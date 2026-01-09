Classifica senza errori arbitrali, 19ma giornata: Var impazzito, caos Napoli, Milan, Lazio, Inter e Juve

Errori, sviste, richiami dalla sala Var a singhiozzo che mancano quando sarebbe il caso di intervenire e invece arrivano quando sarebbe opportuno soprassedere, Rocchi che promuove arbitri dopo performance orribili e ne boccia altri che hanno diretto bene: siamo alle solite. La Serie A 2025-26, al termine del girone di andata, conferma di essere il campionato in assoluto più condizionato dalle topiche arbitrali degli ultimi anni. Caos e pasticci anche nella tre giorni infrasettimanale. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali, aggiornata al 19mo turno, e quali sono le sue differenze con quella “reale”.
Ancora due partite falsate, sviste clamorose
Due le partite falsate in questo turno, rispettata la media (mortificante) delle ultime giornate. La prima è Napoli-Verona, diretta da Mariani e col quasi omonimo Marini al Var. Non c’era rigore per gli scaligeri, prima del mani di Buongiorno Valentini gli mette il braccio sul volto in posizione chiaramente fallosa. Dubbi anche sul gol annullato nella ripresa a Hojlund, che forse neppure la tocca col braccio. Falsata pure Lazio-Fiorentina. Manca un rigore in avvio per i biancocelesti per una trattenuta di Pongracic su Gila che l’arbitro Sozza non vede: e in sala Var dormono. Perplessità invece sul rigore concesso ai viola nella ripresa, su segnalazione dalla sala Var inopportuna.
Serie A, la moviola della 19ma giornata
E le altre partite? Sviste anche altrove, per fortuna non determinanti. In Milan-Genoa, ad esempio, appare magnanimo il penalty concesso da Mariani ai liguri nel finale: Stanciu “risolve” tutto sparando alle stelle dal dischetto. In Lecce-Roma Sacchi è fin troppo permissivo sul gioco duro di ambo le squadre, cambia metro solo nel finale e ammonisce Cristante che salterà il Sassuolo. Bene Zufferli in Sassuolo-Juventus: non c’è rigore sul mani di Idzes a fine primo tempo. Sufficiente anche la direzione di Colombo in Parma-Inter: giuste la convalida del gol di Dimarco che parte in posizione regolare e l’annullamento del gol di Bonny per un mani precedente di Thuram.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|INTER*
|42
|INTER*
|+1
|41
|MILAN*
|39
|NAPOLI*
|-1
|39
|NAPOLI*
|38
|ROMA
|-1
|37
|JUVENTUS
|36
|JUVENTUS
|–
|36
|ROMA
|36
|COMO*
|–
|33
|COMO*
|33
|LAZIO
|-7
|32
|ATALANTA
|28
|MILAN*
|+8
|31
|BOLOGNA*
|26
|BOLOGNA*
|-2
|28
|LAZIO
|25
|ATALANTA
|+1
|27
|UDINESE
|25
|SASSUOLO
|-2
|25
|SASSUOLO
|23
|UDINESE
|+1
|24
|TORINO
|23
|TORINO
|–
|23
|CREMONESE
|22
|CREMONESE
|–
|22
|CAGLIARI
|19
|CAGLIARI
|-2
|21
|PARMA*
|18
|PARMA*
|-1
|19
|LECCE*
|17
|LECCE*
|–
|17
|GENOA
|16
|PISA
|-4
|16
|VERONA*
|13
|FIORENTINA
|-1
|14
|FIORENTINA
|13
|GENOA
|+2
|14
|PISA
|12
|VERONA*
|+4
|9
*1 partita in meno
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
