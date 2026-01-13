Classifica senza errori arbitrali, 20ma giornata: caos Inter-Napoli, veleni per Milan, Juventus e non solo

Dopo la tre giorni orribile del turno infrasettimanale, come sono andate le cose a livello arbitrale nella ventesima giornata? Maluccio, purtroppo, anche se non ai livelli catastrofici della tornata precedente. C’è un’altra partita falsata da registrare, ci sono soprattutto errori e difformità di giudizi nelle altre sfide, condite dal solito corollario di polemiche, veleni e recriminazioni. Le scuse di Rocchi ormai convincono sempre di meno, soprattutto per quel che concerne le spiegazioni di episodi identici, una volta giudicati da rigore e un’altra no. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali, aggiornata al 20mo turno, e quali sono le sue differenze con quella “reale”.
Arbitro in confusione e partita falsata
L’ennesimo match falsato di questo campionato è Como-Bologna. L’arbitro Abisso conferma di essere in confusione quando al momento della revisione Var dopo un rigore concesso incautamente farfuglia parole a caso, ma soprattutto quando espelle – sempre dopo on field review – il bolognese Cambiaghi per un fallo di reazione su Van der Brempt. All’ammonizione del giocatore comasco segue il rosso diretto per il bolognese, ma è una decisione che non convince affatto: sarebbe stato sufficiente il giallo per Cambiaghi, o in ogni caso analoga sanzione avrebbe meritato il giocatore della squadra di Fabregas.
Serie A, la moviola della 20ma giornata
Inter-Napoli, ovviamente, il match più discusso del turno, soprattutto per il caos al momento della concessione del rigore per i nerazzurri, con la clamorosa protesta di Conte. In realtà Doveri arbitra bene: corrette le valutazioni sui gialli invocati per Juan Jesus, unica pecca non vede subito il rigore e in più manca il giallo a Rrahmani. Ok anche Massa in Fiorentina-Milan: leggero il contatto Estupinan-Parisi nel primo tempo, non c’è rigore. Niente fallo su Fagioli nell’azione dell’1-1. Infine Juventus-Cremonese, con due errori di Feliciani. Il primo gol nasce da una punizione molto dubbia, mentre il rigore revocato alla Cremonese era da confermare. Ma il 5-0 bianconero spegne ogni polemica.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|INTER*
|43
|INTER*
|+1
|42
|MILAN*
|40
|NAPOLI*
|-1
|40
|NAPOLI*
|39
|ROMA
|-1
|40
|JUVENTUS
|39
|JUVENTUS
|–
|39
|ROMA
|39
|LAZIO
|-7
|35
|COMO*
|34
|COMO*
|+1
|33
|ATALANTA
|31
|MILAN*
|+8
|32
|LAZIO
|28
|BOLOGNA*
|-4
|31
|BOLOGNA*
|27
|ATALANTA
|+1
|30
|UDINESE
|26
|SASSUOLO
|-2
|25
|SASSUOLO
|23
|UDINESE
|+1
|25
|TORINO
|23
|TORINO
|–
|23
|CREMONESE
|22
|PARMA*
|-1
|22
|PARMA*
|21
|CREMONESE
|–
|22
|GENOA
|19
|CAGLIARI
|-2
|21
|CAGLIARI
|19
|PISA
|-4
|17
|LECCE*
|17
|LECCE*
|–
|17
|FIORENTINA
|14
|GENOA
|+2
|17
|VERONA*
|13
|FIORENTINA
|-1
|15
|PISA
|13
|VERONA*
|+4
|9
*1 partita in meno
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.