Classifica senza errori arbitrali, 14ma giornata: i verdetti su Napoli-Juventus, Torino-Milan, Inter e Roma

Ancora sviste e polemiche in Serie A . La quattordicesima giornata del massimo campionato si inserisce nel trend che da inizio anno vede i fischietti sul banco degli imputati per i loro errori determinanti , commessi sia dai direttori di gara “di campo” che da quelli comodamente seduti in sala VAR. Un altro incontro è stato falsato a causa di un errore che ha inciso in modo diretto nell’economia del risultato. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali e quali sono le sue differenze con quella “reale” dopo 14 giornate di questo torneo, sin qui davvero molto tormentato.

Arbitri: falsata un’altra partita di campionato

Il match falsato della 14ma giornata di campionato è Verona-Atalanta, che sul campo si è chiuso sul punteggio di 3-1 in favore dei padroni di casa gialloblu, che hanno festeggiato la prima vittoria del loro torneo. Il risultato più giusto, però, sarebbe dovuto essere un altro: 2-2. Già, perché nell’azione del terzo gol degli scaligeri è contenuto l’errore determinante dell’arbitro Mariani e del suo omologo VAR. Minuto 26 del secondo tempo, nell’area dell’Hellas il difensore Bella-Kotchap tocca il pallone con la mano. L’arbitro non interviene e il Verona segna il momentaneo 3-0 con Bernade. Il fallo di mano c’è, come evidenziato da frame e istantanee: manca un rigore per l’Atalanta e c’è un gol che il Verona non avrebbe dovuto segnare.

Moviola, tutti i casi dubbi della 14ma giornata

Peccati veniali nelle altre partite. In Inter-Como, arbitro Di Bello, l’unico errore serio è un mancato giallo al nerazzurro Calhanoglu. In Cremonese-Lecce, diretta da Mucera, tanti dubbi per il contatto in area tra Ramadani e Vandeputte sanzionato col penalty dopo on field review. In Cagliari-Roma Zufferli è salvato dal Var sul rosso a Celik: in presa diretta aveva dato rigore, ma il fallo è avvenuto fuori area. Bene Chiffi in Torino-Milan: giusto l’annullamento del gol del 3-2 di Adams per fallo di Pedersen su Saelemaekers. C’è una leggera spinta, anche se il belga del Milan accentua notevolmente. Infine, Napoli-Juventus: buona la direzione di La Penna, con pochissime sbavature.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale MILAN 31 NAPOLI +1 30 NAPOLI 31 INTER +1 29 INTER 30 BOLOGNA -2 27 ROMA 27 ROMA – 27 BOLOGNA 25 COMO – 24 COMO 24 JUVENTUS – 23 JUVENTUS 23 MILAN +8 23 SASSUOLO 20 LAZIO -1 20 CREMONESE 20 SASSUOLO – 20 LAZIO 19 CREMONESE – 20 UDINESE 18 UDINESE – 18 ATALANTA 16 ATALANTA -1 17 CAGLIARI 14 CAGLIARI -2 16 GENOA 14 PARMA -2 16 PARMA 14 TORINO -2 16 TORINO 14 PISA -4 14 LECCE 13 LECCE – 13 PISA 10 GENOA +2 12 VERONA 9 FIORENTINA -2 8 FIORENTINA 6 VERONA +3 6

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.