Classifica senza errori arbitrali, falsata un'altra partita: i dubbi su Atalanta-Inter, Juve, Milan e Napoli

Ultimo turno del 2025 in Serie A, ultima giornata che chiude un’annata da incubo sotto il profilo delle sviste arbitrali. Un anno caratterizzato da mancanza di uniformità di giudizio, da regole scritte e riscritte a seconda delle big coinvolte, dal Var che in alcuni casi interviene a sproposito e in altri non interviene affatto, da precisazioni del designatore Rocchi che non hanno fugato dubbi e perplessità. Anche nella 17ma giornata di campionato, purtroppo, c’è da registrare un match falsato. L’ennesimo. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali e quali sono le sue differenze con quella “reale”.

Arbitri: falsata l’ennesima partita di Serie A

Il match falsato del turno è Udinese-Lazio. Andava annullata, infatti, la rete del definitivo 1-1 dei friulani, messa a segno proprio all’ultimo assalto da Davis. Lo stesso attaccante bianconero, pochi secondi prima di calciare a rete il pallone del pareggio, si era reso protagonista di un tocco col braccio sugli sviluppi di un tiro di Zaniolo. L’arbitro Colombo non ha considerato il tocco di Davis “nell’immediatezza” del gol, condizione che – con una certa ambiguità interpretativa – il regolamento cita per l’annullamento di un gol. In realtà la marcatura, come evidenziato da diversi moviolisti tra cui il talent arbitrale di DAZN, Marelli, andava annullata.

Moviola, tutti i casi dubbi della 17ma giornata

Tanta carne al fuoco anche nelle altre sfide del turno. In Lecce-Como, Nico Paz sbraccia Ramadani prima del gol dello 0-1, l’arbitro Marchetti e il Var non vedono nulla; in ogni caso i lariani avrebbero vinto ugualmente. Svista grave – ma non determinante – anche in Torino-Cagliari, match in cui l’arbitro Doveri grazia Paleari per un intervento dubbio su Idrissi. Nessuna sbavatura, invece, in Pisa-Juventus, ben diretta da Maresca, Cremonese-Napoli (arbitro Mariani) e Atalanta-Inter, dove La Penna annulla tre reti, ma tutte per validi motivi. Ok pure la direzione di Fabbri in Milan-Verona, se la cava egregiamente pure Guida in Parma-Fiorentina: giusto non concedere rigore sui contatti Parisi-Bernabè e Kean-Sorensen.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER* 36 INTER* +1 35 MILAN* 35 ROMA – 33 NAPOLI* 34 NAPOLI* +1 33 ROMA 33 JUVENTUS – 32 JUVENTUS 32 LAZIO -5 29 COMO* 27 BOLOGNA* -2 28 BOLOGNA* 26 COMO* – 27 LAZIO 24 MILAN* +8 27 SASSUOLO 22 ATALANTA -1 23 ATALANTA 22 SASSUOLO – 22 UDINESE 22 CREMONESE – 21 CREMONESE 21 UDINESE +1 21 TORINO 20 CAGLIARI -2 20 CAGLIARI 18 TORINO – 20 PARMA* 17 PARMA* -2 19 LECCE* 16 LECCE* – 16 GENOA 14 PISA -4 15 VERONA* 12 GENOA +2 12 PISA 11 FIORENTINA -2 11 FIORENTINA 9 VERONA* +3 9

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.