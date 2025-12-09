Classifica senza errori arbitrali, 14ma giornata: i verdetti su Napoli-Juventus, Torino-Milan, Inter e Roma

Ancora sviste e polemiche in Serie A. La quattordicesima giornata del massimo campionato si inserisce nel trend che da inizio anno vede i fischietti sul banco degli imputati per i loro errori determinanti, commessi sia dai direttori di gara “di campo” che da quelli comodamente seduti in sala VAR. Un altro incontro è stato falsato a causa di un errore che ha inciso in modo diretto nell’economia del risultato. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali e quali sono le sue differenze con quella “reale” dopo 14 giornate di questo torneo, sin qui davvero molto tormentato.
Arbitri: falsata un’altra partita di campionato
Il match falsato della 14ma giornata di campionato è Verona-Atalanta, che sul campo si è chiuso sul punteggio di 3-1 in favore dei padroni di casa gialloblu, che hanno festeggiato la prima vittoria del loro torneo. Il risultato più giusto, però, sarebbe dovuto essere un altro: 2-2. Già, perché nell’azione del terzo gol degli scaligeri è contenuto l’errore determinante dell’arbitro Mariani e del suo omologo VAR. Minuto 26 del secondo tempo, nell’area dell’Hellas il difensore Bella-Kotchap tocca il pallone con la mano. L’arbitro non interviene e il Verona segna il momentaneo 3-0 con Bernade. Il fallo di mano c’è, come evidenziato da frame e istantanee: manca un rigore per l’Atalanta e c’è un gol che il Verona non avrebbe dovuto segnare.
Moviola, tutti i casi dubbi della 14ma giornata
Peccati veniali nelle altre partite. In Inter-Como, arbitro Di Bello, l’unico errore serio è un mancato giallo al nerazzurro Calhanoglu. In Cremonese-Lecce, diretta da Mucera, tanti dubbi per il contatto in area tra Ramadani e Vandeputte sanzionato col penalty dopo on field review. In Cagliari-Roma Zufferli è salvato dal Var sul rosso a Celik: in presa diretta aveva dato rigore, ma il fallo è avvenuto fuori area. Bene Chiffi in Torino-Milan: giusto l’annullamento del gol del 3-2 di Adams per fallo di Pedersen su Saelemaekers. C’è una leggera spinta, anche se il belga del Milan accentua notevolmente. Infine, Napoli-Juventus: buona la direzione di La Penna, con pochissime sbavature.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|MILAN
|31
|NAPOLI
|+1
|30
|NAPOLI
|31
|INTER
|+1
|29
|INTER
|30
|BOLOGNA
|-2
|27
|ROMA
|27
|ROMA
|–
|27
|BOLOGNA
|25
|COMO
|–
|24
|COMO
|24
|JUVENTUS
|–
|23
|JUVENTUS
|23
|MILAN
|+8
|23
|SASSUOLO
|20
|LAZIO
|-1
|20
|CREMONESE
|20
|SASSUOLO
|–
|20
|LAZIO
|19
|CREMONESE
|–
|20
|UDINESE
|18
|UDINESE
|–
|18
|ATALANTA
|16
|ATALANTA
|-1
|17
|CAGLIARI
|14
|CAGLIARI
|-2
|16
|GENOA
|14
|PARMA
|-2
|16
|PARMA
|14
|TORINO
|-2
|16
|TORINO
|14
|PISA
|-4
|14
|LECCE
|13
|LECCE
|–
|13
|PISA
|10
|GENOA
|+2
|12
|VERONA
|9
|FIORENTINA
|-2
|8
|FIORENTINA
|6
|VERONA
|+3
|6
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
