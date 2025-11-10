Classifica senza errori arbitrali 11a giornata: falsati 2 match, verdetti su Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma

Ancora due partite falsate da sviste ed errori arbitrali in Serie A : l’undicesima giornata del massimo campionato viaggia sulla stessa lunghezza della precedente, con l’esito del 20% degli incontri condizionato dalle clamorose sviste dei direttori di gara in campo e in sala Var. Un avvio di stagione choc per i fischietti: da quando esiste la classifica senza errori arbitrali di Virgilio Sport, mai avevamo registrato tanti strafalcioni. Decisivi e non. Vediamo quale sarebbe la classifica senza errori arbitrali aggiornata all’undicesimo turno di Serie A e quali sono le differenze con quella “reale”.

Arbitri: due sviste decisive, partite condizionate

Le due partite falsate del turno sono Parma-Milan e Genoa-Fiorentina. Nel match del Tardini il primo gol dei rossoneri nasce infatti da una spinta di Pavlovic su Keita piuttosto evidente, sfuggita però incredibilmente tanto all’arbitro Di Bello quanto al suo omologo in sala Var. L’episodio incriminato si verifica al 12′, prima che Nkunku fornisca l’assist per il gol di Saelemaekers. Falsato anche l’esito di Genoa-Fiorentina, dove il gol del definitivo 2-2 rossoblu è viziato da un fallo di mano di Colombo. L’attaccante del Genoa in caduta tocca il pallone con la mano, poi dopo un veloce batti e ribatti lo calcia in rete da terra circa un secondo dopo: più immediato di così…

Moviola, tutti i casi dubbi dell’undicesimo turno

Sviste non determinanti nelle altre partite del turno. In Juventus-Torino l’errore più grande dell’ottimo Zufferli è un corner non concesso ai bianconeri per una parata di Paleari su tiro di Conceicao, in Inter-Lazio Manganiello si perde un evidente tocco di mano di Dimarco a inizio azione prima del gol del 3-0 di Zielinski, poi annullato col Var.In Roma-Udinese, diretta da Collu, manca un altro rigore alla Roma nel finale: c’è un fallo di Palma su Cristante. In Bologna-Napoli, infine, il gol del 2-0 nasce da una punizione inspiegabilmente invertita da Chiffi. Giusto il giallo a Hojlund per la reazione, ma la punizione doveva essere a favore del Napoli per i due falli subiti dal danese, a opera di Bernardeschi e Ferguson.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 24 ROMA – 24 ROMA 24 BOLOGNA -2 23 MILAN 22 INTER +1 23 NAPOLI 22 NAPOLI +1 21 BOLOGNA 21 JUVENTUS – 19 JUVENTUS 19 COMO – 18 COMO 18 TORINO -2 16 SASSUOLO 16 SASSUOLO – 16 LAZIO 15 MILAN +6 16 UDINESE 15 LAZIO – 15 CREMONESE 14 UDINESE – 15 TORINO 14 PISA -4 14 ATALANTA 13 CREMONESE – 14 CAGLIARI 10 ATALANTA – 13 LECCE 10 CAGLIARI -2 12 PISA 9 PARMA -2 10 PARMA 8 LECCE – 10 GENOA 7 FIORENTINA -2 7 VERONA 6 VERONA +1 5 FIORENTINA 5 GENOA +2 5

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.