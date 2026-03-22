Classifica piloti MotoGP e Pagelle Gp Brasile: Bezzecchi forza 4, Bagnaia crisi senza fine, Marquez sottotono

Le pagelle del Gp del Brasile e la classifica del Mondiale piloti MotoGP 2026 dopo la vittoria di Bezzecchi a Goiania davanti a Martin e Diggia con Marquez 4° e Bagnaia caduto e in crisi

Esageratamente Bez! Marco Bezzecchi cala il poker sulla pista di Goiania e si prende al tempo stesso il piatto, vale a dire la leadership del Mondiale. Il pilota dell’Aprilia ha firmato la seconda vittoria stagione su altrettante gara e fatto filotto, quarto successo di fila contando le ultime due gare della scorsa stagione, Portimao e Valencia. Un record per pochi, come lui Rossi, Lorenzo, Marquez e Bagnaia. Che quest’oggi sono mancati. Marc ha chiuso quarto un po’ sottotono battuto anche da un pimpante Di Giannantonio, Pecco invece è caduto e sembra sempre di più il fantasma di se stesso.

Le pagelle del Gp del Brasile

Marc Marquez 6 : si è spento col passare dei giri, ha sbagliato due volte in maniera nitida, quello sotto il casco e il cupolino non era il #93 dei tempi migliori, il 4° posto è grasso che cola per la classifica mondiale, il resto è tutto da rivedere.

: si è spento col passare dei giri, ha sbagliato due volte in maniera nitida, quello sotto il casco e il cupolino non era il #93 dei tempi migliori, il 4° posto è grasso che cola per la classifica mondiale, il resto è tutto da rivedere. Di Giannantonio 9 : se si corresse sempre in Brasile sarebbe da titolo. Diggia è andato come un treno questo week end parallelamente alle voci di mercato che lo vogliono via da VR46 e via dal mondo Ducati verso lidi e moto giapponesi. Lui risponde in pista in attesa di confermarsi anche fuori dal Sudamerica.

: se si corresse sempre in Brasile sarebbe da titolo. Diggia è andato come un treno questo week end parallelamente alle voci di mercato che lo vogliono via da VR46 e via dal mondo Ducati verso lidi e moto giapponesi. Lui risponde in pista in attesa di confermarsi anche fuori dal Sudamerica. Bagnaia 3: la GP25 non c’è più ma i problemi di Pecco sono rimasti là. una brutta qualifica, una Sprint anonima e una gara finita nella ghiaia. Un film visto e rivisto lo scorso anno che ci sta riproponendo anche questa stagione e che cozza con le dichiarazioni ottimistiche sopra ogni cosa. Ecco, c’è qualcosa che non va, più di qualcosa.

Bezzecchi 10 : dalla polvere all’altare, Bez ha trasformato un week end iniziato con un incubo in un sogno. Partito dal Q1 si è preso un’altra gara. Non è tipo da pole forse ma è un’animale da gara. La testa della classifica piloti è un premio che va conservato gelosamente.

: dalla polvere all’altare, Bez ha trasformato un week end iniziato con un incubo in un sogno. Partito dal Q1 si è preso un’altra gara. Non è tipo da pole forse ma è un’animale da gara. La testa della classifica piloti è un premio che va conservato gelosamente. Acosta 7 : ovviamente la vittoria nella Sprint di Buriram, di riffa o di raffa, aveva illuso. Basta vedere dove sono le altra KTM in Brasile per capire il piccolo capolavoro che sta facendo il promesso sposo Ducati. Partenza capolavoro se ce n’è una.

: ovviamente la vittoria nella Sprint di Buriram, di riffa o di raffa, aveva illuso. Basta vedere dove sono le altra KTM in Brasile per capire il piccolo capolavoro che sta facendo il promesso sposo Ducati. Partenza capolavoro se ce n’è una. Martin 10 : il podio nella Sprint non era uno fiore nel deserto. Jorge non indietreggia anzi cresce di livello e completa una doppiatte Aprilia (voto 10 e lode) da sogno affiggendo un cartello fuori dal box: Martinator is back!

: il podio nella Sprint non era uno fiore nel deserto. Jorge non indietreggia anzi cresce di livello e completa una doppiatte Aprilia (voto 10 e lode) da sogno affiggendo un cartello fuori dal box: Martinator is back! MotoGP a Goiania 2: non ce ne vogliano i brasiliani che hanno fatto di tutto per riavere il Gp del Brasile e ci sono riusciti. Ma gli standard sono stati bassi, non al livello del Motomondiale. Dopo la pioggia, le irregolarità dell’asfalto, il buco di sabato ecco la decisione di accorciare la gara arrivata a 4 minuti dal via. Per fortuna alla fine della fiera è filato tutto liscio, o quasi.

Rivivi il Gp di Goiania

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La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026

1 Marco Bezzecchi Aprilia 56 2 Jorge Martin Aprilia 45 3 Pedro Acosta KTM 42 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 36 5 Marc Marquez Ducati 34

Calendario MotoGP: niente sosta, si va ad Austin

La MotoGP non si prende pausa dopo il Brasile. Nemmeno il tempo di rifare le valigie, lasciare Goiania e si parte subito alla volta degli Stati Uniti. Nel prossimo week end 27-29 marzo si corre al Cota di Austin il Gran Premio degli Stati Uniti terza tappa del calendario 2026.