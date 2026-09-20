Dopo il Gran Premio di Austria in classifica piloti. Jorge Martin ha 12 punti di vantaggio su Marc Marquez e 42 su Bezzecchi mentre Pedro Acosta dopo la vittoria supera al 4° Di Giannantonio

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Cambia sostanzialmente poco nella classifica piloti dopo il Gran Premio di Austria che ha celebrato la prima vittoria di Pedro Acosta in MotoGP e il ritorno della KTM al successo nella classe regina. Intanto però lo spagnolo futuro “sposo” della Ducati prende e supera Di Giannantonio al 4° posto della classifica iridata dove tra i primi 3 restano invariate le posizioni: Martin allunga su Marc Marquez a +12 mentre si stacca ancor di più Bezzecchi “piombato” a -42.

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Due volte davanti a Marquez non è poca roba per Jorge Martin che in questo fine settimana austriaco ha preceduto sia nella Sprint che nella gara lo spagnolo della Ducati e ha ricostruito in piccolissima parte il vantaggio in classifica. Sono ora 12 i punti di margine di Martinator dopo che in Stiria i due erano appaiati a pari punti.

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Chi invece continua a perdere terreno dal duo di testa è Marco Bezzecchi: due podi sì ma sempre a inseguire, battuto entrambe le volte dal compagno di scuderia. Ora i punti dalla vetta sono 42 e cominciano ad essere tanti, pesano senz’altro i punti buttati via in estate tra cadute rovinose, infortuni e acciacchi e la squalifica di Brno per aver spinto il marshal.

Intanto da registrare il sorpasso al 4° posto di Pedro Acosta che con la prima vittoria in MotoGP ha scavalcato un Di Giannantonio sempre più in difficoltà con la sua Ducati del team VR46.

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