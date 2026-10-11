Sempre più avvincente la lotta per il titolo Mondiale della MotoGP. Dopo il 3° posto nel Gran Premio di Indonesia, Jorge Martin è tornato in testa alla classifica piloti visto il 6° posto di un Marc Marquez che dopo il successo nella Sprint di sabato, ha corso in difesa. Con la vittoria a Mandalika, Marco Bezzecchi torna comunque in lotta anche se il distacco dai due spagnoli resta elevato: -46 da Martinator e -44 da Marc.
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026 dopo Mandalika
|1
|Jorge Martin
|Aprilia
|355
|2
|Marc Marquez
|Ducati
|353
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|309
|4
|Ai Ogura
|Aprilia
|259
|5
|Pedro Acosta
|KTM
|258
|6
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|245
|7
|Raul Fernandez
|Aprilia
|236
|8
|Alex Marquez
|Ducati
|172
|9
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|166
|10
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|125
La classifica piloti MotoGP completa
La MotoGP torna in pista tra due settimane, nel week end tra il 23 e 25 ottobre con il Gran Premio di Australia. Mancano 5 gare alla fine della stagione.