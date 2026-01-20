Virgilio Sport
Classifica senza errori arbitrali, 21ma giornata: verdetti su Cagliari-Juve, Inter, Napoli e Milan. Il record

Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Non mancano le polemiche anche nella ventunesima giornata: ecco le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".

Pubblicato:

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Fine settimana ancora segnato da polemiche, veleni, revisioni dubbie o attese invano. La 21ma giornata di Serie A non fa eccezione e segue il trend in vigore dall’inizio di questo tribolatissimo campionato, ma è un turno a suo modo “storico” come avremo modo di dar conto. Discussioni soprattutto nelle partite delle big, in particolare in quella della Juventus che a Cagliari s’era vista assegnare un calcio di rigore che poiè stato revocato dopo consulto Var. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo il 21mo turno e quali sono le sue differenze con quella “reale”.

Arbitri, il record della 21ma giornata

Il singolare primato che ci fa piacere sottolineare è che, dopo tempo immemore, finalmente si registra una giornata di Serie A priva di partite falsate da errori determinanti dei fischietti. L’unico caso dubbio, infatti, era proprio relativo a Cagliari-Juventus, dove Massa prima ha concesso un penalty ai bianconeri per contatto tra Mazzitelli e Miretti, poi è tornato sui suoi passi dopo on field review. In effetti, come evidenziato anche dai vari moviolisti, è il centrocampista della Juventus a commettere fallo sul giocatore rossoblu, che arriva – sia pur di un’inezia – in anticipo sul pallone. Inevitabile anche il giallo a Yildiz per simulazione, comminato successivamente.

Serie A, tutti i casi dubbi del turno

Discussioni anche nelle altre gare ma senza errori decisivi. In Pisa-Atalanta proteste dei toscani in occasione del gol di Krstovic per una trattenuta dell’attaccante su Calabresi: Marchetti vede bene, la trattenuta è reciproca e il gol regolare. In Udinese-Inter ininfluenti i due errori di Di Bello, che prima “regala” ai nerazzurri una punizione dal limite che non c’è, poi sul ribaltamento di fronte s’inventa un giallo a Carlos Augusto per fallo inesistente su Davis. Zufferli non concede giustamente i due rigori chiesti dal Milan contro il Lecce: troppo lieve la spinta di Siebert su Pulisic, poi c’è un “mani” di Gallo ma con Pulisic in fuorigioco. Ok Fourneau in Napoli-Sassuolo e Doveri in Bologna-Fiorentina.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class
reale		 diff
punti		 class
virtuale
INTER 49 INTER +1 48
MILAN 46 NAPOLI -1 44
NAPOLI 43 ROMA -1 43
ROMA 42 JUVENTUS 39
JUVENTUS 39 MILAN +8 38
COMO 37 COMO +1 36
ATALANTA 32 LAZIO -7 35
BOLOGNA 30 BOLOGNA -4 34
LAZIO 28 ATALANTA +1 31
UDINESE 26 SASSUOLO -2 25
SASSUOLO 23 UDINESE +1 25
CREMONESE 23 CAGLIARI -2 24
PARMA 23 PARMA -1 24
TORINO 23 TORINO 23
CAGLIARI 22 CREMONESE 23
GENOA 20 PISA -4 18
FIORENTINA 17 FIORENTINA -1 18
LECCE 17 GENOA +2 18
PISA 14 LECCE 17
VERONA 14 VERONA +4 10

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.

