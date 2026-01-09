Classifica senza errori arbitrali, 19ma giornata: Var impazzito, caos Napoli, Milan, Lazio, Inter e Juve

Errori, sviste, richiami dalla sala Var a singhiozzo che mancano quando sarebbe il caso di intervenire e invece arrivano quando sarebbe opportuno soprassedere, Rocchi che promuove arbitri dopo performance orribili e ne boccia altri che hanno diretto bene: siamo alle solite. La Serie A 2025-26, al termine del girone di andata, conferma di essere il campionato in assoluto più condizionato dalle topiche arbitrali degli ultimi anni. Caos e pasticci anche nella tre giorni infrasettimanale. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali, aggiornata al 19mo turno, e quali sono le sue differenze con quella “reale”.