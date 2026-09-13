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Classifica piloti MotoGP e pagelle Misano: Marquez missione compiuta, raggiunto Martin. Bezzecchi sfrontato

La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle del Gran Premio di San Marino vinto da Marc Marquez che ha raggiunto Martin in testa al Mondiale

3 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Remuntada completata. Marc Marquez compie il delitto perfetto a Misano e con la vittoria in gara dopo la Sprint di sabato fa un’altra doppietta, la quinta stagionale che gli vale la testa della classifica pilota. Complice il 5° posto di Jorge Martin ora i due spagnoli sono pari punti col pilota Ducati davanti per numero di vittorie. Perde terreno dopo lo zero di oggi, Bezzecchi così come Di Giannantonio solo 7°.

Le pagelle del Gp di San Marino

  • Marc Marquez 10 e lode: un piccolo grande capolavoro, dal Mugello a Misano il capolavoro durato un’estate tra un dolore e una seduta di fisioterapia. Era a -102 da Bezzecchi in Toscana, ora è pari punti con Martin in Romagna. Bastano solo questi numeri a dire la grandezza di Marc, un fenomeno vero. Inutile parlare della gestione della gara, quando Bezzecchi è volato via ha capito di aver vinto.
  • Bagnaia 0: fine stagione è lontano, a questo punto per lui diventa anche pericoloso correre visto che non sente più la moto e cade ogni tre per due. Tristezza infinita
  • Bezzecchi 3: recidivo Bez che sembrava essere uscito da tunnel di un’estate nera ed invece è ricascato, in tutti i sensi. Si è fatto ingolosire dalla gran partenza e dalla voglia matta di battere Marquez.
  • Martin 5: si illude chissà quanto a inizio gara andando in testa, poi crolla verticalmente. L’impressione è che sia in testa al mondiale e lo sia stato fino ad ora solo per costanza e demeriti di Marquez e Bezzecchi
  • Di Giannantonio 5: non tiene dall’inizio il ritmo dei primi e vivacchia per un modesto 7° posto che è poco rispetto alla sua classifica.
  • Alex Marquez 8: male nella Sprint, rinasce in gara anche se sempre nell’ombra del fratello maggiore, in tutti i sensi.
  • Acosta 9: quando fa podio con la Ktm è come se vincesse una gara. Non vediamo l’ora di vederlo in Ducati con la stessa moto di Marc.

Rivivi la gara di San Marino

La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Jorge Martin Aprilia 274
2 Marc Marquez Ducati 274
3 Marco Bezzecchi Aprilia 241
4 Fabio Di Giannantonio Ducati 223
5 Pedro Acosta KTM 209

La classifica piloti MotoGP completa

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