Classifica senza errori arbitrali, 13ma giornata: i verdetti su Milan-Lazio, Roma-Napoli, Inter e Juventus

Ancora polemiche in quantità industriale legate alle decisioni dei direttori di gara , quelli di campo e quelli comodamente seduti in sala Var. Il campionato di Serie A 2025-26 sta superando, quanto a virulenza, tutte le stagioni precedenti. E, soprattutto, si sta distinguendo per una quantità di errori, di sviste e per una diffusa mancata uniformità di giudizio più alte rispetto alle previsioni più pessimistiche. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali e quali sono le sue differenze con quella “reale” dopo 13 giornate di questo torneo, sin qui tormentatissimo.

Arbitri: i veleni di Milan-Lazio e Roma-Napoli

Una partita falsata, purtroppo, anche nella tredicesima giornata. Un big match. Si tratta di Milan-Lazio. Non c’è rigore sul tocco col braccio di Pavlovic sulla conclusione da distanza ravvicinata di Romagnoli (ma non certo per il cervellotico e inesistente fallo di Marusic “scovato” da Collu per giustificare la mancata assegnazione del penalty), l’errore grave è precedente. Manca infatti il secondo giallo a Tomori che commette un brutto fallo su Basic a inizio ripresa: Collu lo grazia, ci stava tranquillamente il rosso. In Roma-Napoli, invece, nessuna svista di Massa. Niente fallo di Rrahmani su Koné al principio dell’azione che porta al gol di Neres, come confermato da moviolisti e addetti ai lavori non di fede giallorossa.

Moviola, i casi dubbi della tredicesima giornata

Altra carne al fuoco nelle altre partite. Ma senza sviste di rilievo. In Juventus-Cagliari, ad esempio, Crezzini giudica regolare un contatto Palestra-Kostic al 1′: c’è fallo del serbo in realtà, ma fuori area. Nel finale proteste rossoblu per un “mani” di Miretti, che in realtà è di Gaetano. In Pisa-Inter Guida vede bene sui rigori chiesti dalla squadra di Chivu, si perde invece la gomitata di Lautaro a Canestrelli, davvero al limite. In Lecce-Torino giusto il rigore per i granata al 90′ per il calcio di Tete Morente su Saul Coco: poi, però, Asllani sbaglia dal dischetto. Manca un rigore per il Bologna contro la Cremonese (tocco col braccio di Folino), ma i grigiorossi avrebbero vinto comunque.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale MILAN 28 ROMA – 27 NAPOLI 28 NAPOLI +1 27 INTER 27 BOLOGNA -2 26 ROMA 27 INTER +1 26 COMO 24 COMO – 24 BOLOGNA 24 JUVENTUS – 23 JUVENTUS 23 MILAN +8 20 LAZIO 18 LAZIO -1 19 UDINESE 18 UDINESE – 18 SASSUOLO 17 SASSUOLO – 17 CREMONESE 17 CREMONESE – 17 ATALANTA 16 TORINO -2 16 TORINO 14 ATALANTA – 16 LECCE 13 PISA -4 14 CAGLIARI 11 CAGLIARI -2 13 GENOA 11 PARMA -2 13 PARMA 11 LECCE – 13 PISA 10 GENOA +2 9 FIORENTINA 6 FIORENTINA -2 8 VERONA 6 VERONA +1 5

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

