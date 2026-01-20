Classifica senza errori arbitrali, 21ma giornata: verdetti su Cagliari-Juve, Inter, Napoli e Milan. Il record

Fine settimana ancora segnato da polemiche, veleni, revisioni dubbie o attese invano. La 21ma giornata di Serie A non fa eccezione e segue il trend in vigore dall’inizio di questo tribolatissimo campionato, ma è un turno a suo modo “storico” come avremo modo di dar conto. Discussioni soprattutto nelle partite delle big , in particolare in quella della Juventus che a Cagliari s’era vista assegnare un calcio di rigore che poiè stato revocato dopo consulto Var. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo il 21mo turno e quali sono le sue differenze con quella “reale”.

Arbitri, il record della 21ma giornata

Il singolare primato che ci fa piacere sottolineare è che, dopo tempo immemore, finalmente si registra una giornata di Serie A priva di partite falsate da errori determinanti dei fischietti. L’unico caso dubbio, infatti, era proprio relativo a Cagliari-Juventus, dove Massa prima ha concesso un penalty ai bianconeri per contatto tra Mazzitelli e Miretti, poi è tornato sui suoi passi dopo on field review. In effetti, come evidenziato anche dai vari moviolisti, è il centrocampista della Juventus a commettere fallo sul giocatore rossoblu, che arriva – sia pur di un’inezia – in anticipo sul pallone. Inevitabile anche il giallo a Yildiz per simulazione, comminato successivamente.

Serie A, tutti i casi dubbi del turno

Discussioni anche nelle altre gare ma senza errori decisivi. In Pisa-Atalanta proteste dei toscani in occasione del gol di Krstovic per una trattenuta dell’attaccante su Calabresi: Marchetti vede bene, la trattenuta è reciproca e il gol regolare. In Udinese-Inter ininfluenti i due errori di Di Bello, che prima “regala” ai nerazzurri una punizione dal limite che non c’è, poi sul ribaltamento di fronte s’inventa un giallo a Carlos Augusto per fallo inesistente su Davis. Zufferli non concede giustamente i due rigori chiesti dal Milan contro il Lecce: troppo lieve la spinta di Siebert su Pulisic, poi c’è un “mani” di Gallo ma con Pulisic in fuorigioco. Ok Fourneau in Napoli-Sassuolo e Doveri in Bologna-Fiorentina.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 49 INTER +1 48 MILAN 46 NAPOLI -1 44 NAPOLI 43 ROMA -1 43 ROMA 42 JUVENTUS – 39 JUVENTUS 39 MILAN +8 38 COMO 37 COMO +1 36 ATALANTA 32 LAZIO -7 35 BOLOGNA 30 BOLOGNA -4 34 LAZIO 28 ATALANTA +1 31 UDINESE 26 SASSUOLO -2 25 SASSUOLO 23 UDINESE +1 25 CREMONESE 23 CAGLIARI -2 24 PARMA 23 PARMA -1 24 TORINO 23 TORINO – 23 CAGLIARI 22 CREMONESE – 23 GENOA 20 PISA -4 18 FIORENTINA 17 FIORENTINA -1 18 LECCE 17 GENOA +2 18 PISA 14 LECCE – 17 VERONA 14 VERONA +4 10

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

