare dal Bez che in due giorni ha incassato due sconfitte che fanno male più al morale che alla classifica. Marco è stato bravo, ha limitato i dannima vedersi piombare addosso Martin a tre giri dalla fine dopo aver fatto diversi sorpassi e tirato come un dannato, non deve essere stato bellissimo.
- Alex Marquez 5: non conferma per niente quanto fatto rivedere a Jerez come se quella fosse stata una perentesi casuale. Si stende subito dopo un week anonimo.
- Acosta 7: tiene botta, bene, con un mezzo inferiore, per un po’ spera e crede nel podio, poi si vede sfilare dalle Aprilia e nel finale perde pure il 4° posto da Diggia ma di più in questo momento lo spagnolo non può.
- Zarco 5: ha finito 11° con un gran rimpianto. Della pioggia nemmeno l’ombra. E ora subito a prendere a sberloni i maghi del meteo che avevano dato come sicura la pioggia e il povero francese a guardare col naso all’insù il cielo. Illuso.
- Bagnaia 4: che dire, in attesa delle motivazioni o delle scuse o delle lamentele per questo benedetto anteriore della sua Ducati, Pecco incassa un altro zero nel giorno sbagliato quando Ducati contava su di lui per raddrizzare la barca. Delusione
- Quartararo 7: fa fuoco e fiamme nella prima metà gara, poi deve giocare in difesa ma da separato in casa e da padrone di casa portare a casa un 6° posto è oro che cola. E scusate i giochi di parole eventuali.
- Di Giannantonio 7:salva la baracca Ducati nel giorno in cui tutti lo danno sicuro in KTM. Avrà fatto la scelta giusta?
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|128
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|127
|3
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|84
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|84
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|67
La classifica piloti MotoGP completa
Calendario: la MotoGP torna in Spagna
La MotoGP non si ferma, almeno a questo giro. Dopo la gara di domenica in Francia fa armi e bagagli per spostarsi al volo e tornare in Spagna per il Gran Premio di Catalogna sulla pista di Barcellona già la settimana prossima, 15-17 maggio.