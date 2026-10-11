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Classifica piloti MotoGP dopo l'Indonesia: Martin torna leader, Marquez ricacciato a 2 punti. Bezzecchi a -46

Come cambia la classifica piloti del Mondiale MotoGP dopo la vittoria di Bezzecchi a Mandalika davanti a Raul Fernandez e Martin che ripassa Marc Marquez in testa al campionato

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Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Sempre più avvincente la lotta per il titolo Mondiale della MotoGP. Dopo il 3° posto nel Gran Premio di Indonesia, Jorge Martin è tornato in testa alla classifica piloti visto il 6° posto di un Marc Marquez che dopo il successo nella Sprint di sabato, ha corso in difesa. Con la vittoria a Mandalika, Marco Bezzecchi torna comunque in lotta anche se il distacco dai due spagnoli resta elevato: -46 da Martinator e -44 da Marc.

Rivivi il GP di Indonesia

La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026 dopo Mandalika

1 Jorge Martin Aprilia 355
2 Marc Marquez Ducati 353
3 Marco Bezzecchi Aprilia 309
4 Ai Ogura Aprilia 259
5 Pedro Acosta KTM 258
6 Fabio Di Giannantonio Ducati 245
7 Raul Fernandez Aprilia 236
8 Alex Marquez Ducati 172
9 Francesco Bagnaia Ducati 166
10 Fermin Aldeguer Ducati 125

La classifica piloti MotoGP completa

La MotoGP torna in pista tra due settimane, nel week end tra il 23 e 25 ottobre con il Gran Premio di Australia. Mancano 5 gare alla fine della stagione.

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