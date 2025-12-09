Virgilio Sport
CALCIO SERIE A
Classifica senza errori arbitrali, 14ma giornata: i verdetti su Napoli-Juventus, Torino-Milan, Inter e Roma

Classifica senza errori arbitrali, 14ma giornata: i verdetti su Napoli-Juventus, Torino-Milan, Inter e Roma

Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Non mancano le polemiche anche nella quattordicesima giornata: ecco le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".

Pubblicato:

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ancora sviste e polemiche in Serie A. La quattordicesima giornata del massimo campionato si inserisce nel trend che da inizio anno vede i fischietti sul banco degli imputati per i loro errori determinanti, commessi sia dai direttori di gara “di campo” che da quelli comodamente seduti in sala VAR. Un altro incontro è stato falsato a causa di un errore che ha inciso in modo diretto nell’economia del risultato. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali e quali sono le sue differenze con quella “reale” dopo 14 giornate di questo torneo, sin qui davvero molto tormentato.

Registrati a Virgilio Sport per continuare a vedere questo contenuto

Bastano pochi click

Arbitri: falsata un’altra partita di campionato

Il match falsato della 14ma giornata di campionato è Verona-Atalanta, che sul campo si è chiuso sul punteggio di 3-1 in favore dei padroni di casa gialloblu, che hanno festeggiato la prima vittoria del loro torneo. Il risultato più giusto, però, sarebbe dovuto essere un altro: 2-2. Già, perché nell’azione del terzo gol degli scaligeri è contenuto l’errore determinante dell’arbitro Mariani e del suo omologo VAR. Minuto 26 del secondo tempo, nell’area dell’Hellas il difensore Bella-Kotchap tocca il pallone con la mano. L’arbitro non interviene e il Verona segna il momentaneo 3-0 con Bernade. Il fallo di mano c’è, come evidenziato da frame e istantanee: manca un rigore per l’Atalanta e c’è un gol che il Verona non avrebbe dovuto segnare.

Moviola, tutti i casi dubbi della 14ma giornata

Peccati veniali nelle altre partite. In Inter-Como, arbitro Di Bello, l’unico errore serio è un mancato giallo al nerazzurro Calhanoglu. In Cremonese-Lecce, diretta da Mucera, tanti dubbi per il contatto in area tra Ramadani e Vandeputte sanzionato col penalty dopo on field review. In Cagliari-Roma Zufferli è salvato dal Var sul rosso a Celik: in presa diretta aveva dato rigore, ma il fallo è avvenuto fuori area. Bene Chiffi in Torino-Milan: giusto l’annullamento del gol del 3-2 di Adams per fallo di Pedersen su Saelemaekers. C’è una leggera spinta, anche se il belga del Milan accentua notevolmente. Infine, Napoli-Juventus: buona la direzione di La Penna, con pochissime sbavature.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class
reale		 diff
punti		 class
virtuale
MILAN 31 NAPOLI +1 30
NAPOLI 31 INTER +1 29
INTER 30 BOLOGNA -2 27
ROMA 27 ROMA 27
BOLOGNA 25 COMO 24
COMO 24 JUVENTUS 23
JUVENTUS 23 MILAN +8 23
SASSUOLO 20 LAZIO -1 20
CREMONESE 20 SASSUOLO 20
LAZIO 19 CREMONESE 20
UDINESE 18 UDINESE 18
ATALANTA 16 ATALANTA -1 17
CAGLIARI 14 CAGLIARI -2 16
GENOA 14 PARMA -2 16
PARMA 14 TORINO -2 16
TORINO 14 PISA -4 14
LECCE 13 LECCE 13
PISA 10 GENOA +2 12
VERONA 9 FIORENTINA -2 8
FIORENTINA 6 VERONA +3 6

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.

Leggi anche:

WeWALK

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio