Ci sono già delle sentenze che nel mezzo degli Internazionali di Roma inducono alla riflessione. Fuori Aryna Sabalenka al terzo turno, ma l’uscita di scena non altera il dominio della tigre bielorussa che tiene comunque a debita distanza le dirette avversarie in classifica.
Sabalenka leader, dunque, davanti alla kazaka Rybakina e a Swiatek salita in terza posizione. Quarta Coco Gauff, poi Jessica Pegula e Amanda Anisimova, davanti a Mirra Andreeva e alla nostra Jasmine Paolini, ottava nella classifica ufficiale per questa settimana ancora ma fuori dalla Top 10 nella live. Victoria Mboko e Elina Svitolina chiudono le prime dieci.
- Sabalenka regina, Paolini fuori dalla Top 10
- Internazionali Roma deludenti per Jasmine Paolini
- Top 10 dell'11 maggio 2026, Paolini ottava per poco
Sabalenka regina, Paolini fuori dalla Top 10
Come accennato sopra, la sconfitta subita a Roma e l’uscita al terzo turno non costituiscono la fine dell’era Sabalenka in classifica. Aryna dopo il doppio colpo Miami–Indian Wells rimane in vetta alla classifica WTA anche questa settimana e così sarà nel post Roma. La Tigre tiene a bada Rybakina, nel ranking WTA, capace di mantenere saldo il suo best dietro a Aryna, per l’ottantaduesima settimana consecutiva (90esima complessiva).
La 27enne di Minsk mantiene ancora 1.555 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, mentre sul terzo gradino del podio, figura dalla settimana scorsa la polacca Iga Swiatek. L’ex numero 1 del tennis mondiale ha superato la statunitense Coco Gauff, che scivola in quarta posizione davanti ad altre due connazionali: Jessica Pegula, quinta, ed Amanda Anisimova, sesta, entrambe stabili rispetto alle settimane precedenti.
Lieve miglioramento per la russa Mirra Andreeva che, grazie alla finale di Madrid (stoppata da Kostyuk), si è piazzata davanti a Jasmine Paolini. L’uscita prima del dovuto dell’azzurra, che detiene il titolo a Roma e un bel bottino di punti, ha già le sue ripercussioni. Nella classifica virtuale, oggi Jasmine è numero 13 al mondo. La sua cambiale è stata pagata e a un prezzo molto, molto alto. La canadese Victoria Mboko rimane nona. L’ucraina Elina Svitolina, staccata di un punto soltanto dalla nordamericana, chiude le prime 10 della classifica mondiale in continuo divenire e molto a rischio a causa dei punti degli Internazionali. A breve, lunedì prossimo, mettiamo in contro il rimescolamento delle carte.
Meno brillante rispetto all’anno 2025, Paolini è uscita a Roma versando una tassa umana e professionale elevatissima. Reduce dal ko al debutto di Stoccarda con lacrime, dall’eliminazione ai sedicesimi di Miami e agli ottavi a Indian Wells, la lieve ripresa di Madrid lasciava sperare in una reazione di carattere. Che non c’è stata.
Internazionali Roma deludenti per Jasmine Paolini
Innegabile la delusione che la stessa Jasmine ha espresso, incassato un risultato nefasto come questo a Roma dove aveva dimostrato il suo valore e la voglia di recuperare.
Ad oggi, nella classifica virtuale, la toscana vanta 2787 punti che decretano l’uscita dalle prime dieci e certificano una crisi profonda, devastante per la nostra miglior tennista in campo. Perché cambi registro bisognerà ripartire da dove tutto ha avuto inizio, la separazione da Renzo Furlan.
Un addio mai davvero elaborato, sul campo, con un avvicendamento davvero convincente per chi segue la tennista toscana dagli albori e che l’ha vista crescere con costanza. Senza strappi, senza clamore ma con determinazione e continuità che in questa stagione latinano sul singolare. Non basta, evidentemente, il supporto di Sara Errani per mantenere la Top 10. Il ritorno di Furlan, poi, sarebbe davvero utopia?
Top 10 dell’11 maggio 2026, Paolini ottava per poco
Torniamo alla classifica di questa settimana cambiata Madrid e da eleborare in base ai risultati definitivi di Roma, ancora in corso. La situazione attuale è la seguente:
- Aryna Sabalenka 10110
- Elena Rybakina 8555
- Iga Swiatek 6948
- Coco Gauff 6749
- Jessica Pegula 6136
- Amanda Anisimova 5985
- Mirra Andreeva 4181
- Jasmine Paolini 3722
- Victoria Mboko 3531
- Elina Svitolina 3530
La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.