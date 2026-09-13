Remuntada completata. Marc Marquez compie il delitto perfetto a Misano e con la vittoria in gara dopo la Sprint di sabato fa un’altra doppietta, la quinta stagionale che gli vale la testa della classifica pilota. Complice il 5° posto di Jorge Martin ora i due spagnoli sono pari punti col pilota Ducati davanti per numero di vittorie. Perde terreno dopo lo zero di oggi, Bezzecchi così come Di Giannantonio solo 7°.
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- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
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Le pagelle del Gp di San Marino
- Marc Marquez 10 e lode: un piccolo grande capolavoro, dal Mugello a Misano il capolavoro durato un’estate tra un dolore e una seduta di fisioterapia. Era a -102 da Bezzecchi in Toscana, ora è pari punti con Martin in Romagna. Bastano solo questi numeri a dire la grandezza di Marc, un fenomeno vero. Inutile parlare della gestione della gara, quando Bezzecchi è volato via ha capito di aver vinto.
- Bagnaia 0: fine stagione è lontano, a questo punto per lui diventa anche pericoloso correre visto che non sente più la moto e cade ogni tre per due. Tristezza infinita
- Bezzecchi 3: recidivo Bez che sembrava essere uscito da tunnel di un’estate nera ed invece è ricascato, in tutti i sensi. Si è fatto ingolosire dalla gran partenza e dalla voglia matta di battere Marquez.
- Martin 5: si illude chissà quanto a inizio gara andando in testa, poi crolla verticalmente. L’impressione è che sia in testa al mondiale e lo sia stato fino ad ora solo per costanza e demeriti di Marquez e Bezzecchi
- Di Giannantonio 5: non tiene dall’inizio il ritmo dei primi e vivacchia per un modesto 7° posto che è poco rispetto alla sua classifica.
- Alex Marquez 8: male nella Sprint, rinasce in gara anche se sempre nell’ombra del fratello maggiore, in tutti i sensi.
- Acosta 9: quando fa podio con la Ktm è come se vincesse una gara. Non vediamo l’ora di vederlo in Ducati con la stessa moto di Marc.
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Jorge Martin
|Aprilia
|274
|2
|Marc Marquez
|Ducati
|274
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|241
|4
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|223
|5
|Pedro Acosta
|KTM
|209