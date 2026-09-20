Cambia sostanzialmente poco nella classifica piloti dopo il Gran Premio di Austria che ha celebrato la prima vittoria di Pedro Acosta in MotoGP e il ritorno della KTM al successo nella classe regina. Intanto però lo spagnolo futuro “sposo” della Ducati prende e supera Di Giannantonio al 4° posto della classifica iridata dove tra i primi 3 restano invariate le posizioni: Martin allunga su Marc Marquez a +12 mentre si stacca ancor di più Bezzecchi “piombato” a -42.
- Classifica: formichina Martin, Marquez tiene, occhio Bezzecchi
- MotoGP 2026, classifica Piloti dopo il GP di Austria
Classifica: formichina Martin, Marquez tiene, occhio Bezzecchi
Due volte davanti a Marquez non è poca roba per Jorge Martin che in questo fine settimana austriaco ha preceduto sia nella Sprint che nella gara lo spagnolo della Ducati e ha ricostruito in piccolissima parte il vantaggio in classifica. Sono ora 12 i punti di margine di Martinator dopo che in Stiria i due erano appaiati a pari punti.
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Chi invece continua a perdere terreno dal duo di testa è Marco Bezzecchi: due podi sì ma sempre a inseguire, battuto entrambe le volte dal compagno di scuderia. Ora i punti dalla vetta sono 42 e cominciano ad essere tanti, pesano senz’altro i punti buttati via in estate tra cadute rovinose, infortuni e acciacchi e la squalifica di Brno per aver spinto il marshal.
Intanto da registrare il sorpasso al 4° posto di Pedro Acosta che con la prima vittoria in MotoGP ha scavalcato un Di Giannantonio sempre più in difficoltà con la sua Ducati del team VR46.
MotoGP 2026, classifica Piloti dopo il GP di Austria
|1
|Jorge Martin
|Aprilia
|306
|2
|Marc Marquez
|Ducati
|294
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|264
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|234
|5
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|230