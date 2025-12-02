Classifica senza errori arbitrali, 13ma giornata: i verdetti su Milan-Lazio, Roma-Napoli, Inter e Juventus

Ancora polemiche in quantità industriale legate alle decisioni dei direttori di gara, quelli di campo e quelli comodamente seduti in sala Var. Il campionato di Serie A 2025-26 sta superando, quanto a virulenza, tutte le stagioni precedenti. E, soprattutto, si sta distinguendo per una quantità di errori, di sviste e per una diffusa mancata uniformità di giudizio più alte rispetto alle previsioni più pessimistiche. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali e quali sono le sue differenze con quella “reale” dopo 13 giornate di questo torneo, sin qui tormentatissimo.
Arbitri: i veleni di Milan-Lazio e Roma-Napoli
Una partita falsata, purtroppo, anche nella tredicesima giornata. Un big match. Si tratta di Milan-Lazio. Non c’è rigore sul tocco col braccio di Pavlovic sulla conclusione da distanza ravvicinata di Romagnoli (ma non certo per il cervellotico e inesistente fallo di Marusic “scovato” da Collu per giustificare la mancata assegnazione del penalty), l’errore grave è precedente. Manca infatti il secondo giallo a Tomori che commette un brutto fallo su Basic a inizio ripresa: Collu lo grazia, ci stava tranquillamente il rosso. In Roma-Napoli, invece, nessuna svista di Massa. Niente fallo di Rrahmani su Koné al principio dell’azione che porta al gol di Neres, come confermato da moviolisti e addetti ai lavori non di fede giallorossa.
Moviola, i casi dubbi della tredicesima giornata
Altra carne al fuoco nelle altre partite. Ma senza sviste di rilievo. In Juventus-Cagliari, ad esempio, Crezzini giudica regolare un contatto Palestra-Kostic al 1′: c’è fallo del serbo in realtà, ma fuori area. Nel finale proteste rossoblu per un “mani” di Miretti, che in realtà è di Gaetano. In Pisa-Inter Guida vede bene sui rigori chiesti dalla squadra di Chivu, si perde invece la gomitata di Lautaro a Canestrelli, davvero al limite. In Lecce-Torino giusto il rigore per i granata al 90′ per il calcio di Tete Morente su Saul Coco: poi, però, Asllani sbaglia dal dischetto. Manca un rigore per il Bologna contro la Cremonese (tocco col braccio di Folino), ma i grigiorossi avrebbero vinto comunque.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|MILAN
|28
|ROMA
|–
|27
|NAPOLI
|28
|NAPOLI
|+1
|27
|INTER
|27
|BOLOGNA
|-2
|26
|ROMA
|27
|INTER
|+1
|26
|COMO
|24
|COMO
|–
|24
|BOLOGNA
|24
|JUVENTUS
|–
|23
|JUVENTUS
|23
|MILAN
|+8
|20
|LAZIO
|18
|LAZIO
|-1
|19
|UDINESE
|18
|UDINESE
|–
|18
|SASSUOLO
|17
|SASSUOLO
|–
|17
|CREMONESE
|17
|CREMONESE
|–
|17
|ATALANTA
|16
|TORINO
|-2
|16
|TORINO
|14
|ATALANTA
|–
|16
|LECCE
|13
|PISA
|-4
|14
|CAGLIARI
|11
|CAGLIARI
|-2
|13
|GENOA
|11
|PARMA
|-2
|13
|PARMA
|11
|LECCE
|–
|13
|PISA
|10
|GENOA
|+2
|9
|FIORENTINA
|6
|FIORENTINA
|-2
|8
|VERONA
|6
|VERONA
|+1
|5
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.