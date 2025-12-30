Classifica senza errori arbitrali, falsata un'altra partita: i dubbi su Atalanta-Inter, Juve, Milan e Napoli

Ultimo turno del 2025 in Serie A, ultima giornata che chiude un’annata da incubo sotto il profilo delle sviste arbitrali. Un anno caratterizzato da mancanza di uniformità di giudizio, da regole scritte e riscritte a seconda delle big coinvolte, dal Var che in alcuni casi interviene a sproposito e in altri non interviene affatto, da precisazioni del designatore Rocchi che non hanno fugato dubbi e perplessità. Anche nella 17ma giornata di campionato, purtroppo, c’è da registrare un match falsato. L’ennesimo. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali e quali sono le sue differenze con quella “reale”.
Arbitri: falsata l’ennesima partita di Serie A
Il match falsato del turno è Udinese-Lazio. Andava annullata, infatti, la rete del definitivo 1-1 dei friulani, messa a segno proprio all’ultimo assalto da Davis. Lo stesso attaccante bianconero, pochi secondi prima di calciare a rete il pallone del pareggio, si era reso protagonista di un tocco col braccio sugli sviluppi di un tiro di Zaniolo. L’arbitro Colombo non ha considerato il tocco di Davis “nell’immediatezza” del gol, condizione che – con una certa ambiguità interpretativa – il regolamento cita per l’annullamento di un gol. In realtà la marcatura, come evidenziato da diversi moviolisti tra cui il talent arbitrale di DAZN, Marelli, andava annullata.
Moviola, tutti i casi dubbi della 17ma giornata
Tanta carne al fuoco anche nelle altre sfide del turno. In Lecce-Como, Nico Paz sbraccia Ramadani prima del gol dello 0-1, l’arbitro Marchetti e il Var non vedono nulla; in ogni caso i lariani avrebbero vinto ugualmente. Svista grave – ma non determinante – anche in Torino-Cagliari, match in cui l’arbitro Doveri grazia Paleari per un intervento dubbio su Idrissi. Nessuna sbavatura, invece, in Pisa-Juventus, ben diretta da Maresca, Cremonese-Napoli (arbitro Mariani) e Atalanta-Inter, dove La Penna annulla tre reti, ma tutte per validi motivi. Ok pure la direzione di Fabbri in Milan-Verona, se la cava egregiamente pure Guida in Parma-Fiorentina: giusto non concedere rigore sui contatti Parisi-Bernabè e Kean-Sorensen.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|INTER*
|36
|INTER*
|+1
|35
|MILAN*
|35
|ROMA
|–
|33
|NAPOLI*
|34
|NAPOLI*
|+1
|33
|ROMA
|33
|JUVENTUS
|–
|32
|JUVENTUS
|32
|LAZIO
|-5
|29
|COMO*
|27
|BOLOGNA*
|-2
|28
|BOLOGNA*
|26
|COMO*
|–
|27
|LAZIO
|24
|MILAN*
|+8
|27
|SASSUOLO
|22
|ATALANTA
|-1
|23
|ATALANTA
|22
|SASSUOLO
|–
|22
|UDINESE
|22
|CREMONESE
|–
|21
|CREMONESE
|21
|UDINESE
|+1
|21
|TORINO
|20
|CAGLIARI
|-2
|20
|CAGLIARI
|18
|TORINO
|–
|20
|PARMA*
|17
|PARMA*
|-2
|19
|LECCE*
|16
|LECCE*
|–
|16
|GENOA
|14
|PISA
|-4
|15
|VERONA*
|12
|GENOA
|+2
|12
|PISA
|11
|FIORENTINA
|-2
|11
|FIORENTINA
|9
|VERONA*
|+3
|9
*1 partita in meno
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.