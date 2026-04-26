Classifica piloti MotoGP e Pagelle Gp Spagna: Alex Marquez indiavolato, che tonfo Marc

Una delle gare più noiose degli ultimi tempi. Per una volta Alex si traveste da Marc Marquez e domina in lungo e largo questo Gran Premio di Spagna che ha avuto un’unica emozione, la caduta proprio del campione del mondo al giro 2. Bezzecchi dimostra maturità prendendosi un ottimo 2° posto in ottica campionato mentre Di Giannantonio continua il suo filotto di podi mentre Bagnaia riprende la sua striscia di domeniche nere. Tutto e di più nel nostro pagellone di Jerez.
- Le pagelle del Gp di Spagna
- La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
- La classifica piloti MotoGP completa
- Calendario: la MotoGP torna in Francia
Le pagelle del Gp di Spagna
- Marc Marquez 4: non è lui, o meglio… non è al meglio, scusando per il gioco di parole. Non è centrato, come fisico e come sicurezza sulla moto, lo va ripetendo da diverso tempo. E un’altra caduta non fa morale considerando che anche ieri, di fatto, era caduto prima di vincere rocambolescamente la Sprint. Da monitorare.
- Bagnaia 5: poco da dire, stavolta la pioggia non l’ha aiutato, è partito male, malissimo, era risalito nella sua posizione di partenza ma poi la gomma lo ha fermato. Problemi su problemi, povero Pecco.
- Bezzecchi 8: ci ha provato per un paio di giri a calare il poker di vittorie stagionali alla domenica. Quando ha capito, subito, che non c’era trippa per gatti con questo Alex, si è messo in modalità ragioniere, 20-0 su Marc Marquez per il mondiale dopo lo 0-12 di ieri lo rimette in attivo. Buona Bez!
- Alex Marquez 10: dopo tre gare di anonimato puro e difficoltà generali sulla moto ritrova casa e lo spunto, indomabile per tutto il week end, si sapeva avrebbe vinto fin da venerdì. Solo la pioggia gli ha tolto la doppietta ieri.
- Di Giannantonio 8: è in fiducia, è in sintonia con la moto, è nel suo anno migliore e lo dimostra gara dopo fara. Diggia c’è e si vede!
- Zarco 7: se fosse arrivato 5° ci sarebbe stato da dargli il premio di mvp del giorno, ha ceduto il passo nel finale ma fare 7° con quella Honda è una vittoria per lui e per Cecchinello.
- Acosta 4: decimo con remissione, quasi rassegnazione, il fenomeno spagnolo finisce pure dietro e di parecchio da Bastianini e con Binder nei tubi di scarico. Qualcosa non è andato.
La classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|101
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|90
|3
|Fabio Di Giannantonio
|Dicato
|71
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|66
|5
|Marc Marquez
|Ducati
|57
La classifica piloti MotoGP completa
Calendario: la MotoGP torna in Francia
La MotoGP dopo il mese di sosta, si prende un’altra settimana di pausa, per poi tornare il week end successivo, 8-10 maggio quando si correrà il Gran Premio di Francia a Le Mans.