Classifica senza errori arbitrali, i verdetti su Juventus-Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta: falsato un match

Diminuiscono le partite, visto che ben quattro del sedicesimo turno sono state rinviate a gennaio per gli impegni delle squadre impegnate nella Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: Napoli, Bologna, Inter e Milan. Non diminuiscono, purtroppo, le sviste dei direttori di gara, che continuano a susseguirsi sui campi della Serie A. Tanti errori, gravi e meno gravi, anche in questa tornata di campionato quasi dimezzata. Uno solo, però, determinante ai fini del risultato. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali e quali sono le sue differenze con quella “reale” dopo 16 giornate di questo tribolatissimo torneo.

Arbitri: falsata un’altra partita di Serie A

Il match falsato dell’ultimo turno è quello tra Lazio e Cremonese, segnato da una serie di errori da parte dell’arbitro Pairetto: il più vistoso, al punto da costringere lo stesso direttore di gara di Nichelino a scusarsi pubblicamente, è quello sul fuorigioco fischiato contro i biancocelesti su un rinvio dal fondo. Quello che ha influenzato il risultato finale, però, è un altro: il mancato penalty alla Lazio per un contatto più che sospetto in area grigiorossa tra Terracciano e Noslin. La trattenuta del difensore nei confronti dell’attaccante della formazione di casa è piuttosto netta, anche se leggera, e meritevole della massima punizione.

Moviola, i casi dubbi della 16ma giornata

Polemiche anche nelle altre partite, a cominciare dal big match tra Juventus e Roma. I giallorossi chiedono un rigore per un contatto Bremer-Pellegrini in area bianconera, ma Sozza vede bene: manca l’intensità necessaria per concedere il penalty, come osservato correttamente un po’ da tutti i moviolisti. In Cagliari-Pisa proteste di entrambe le squadre, ma Fourneau vede bene sia sul rigore concesso ai nerazzurri sia sulla mancata espulsione di Mina per un fallaccio al limite dell’area su Tramoni. Corrette, infine, le espulsioni dei due portieri che hanno incanalato i risultati di Fiorentina-Udinese (Okoye, decisa da Mariani) e Genoa-Atalanta (Leali, decisa da Abisso).

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER* 33 INTER* +1 32 MILAN* 32 ROMA – 30 NAPOLI* 31 NAPOLI* +1 30 ROMA 30 JUVENTUS – 29 JUVENTUS 29 BOLOGNA* -2 27 BOLOGNA* 25 LAZIO -3 26 COMO* 24 COMO* – 24 LAZIO 23 MILAN* +8 24 ATALANTA 22 ATALANTA -1 23 SASSUOLO 21 SASSUOLO – 21 CREMONESE 21 CREMONESE – 21 UDINESE 21 UDINESE – 21 TORINO 20 TORINO – 20 LECCE* 16 CAGLIARI -2 17 CAGLIARI 15 PARMA* -2 16 PARMA* 14 LECCE* – 16 GENOA 14 PISA -4 15 VERONA* 12 GENOA +2 12 PISA 11 FIORENTINA -2 11 FIORENTINA 9 VERONA* +3 9

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

