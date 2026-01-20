Classifica senza errori arbitrali, 21ma giornata: verdetti su Cagliari-Juve, Inter, Napoli e Milan. Il record

Fine settimana ancora segnato da polemiche, veleni, revisioni dubbie o attese invano. La 21ma giornata di Serie A non fa eccezione e segue il trend in vigore dall’inizio di questo tribolatissimo campionato, ma è un turno a suo modo “storico” come avremo modo di dar conto. Discussioni soprattutto nelle partite delle big, in particolare in quella della Juventus che a Cagliari s’era vista assegnare un calcio di rigore che poiè stato revocato dopo consulto Var. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo il 21mo turno e quali sono le sue differenze con quella “reale”.
Arbitri, il record della 21ma giornata
Il singolare primato che ci fa piacere sottolineare è che, dopo tempo immemore, finalmente si registra una giornata di Serie A priva di partite falsate da errori determinanti dei fischietti. L’unico caso dubbio, infatti, era proprio relativo a Cagliari-Juventus, dove Massa prima ha concesso un penalty ai bianconeri per contatto tra Mazzitelli e Miretti, poi è tornato sui suoi passi dopo on field review. In effetti, come evidenziato anche dai vari moviolisti, è il centrocampista della Juventus a commettere fallo sul giocatore rossoblu, che arriva – sia pur di un’inezia – in anticipo sul pallone. Inevitabile anche il giallo a Yildiz per simulazione, comminato successivamente.
Serie A, tutti i casi dubbi del turno
Discussioni anche nelle altre gare ma senza errori decisivi. In Pisa-Atalanta proteste dei toscani in occasione del gol di Krstovic per una trattenuta dell’attaccante su Calabresi: Marchetti vede bene, la trattenuta è reciproca e il gol regolare. In Udinese-Inter ininfluenti i due errori di Di Bello, che prima “regala” ai nerazzurri una punizione dal limite che non c’è, poi sul ribaltamento di fronte s’inventa un giallo a Carlos Augusto per fallo inesistente su Davis. Zufferli non concede giustamente i due rigori chiesti dal Milan contro il Lecce: troppo lieve la spinta di Siebert su Pulisic, poi c’è un “mani” di Gallo ma con Pulisic in fuorigioco. Ok Fourneau in Napoli-Sassuolo e Doveri in Bologna-Fiorentina.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|INTER
|49
|INTER
|+1
|48
|MILAN
|46
|NAPOLI
|-1
|44
|NAPOLI
|43
|ROMA
|-1
|43
|ROMA
|42
|JUVENTUS
|–
|39
|JUVENTUS
|39
|MILAN
|+8
|38
|COMO
|37
|COMO
|+1
|36
|ATALANTA
|32
|LAZIO
|-7
|35
|BOLOGNA
|30
|BOLOGNA
|-4
|34
|LAZIO
|28
|ATALANTA
|+1
|31
|UDINESE
|26
|SASSUOLO
|-2
|25
|SASSUOLO
|23
|UDINESE
|+1
|25
|CREMONESE
|23
|CAGLIARI
|-2
|24
|PARMA
|23
|PARMA
|-1
|24
|TORINO
|23
|TORINO
|–
|23
|CAGLIARI
|22
|CREMONESE
|–
|23
|GENOA
|20
|PISA
|-4
|18
|FIORENTINA
|17
|FIORENTINA
|-1
|18
|LECCE
|17
|GENOA
|+2
|18
|PISA
|14
|LECCE
|–
|17
|VERONA
|14
|VERONA
|+4
|10
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
