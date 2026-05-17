La classifica del Mondiale MotoGP 2026 e le pagelle di un rocambolesco Gp di Barcellona vinto da Di Giannantonio davanti a Mir e Aldeguer con le cadute di Marquez, Zarco, Martin, Acosta e due bandiere rosse

Difficile capire da dove partire nell’analizzare tout court una gara così pazza, ricca di spunti ma anche di spaventi ancor di più dare le pagelle perchè meriterebbero tutti 10 per essere sopravvissuti, specie Alex Marquez e Zarco che ne escono con le ossa rotte ma almeno potranno raccontarlo. Il Gran Premio di Catalunya è stata un’altalena di emozioni e di paure che alla fine hanno premiato Di Giannantonio ma anche Mir e Aldeguer. Altri hanno meritato meno, altri ancora sono stati tagliati fuori per colpe non loro. Una gara a eliminazione insomma.

Le pagelle del Gp di Catalogna

Di Giannantonio 10 : ha vinto, incerottato, sotto gli occhi di Valentino Rossi. Insomma una sorta di talismano che ha funzionato e sta funzionando proprio quando Spartacus sembra aver rotto le catene nel senso di cambiare aria. Un peccato perchè la combo stava e sta funzionando. Seconda vittoria, qualche cerotto, ma bene così!

: ha vinto, incerottato, sotto gli occhi di Valentino Rossi. Insomma una sorta di talismano che ha funzionato e sta funzionando proprio quando Spartacus sembra aver rotto le catene nel senso di cambiare aria. Un peccato perchè la combo stava e sta funzionando. Seconda vittoria, qualche cerotto, ma bene così! Alex Marquez sv : il sv è di ordinanza per tutti i “caduti”, nel senso motociclistico del termine, di quest’oggi. Alex probabilmente avrebbe vinto perchè ne aveva di più sul passo e non solo. Peccato, ora serve che rimetta, da due Marquez a nessuno è davvero angosciante. Dai Alex!

: il sv è di ordinanza per tutti i “caduti”, nel senso motociclistico del termine, di quest’oggi. Alex probabilmente avrebbe vinto perchè ne aveva di più sul passo e non solo. Peccato, ora serve che rimetta, da due Marquez a nessuno è davvero angosciante. Dai Alex! Bagnaia 5 : si ritrova terzo e nemmeno lui sa perchè tra una caduta e l’altra, compresa la sua. Eppure alla distanza come gli avviene sempre più spesso, anche se sta davanti ha il fiato corto e viene ripreso, passato, finisce 4° solo per il contatto Ogura-Acosta. Insomma considerando che la moto come la sua ha vinto è un bello smacco.

: si ritrova terzo e nemmeno lui sa perchè tra una caduta e l’altra, compresa la sua. Eppure alla distanza come gli avviene sempre più spesso, anche se sta davanti ha il fiato corto e viene ripreso, passato, finisce 4° solo per il contatto Ogura-Acosta. Insomma considerando che la moto come la sua ha vinto è un bello smacco. Bezzecchi 4 : riesce a fare peggio di Pecco, gli finisce dietro, senza cadere mai ma pure senza avere mai un guizzo, anzi, un lungo sì. Sfasato del tutto a sto giro. Ma si ritrova a +13 su Martin e deve ringraziare il buon Raul Fernandez.

: riesce a fare peggio di Pecco, gli finisce dietro, senza cadere mai ma pure senza avere mai un guizzo, anzi, un lungo sì. Sfasato del tutto a sto giro. Ma si ritrova a +13 su Martin e deve ringraziare il buon Raul Fernandez. Martin sv: poverino, per una volta che non era caduto l’ha tirato giù gli altri. Che rabbia!

Acosta sv : viene centrato a destra e a manca, come fosse un birillo, prima il povero Alex Marquez che ne patirà le conseguenze, poi Ogura stavolta con tantissimo dolo. Anche qui, povero Pedro!

: viene centrato a destra e a manca, come fosse un birillo, prima il povero Alex Marquez che ne patirà le conseguenze, poi Ogura stavolta con tantissimo dolo. Anche qui, povero Pedro! Zarco sv : gli resta il piede nella Ducati di Bagnaia, brutto incidente pure il suo. Lo aspettiamo a braccia aperte.

: gli resta il piede nella Ducati di Bagnaia, brutto incidente pure il suo. Lo aspettiamo a braccia aperte. Mir e Aldeguer 8 : bravi a restare in piedi nel marasma generale

: bravi a restare in piedi nel marasma generale Raul Fernandez e Ogura 2: in una domenica già complicata di per se si mettono a speronare gente a caso, il primo perfino uno che c’ha più o meno la sua stessa moto Aprilia. Imprudenti!

Rivivi la gara incredibile di Barcellona

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La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Marco Bezzecchi Aprilia 140 2 Jorge Martin Aprilia 127 3 Fabio Di Giannantonio Ducati 116 4 Pedro Acosta KTM 92 5 Ai Ogura Aprilia 76

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