Classifica senza errori arbitrali, 18ma giornata: i verdetti su Milan, Roma, Napoli, Juve e Inter

Il 2026 della Serie A comincia come era finito il 2025: tra sviste e polemiche. Gli errori continuano, in qualche caso purtroppo decisivi e determinanti, e il numero di partite falsate aumenta. E dire che il Var avrebbe dovuto ridurre al minimo sviste e obbrobri: il problema è che spesso dalla loro saletta gli arbitri intervengono a sproposito e senza un metro di giudizio unitario. Anche nella 18ma giornata di campionato, insomma, ci sono da registrare clamorosi abbagli da parte dei direttori di gara. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali, aggiornata al 18mo turno, e quali sono le sue differenze con quella “reale”.
Arbitri: falsate altre due partite di Serie A
Due le partite falsate nella penultima giornata d’andata: Sassuolo-Parma e Atalanta-Roma. Nella prima è irregolare il gol del pareggio dei gialloblu, firmato da Pellegrino dopo una spinta di Circati su Pinamonti che consente il recupero del pallone alla squadra di Cuesta. L’arbitro Feliciani e il suo omologo in sala Var giudicano l’azione regolare, non si capisce perché. Falsata pure Atalanta-Roma. Secondo la quasi totalità dei moviolisti, era da annullare il gol vittoria nerazzurro di Scalvini, che tocca con le mani il portiere giallorosso Svilar prima di insaccare. Giusto invece l’annullamento del gol di Scamacca, deciso dall’arbitro Fabbri per una precedente posizione di fuorigioco dell’attaccante giudicata attiva (tenta subito la giocata su Hermoso).
Moviola, i casi dubbi della 18ma giornata
Tanta carne al fuoco anche nelle altre partite. Non determinante l’errore di Massa in Lazio-Napoli, la punizione per mani di Noslin (che non c’è) da cui scaturisce lo 0-2 di Rrahmani: gli azzurri avrebbero vinto lo stesso. In Fiorentina-Cremonese manca un rigore per i viola: Baschirotto commette fallo su Piccoli, La Penna sbaglia ad annullare il penalty dopo la revisione (ma i toscani vinceranno comunque). In Juventus-Lecce dubbi sul rigore concesso da Collu ai bianconeri, non c’è invece quello chiesto pochi minuti dopo per tocco di mano di Pierotti. In Cagliari-Milan Abisso vede bene: non punibile il tocco di mano di Ricci su tiro di Kilicsoy. Buona, infine, la direzione di Inter-Bologna da parte di Guida.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|INTER*
|39
|INTER*
|+1
|38
|MILAN*
|38
|NAPOLI*
|+1
|36
|NAPOLI*
|37
|ROMA
|-1
|34
|JUVENTUS
|33
|JUVENTUS
|–
|33
|ROMA
|33
|COMO*
|–
|30
|COMO*
|30
|MILAN*
|+8
|30
|BOLOGNA*
|26
|LAZIO
|-5
|29
|ATALANTA
|25
|BOLOGNA*
|-2
|28
|LAZIO
|24
|SASSUOLO
|-2
|25
|SASSUOLO
|23
|ATALANTA
|+1
|24
|TORINO
|23
|TORINO
|–
|23
|UDINESE
|22
|CREMONESE
|–
|21
|CREMONESE
|21
|UDINESE
|+1
|21
|PARMA*
|18
|CAGLIARI
|-2
|20
|CAGLIARI
|18
|PARMA*
|-1
|19
|LECCE*
|17
|LECCE*
|–
|17
|GENOA
|15
|PISA
|-4
|16
|VERONA*
|12
|FIORENTINA
|-2
|14
|FIORENTINA
|12
|GENOA
|+2
|13
|PISA
|12
|VERONA*
|+3
|9
*1 partita in meno
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.