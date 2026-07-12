Il ritorno del Re. Non c’erano dubbi che Marc Marquez fosse della partita per il Mondiale ma dopo la caduta di Le Mans, l’operazione e il Mugello, lo spagnolo della Ducati si era ritrovato a 102 punti di distacco dall’allora leader Marco Bezzecchi.
Ora è cambiata la leadership, non la moto, c’è Jorge Martin con l’Aprilia ma la rimonta di Marquez pare inesorabile passata attraverso le doppiette di Brno e Sachsenring con tutti i guai del Bez, le difficoltà di Martinaotor e gli alti e bassi di Di Giannantonio. Il conto è fatto: Marc ha recuperato 84 punti tra Ungheria, Repubblica Ceca, Olanda e Germania. Ora è 3° a ridosso di Ai Ogura.
Rivivi la gara del Sachsenring
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Jorge Martin
|Aprilia
|208
|2
|Ai Ogura
|Aprilia
|194
|3
|Marc Marquez
|Ducati
|190
|4
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|186
|5
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|184
|6
|Raul Fernandez
|Aprilia
|159
|7
|Pedro Acosta
|KTM
|148
|8
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|143
La classifica piloti MotoGP completa
La MotoGP va in ferie: arrivederci a Silverstone
Il Motomondiale si prende una pausa lunga. Il calendario osserva la sosta estiva, un mese per ricaricare le batterie in vista della seconda parte di stagione. Si riprende nel week end del 7-9 agosto a Silverstone per il GP di Gran Bretagna dove vi diamo appuntamento sperando di rivedere, tra gli altri, anche Marco Bezzecchi.