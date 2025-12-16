Classifica senza errori arbitrali, i verdetti su Milan-Sassuolo, Bologna-Juve, Napoli, Inter, Roma e Torino

Sviste, sviste e ancora sviste anche nella 15ma giornata di Serie A . Il clima natalizio dovrebbe rendere tutti più buoni, invece troppi giudizi degli arbitri di campo e dei loro omologhi in sala Var continuano a essere “cattivi”. Record di errori nell’ultimo turno di campionato , anche se – fortunatamente – solo uno è risultato determinante. Per il resto, le sviste si sono compensate da una parte e dall’altra oppure non hanno condizionato l’esito dell’incontro. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali e quali sono le sue differenze con quella “reale” dopo 15 giornate di questo tribolatissimo torneo.

Arbitri: falsata l’ennesima partita di Serie A

Il match falsato della 15ma giornata è Torino-Cremonese. Manca infatti un evidente calcio di rigore in favore dei grigiorossi per un tocco con la mano del “Cholito” Simeone sugli sviluppi di una punizione calciata in area proprio all’ultimo minuto di gioco. La palla finisce prima sulla spalla dell’attaccante argentino e poi sul braccio, che però è in posizione larga e innaturale. Fa insomma quel volume che, in altre circostanze, è servito a Rocchi e ai suoi collaboratori per “giustificare” la concessione di altri penalty simili. Stavolta no, l’arbitro Marinelli non ha visto e dalla sala Var non l’hanno neppure invitato a rivedere l’azione.

Moviola, tutti i casi dubbi della 15ma giornata

Lunga la lista di errori nelle altre partite. In Parma-Lazio, arbitro Marchetti, non c’è il rosso su Zaccagni che avrebbe meritato solo il giallo per il fallo su Estevez. In Milan-Sassuolo, arbitro Crezzini, mancano un gol per il Milan (non punibile la spintarella di Loftus-Cheek su Candé prima del possibile 3-1 di Pulisic) e un rigore per il Sassuolo per plateale fallo di Pavlovic su Cheddira. In Genoa-Inter Doveri sbaglia solo nel fischiare fallo a Barella per tocco di mani che non c’è, ma il centrocampista esagera nelle proteste e viene giustamente ammonito.

In Roma-Como, inoltre, Feliciani grazia Mancini che meritava il secondo giallo per lo screzio con Ramon: mancava però davvero troppo poco alla conclusione del match per poterlo considerare falsato. Senza errori gravi, infine, due direzioni pure molto discusse, quella di Sozza in Udinese-Napoli (giusto annullare i gol di Davis e Zaniolo rispettivamente per fuorigioco e per fallo precedente di Karlstrom su Lobotka) e quella di Massa in Bologna-Juventus: non ci sono infatti i rigori chiesti per spinta di Lucumì su McKennie e per un tocco di mano di Locatelli non punibile.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 33 INTER +1 32 MILAN 32 ROMA – 30 NAPOLI 31 NAPOLI +1 30 ROMA 30 BOLOGNA -2 27 JUVENTUS 26 JUVENTUS – 26 BOLOGNA 25 COMO – 24 COMO 24 MILAN +8 24 LAZIO 22 LAZIO -1 23 SASSUOLO 21 CREMONESE -1 21 UDINESE 21 SASSUOLO – 21 CREMONESE 20 UDINESE – 21 ATALANTA 19 ATALANTA -1 20 TORINO 17 TORINO – 17 LECCE 16 CAGLIARI -2 16 CAGLIARI 14 PARMA -2 16 GENOA 14 LECCE – 16 PARMA 14 PISA -4 14 VERONA 12 GENOA +2 12 PISA 10 VERONA +3 9 FIORENTINA 6 FIORENTINA -2 8

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.