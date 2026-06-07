Serviva un week end perfetto per il morale e per il fisico. Balaton Park è arrivato nel momento giusto per il campionato di Marquez e della Ducati. Marc ringrazia Martin che con un colpo solo, maldestro, ha tirato giù se e Bezzecchi, così come altre tre moto. Da una parte Bagnaia si è preso il podio, dall’altra proprio Marquez ha potuto assestare un 25-0 che lo rilancia in ottica Mondiale. Menzione speciale per Leucona che catapultato dalla Superbike si è preso un 7° posto che vale oro.
- Le pagelle del Gp di Ungheria
- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
- La classifica piloti MotoGP completa
- Calendario: la MotoGP va a Brno
Le pagelle del Gp di Ungheria
- Marquez 10 e lode: non era facile tornare alla vittoria così presto ma un po’ tutti glielo avevano chiesto anche perchè quando Marc fa meno di primo si inizia a parlare di ritiro, di acciacchi, di spalle che non si aggiustano e robe del genere. Lui risponde alla sua maniera: pole, Sprint e GP. Altro da dire?
- Acosta 9: ci ha provato, ha una voglia matta di vincere, di stare davanti a Marquez con cui oramai si ritrova a lottare ogni tre per due pensando già al prossimo anno nello stesso garage. Sta portando la sua Ktm oltre il livello consentito ed è già tanto.
- Bagnaia 8-: l’impresa è stata stare in piedi, restare lontano dai guai quando intorno a lui ne sono caduti una miriade. Poi ha vissuto di rendita senza avere ritmo per stare coi primi due e questa forse per lui resta una mezza sconfitta.
- Bezzecchi, Aldeguer, Di Giannantonio, Raul Fernandez sv: si ritrovano per le terre senza colpo ferire, peccato davvero. Menzione d’onore per Diggia che l’ha rialzata, è ripartito ed è arrivato anche a strappare 4 punti.
- Martin 0: sconsiderato, non ci sono altre parole, arriva lunghissimo come se ci fosse ancora un km di rettilineo per frenare mettendo a rischio la sua salute e quella degli altri. Non vorremmo essere al briefing Aprilia ma le facce di Rivola e Bezzecchi la dicono tutta.
- Mir 4: le cadute non si contano più, ci mette pure del suo rispetto alla sfortuna, per dire, quando è arrivato sul podio gli han trovato la pressione delle gomme irregolare. E allora ditelo!
- Marini 7: in un periodo di incertezze sul futuro questo 4° posto vale tanto per Luca al di là dell’ecatombe al via che ha facilitato il risultato.
- Leucona 7,5: chissà se Bulega si sta mangiando le mani per non essere andato lui in Ungheria per sostituire Alex Marquez. Iker arriva 7° guidando bene, senza errori e senza strafare, premiato!
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|180
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|160
|3
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|138
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|132
|5
|Marc Marquez
|Ducati
|108
|6
|Ai Ogura
|Aprilia
|105
|7
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|99
La classifica piloti MotoGP completa
Calendario: la MotoGP va a Brno
La MotoGP si ferma questa settimana. Dopo il back to back tra Mugello e Balaton Park, il Motomondiale si prende una settimana di sosta prima di fare nuovamente armi e bagagli per spostarsi in direzione Brno dove tra due settimane è previsto il Gran Premio di Repubblica Ceca dal 19 al 21 giugno.