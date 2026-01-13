Classifica senza errori arbitrali, 20ma giornata: caos Inter-Napoli, veleni per Milan, Juventus e non solo

Dopo la tre giorni orribile del turno infrasettimanale , come sono andate le cose a livello arbitrale nella ventesima giornata? Maluccio, purtroppo , anche se non ai livelli catastrofici della tornata precedente. C’è un’altra partita falsata da registrare , ci sono soprattutto errori e difformità di giudizi nelle altre sfide, condite dal solito corollario di polemiche, veleni e recriminazioni. Le scuse di Rocchi ormai convincono sempre di meno , soprattutto per quel che concerne le spiegazioni di episodi identici, una volta giudicati da rigore e un’altra no. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali, aggiornata al 20mo turno, e quali sono le sue differenze con quella “reale”.

Arbitro in confusione e partita falsata

L’ennesimo match falsato di questo campionato è Como-Bologna. L’arbitro Abisso conferma di essere in confusione quando al momento della revisione Var dopo un rigore concesso incautamente farfuglia parole a caso, ma soprattutto quando espelle – sempre dopo on field review – il bolognese Cambiaghi per un fallo di reazione su Van der Brempt. All’ammonizione del giocatore comasco segue il rosso diretto per il bolognese, ma è una decisione che non convince affatto: sarebbe stato sufficiente il giallo per Cambiaghi, o in ogni caso analoga sanzione avrebbe meritato il giocatore della squadra di Fabregas.

Serie A, la moviola della 20ma giornata

Inter-Napoli, ovviamente, il match più discusso del turno, soprattutto per il caos al momento della concessione del rigore per i nerazzurri, con la clamorosa protesta di Conte. In realtà Doveri arbitra bene: corrette le valutazioni sui gialli invocati per Juan Jesus, unica pecca non vede subito il rigore e in più manca il giallo a Rrahmani. Ok anche Massa in Fiorentina-Milan: leggero il contatto Estupinan-Parisi nel primo tempo, non c’è rigore. Niente fallo su Fagioli nell’azione dell’1-1. Infine Juventus-Cremonese, con due errori di Feliciani. Il primo gol nasce da una punizione molto dubbia, mentre il rigore revocato alla Cremonese era da confermare. Ma il 5-0 bianconero spegne ogni polemica.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER* 43 INTER* +1 42 MILAN* 40 NAPOLI* -1 40 NAPOLI* 39 ROMA -1 40 JUVENTUS 39 JUVENTUS – 39 ROMA 39 LAZIO -7 35 COMO* 34 COMO* +1 33 ATALANTA 31 MILAN* +8 32 LAZIO 28 BOLOGNA* -4 31 BOLOGNA* 27 ATALANTA +1 30 UDINESE 26 SASSUOLO -2 25 SASSUOLO 23 UDINESE +1 25 TORINO 23 TORINO – 23 CREMONESE 22 PARMA* -1 22 PARMA* 21 CREMONESE – 22 GENOA 19 CAGLIARI -2 21 CAGLIARI 19 PISA -4 17 LECCE* 17 LECCE* – 17 FIORENTINA 14 GENOA +2 17 VERONA* 13 FIORENTINA -1 15 PISA 13 VERONA* +4 9

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

