Classifica senza errori arbitrali, 12ma giornata: i verdetti su Fiorentina-Juve, Inter-Milan, Roma e Napoli

Sviste, dubbi, recriminazioni e soprattutto Var che interviene a intermittenza , senza più seguire criteri oggettivi ma affidandosi sempre più costantemente alle valutazioni del momento: continuano a divampare polemiche attorno alle decisioni arbitrali in Serie A . In quello che si sta rivelando come uno dei campionati maggiormente segnati dagli errori dei direttori di gara e dei loro omologhi in sala Var, la carne al fuoco è tanta nella dodicesima giornata, segnata da sfide importanti e sentite come Fiorentina-Juventus o il derby tra Inter e Milan. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali e quali sono le sue differenze con quella “reale”.

Arbitri: polemiche in Fiorentina-Juve e Inter-Milan

Il cold case di Fiorentina-Juventus è senza dubbio il rigore prima assegnato e poi revocato da Doveri per una trattenuta di Pablo Marì su Vlahovic. In realtà i due sbracciano reciprocamente, difficile stabilire con certezza assoluta chi lo faccia per primo. Doveri, insomma, “salvato” da Guida in sala Var, anche se ci sono dubbi sulla legittimità della richiesta di on field review. Polemiche anche in Inter-Milan. Sozza si perde la gomitata di Lautaro a Gabbia e la tirata di capelli di Acerbi a Leao e dalla sala Var stavolta nicchiano. Il rigore assegnato all’Inter è generoso ma corretto in termini di regolamento, per lo step on foot di Pavlovic su Thuram. Ma Calhanoglu se lo farà parare da Maignan.

Moviola, tutti i casi dubbi della dodicesima giornata

La Roma neo capolista solitaria della classifica “vera” (ma in quella senza errori già lo era da tempo) salvata dal Var a Cremona, dove Ayroldi aveva concesso un rigore cervellotico ai grigiorossi per un tocco di mano di Mancini in realtà non punibile. Niente da segnalare invece in Napoli-Atalanta, sfida ben diretta da Di Bello. Succede di tutto in Cagliari-Genoa, ma La Penna non sbaglia, anche in occasione dell’annullamento del bellissimo gol di Colombo per un fuorigioco a inizio azione di Ekuban, che è attivo. Grave invece la svista di Arena, che annulla un gol regolare in Lazio-Lecce per leggero tocco di Sottil a Isaksen. Ma i successivi due gol laziali “neutralizzeranno” l’errore dell’arbitro, rendendolo non determinante.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale ROMA 27 ROMA – 27 MILAN 25 BOLOGNA -2 26 NAPOLI 25 NAPOLI +1 24 INTER 24 INTER +1 23 BOLOGNA 24 COMO – 21 COMO 21 JUVENTUS – 20 JUVENTUS 20 MILAN +6 19 LAZIO 18 LAZIO – 18 SASSUOLO 17 SASSUOLO – 17 UDINESE 15 TORINO -2 16 CREMONESE 14 UDINESE – 15 TORINO 14 PISA -4 14 ATALANTA 13 CREMONESE – 14 CAGLIARI 11 CAGLIARI -2 13 PARMA 11 PARMA -2 13 PISA 10 ATALANTA – 13 LECCE 10 LECCE – 10 GENOA 8 FIORENTINA -2 8 FIORENTINA 6 GENOA +2 6 VERONA 6 VERONA +1 5

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

