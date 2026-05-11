Ci sono già delle sentenze che nel mezzo degli Internazionali di Roma inducono alla riflessione. Fuori Aryna Sabalenka al terzo turno, ma l’uscita di scena non altera il dominio della tigre bielorussa che tiene comunque a debita distanza le dirette avversarie in classifica.

Sabalenka leader, dunque, davanti alla kazaka Rybakina e a Swiatek salita in terza posizione. Quarta Coco Gauff, poi Jessica Pegula e Amanda Anisimova, davanti a Mirra Andreeva e alla nostra Jasmine Paolini, ottava nella classifica ufficiale per questa settimana ancora ma fuori dalla Top 10 nella live. Victoria Mboko e Elina Svitolina chiudono le prime dieci.

Sabalenka regina, Paolini fuori dalla Top 10

Come accennato sopra, la sconfitta subita a Roma e l’uscita al terzo turno non costituiscono la fine dell’era Sabalenka in classifica. Aryna dopo il doppio colpo Miami–Indian Wells rimane in vetta alla classifica WTA anche questa settimana e così sarà nel post Roma. La Tigre tiene a bada Rybakina, nel ranking WTA, capace di mantenere saldo il suo best dietro a Aryna, per l’ottantaduesima settimana consecutiva (90esima complessiva).

La 27enne di Minsk mantiene ancora 1.555 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, mentre sul terzo gradino del podio, figura dalla settimana scorsa la polacca Iga Swiatek. L’ex numero 1 del tennis mondiale ha superato la statunitense Coco Gauff, che scivola in quarta posizione davanti ad altre due connazionali: Jessica Pegula, quinta, ed Amanda Anisimova, sesta, entrambe stabili rispetto alle settimane precedenti.

Lieve miglioramento per la russa Mirra Andreeva che, grazie alla finale di Madrid (stoppata da Kostyuk), si è piazzata davanti a Jasmine Paolini. L’uscita prima del dovuto dell’azzurra, che detiene il titolo a Roma e un bel bottino di punti, ha già le sue ripercussioni. Nella classifica virtuale, oggi Jasmine è numero 13 al mondo. La sua cambiale è stata pagata e a un prezzo molto, molto alto. La canadese Victoria Mboko rimane nona. L’ucraina Elina Svitolina, staccata di un punto soltanto dalla nordamericana, chiude le prime 10 della classifica mondiale in continuo divenire e molto a rischio a causa dei punti degli Internazionali. A breve, lunedì prossimo, mettiamo in contro il rimescolamento delle carte.