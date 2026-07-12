La classifica del Mondiale MotoGP 2026 dopo il Gp di Germania vinto da Marc Marquez che risale al 3° posto a soli 18 punti da Martin e 4 da Ogura, che rimonta!

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Il ritorno del Re. Non c’erano dubbi che Marc Marquez fosse della partita per il Mondiale ma dopo la caduta di Le Mans, l’operazione e il Mugello, lo spagnolo della Ducati si era ritrovato a 102 punti di distacco dall’allora leader Marco Bezzecchi.

Ora è cambiata la leadership, non la moto, c’è Jorge Martin con l’Aprilia ma la rimonta di Marquez pare inesorabile passata attraverso le doppiette di Brno e Sachsenring con tutti i guai del Bez, le difficoltà di Martinaotor e gli alti e bassi di Di Giannantonio. Il conto è fatto: Marc ha recuperato 84 punti tra Ungheria, Repubblica Ceca, Olanda e Germania. Ora è 3° a ridosso di Ai Ogura.

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Rivivi la gara del Sachsenring

La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Jorge Martin Aprilia 208 2 Ai Ogura Aprilia 194 3 Marc Marquez Ducati 190 4 Marco Bezzecchi Aprilia 186 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 184 6 Raul Fernandez Aprilia 159 7 Pedro Acosta KTM 148 8 Francesco Bagnaia Ducati 143

La classifica piloti MotoGP completa

La MotoGP va in ferie: arrivederci a Silverstone

Il Motomondiale si prende una pausa lunga. Il calendario osserva la sosta estiva, un mese per ricaricare le batterie in vista della seconda parte di stagione. Si riprende nel week end del 7-9 agosto a Silverstone per il GP di Gran Bretagna dove vi diamo appuntamento sperando di rivedere, tra gli altri, anche Marco Bezzecchi.