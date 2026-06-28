La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle della gara di Assen vinta da Ogura davanti a Fernandez e Martin che diventa nuovo leader del campionato davanti allo sfortunato Bezzecchi. Bagnaia ritirato si consola col figlio

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Gara pazza ad Assen, difficile anche dare voti e pagelle con lucidità. Visto che la mente pensa alle condizioni di Bezzecchi, alla fresca paternità di Bagnaia (auguri a Pecco e Domizia) ma anche allo strano caso di un Martin che si ritrova in testa al mondiale senza aver vinto una gara se non qualche Sprint. Un Mondiale difficile da decifrare dove Trackhouse fa meglio delle Aprilia ufficiali così come Di Giannantonio fa meglio di un Marquez sofferente e non poco. Il tutto tra cadute, ritiri e penalizzazioni. Quanto è stata pazza questa Assen!

Le pagelle del Gran Premio di Olanda

Raul Fernandez 9 : ha accarezzato il sogno di un double per un paio di giri dal sorpasso fatto a Martin a quello subito da Ogura che l’ha rimesso al 2° posto. Resta un gran fine settimana che dovrebbe assicurargli un posto in Trackhouse per il 2027. Sarebbe da matti non confermarlo.

: ha accarezzato il sogno di un double per un paio di giri dal sorpasso fatto a Martin a quello subito da Ogura che l’ha rimesso al 2° posto. Resta un gran fine settimana che dovrebbe assicurargli un posto in Trackhouse per il 2027. Sarebbe da matti non confermarlo. Marc Marquez 6 : non era il suo week end eppure ci ha provato con le unghie e con i denti, anche con le soft,. scelta forse troppo azzardata, alla fine non ne aveva più. Il vecchio leone ha offerto il fianco dopo due gare al massimo tra Brno e Assen. Glielo concediamo, senza dubbio.

: non era il suo week end eppure ci ha provato con le unghie e con i denti, anche con le soft,. scelta forse troppo azzardata, alla fine non ne aveva più. Il vecchio leone ha offerto il fianco dopo due gare al massimo tra Brno e Assen. Glielo concediamo, senza dubbio. Bagnaia 10 a lui e Domizia che a casa ha dato alla un bel maschietto. Il ritiro oggi conta meno degli zero punti presi in gara. Auguri papà Pecco!

Bezzecchi 5 : la maledizione del Bez. Da qualche gara gli succede sempre qualcosa di negativo, che sia Martin che lo butta giù, che sia lui che tira un garontolo a un marshal o la rovinosa caduta di oggi. Tre zeri che fanno male quasi quanto le ferite riportate. Dai Marco, rimettiti presto che c’è un Mondiale da rimettere in piedi!

: la maledizione del Bez. Da qualche gara gli succede sempre qualcosa di negativo, che sia Martin che lo butta giù, che sia lui che tira un garontolo a un marshal o la rovinosa caduta di oggi. Tre zeri che fanno male quasi quanto le ferite riportate. Dai Marco, rimettiti presto che c’è un Mondiale da rimettere in piedi! Ogura 10 : dal Giappone con furore abbiamo scritto settimana scorsa, ora con onore vista la prima vittoria che arriva dopo tre secondi posti di fila. Insomma sto Ai qui va proprio forte! E sarà Yamaha il prossimo anno.

: dal Giappone con furore abbiamo scritto settimana scorsa, ora con onore vista la prima vittoria che arriva dopo tre secondi posti di fila. Insomma sto Ai qui va proprio forte! E sarà Yamaha il prossimo anno. Martin 7,5 : zitto zitto è andato in testa al mondiale, senza vincere, senza strafare, collezionando piazzamenti e punti. Come una forchina Martinator mette punti in fienile.

: zitto zitto è andato in testa al mondiale, senza vincere, senza strafare, collezionando piazzamenti e punti. Come una forchina Martinator mette punti in fienile. Acosta 5 : si è fatto valere nel duello con passato, presente e futuro della Ducati, Bagnaia e Marquez ma ha pagato caro anche fisicamente

: si è fatto valere nel duello con passato, presente e futuro della Ducati, Bagnaia e Marquez ma ha pagato caro anche fisicamente Di Giannantonio 8: la tigna tutta romana di sto ragazzo è ammirevole, dopo la Sprint resta la miglior Ducati in piazza e quel recuperare il long lap penalty tornando 4° è una medaglia importante per Diggia.

Rivivi la gara di Assen

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Jorge Martin Aprilia 193 2 Marco Bezzecchi Aprilia 186 3 Fabio Di Giannantonio Ducati 177 4 Ai Ogura Aprilia 168 5 Marc Marquez Ducati 153

Calendario: prossima fermata Gp di Germania prima delle ferie

Resta ancora nella parte centro-orientale dell’Europa il Motomondiale. Dopo Balaton Park, Brno e Assen tocca al Sachsenring ospitare il campionato. Il calendario prevede però prima una breve sosta di una settimana per poi riaccendere i motori nel week end del 10-12 luglio quando si correrà il Gran Premio di Germania. Sarà quella l’ultima tappa prima di un mese di meritate ferie per la classe regina e tutto il paddock.