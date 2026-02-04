Classifica senza errori arbitrali 23ma giornata: caso Audero, furia Roma, Conte e giallo McKennie, come cambia

Ancora polemiche, veleni e casi spinosi nella 23ma giornata di Serie A , la quarta di ritorno, spalmata addirittura su cinque giorni da venerdì 30 gennaio a martedì 3 febbraio. Tanta carne al fuoco e diversi allenatori coi nervi a fior di pelle per le decisioni contestate da parte dei direttori di gara: i fischietti di campo e quelli in sala Var hanno fatto bene oppure hanno sbagliato? Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo il 23mo turno e quali sono le sue differenze con quella “reale”. La più evidente riguarda il Milan, che nella Serie A “vera” è in lotta Scudetto con l’Inter, mentre in quella depurata dalle sviste decisive è a -12 dai nerazzurri. Ma anche il Pisa, ultimissimo nella realtà e virtualmente “salvo” nella classifica in purezza.

Il petardo dei tifosi dell’Inter su Audero

Un caso particolare riguarda l’episodio più controverso del turno, il petardo lanciato dalla curva dei tifosi interisti che ha colpito il portiere della Cremonese Audero nei primi minuti del secondo tempo di un match vinto 0-2 dalla capolista. L’estremo difensore di nazionalità indonesiana ha confessato di essere rimasto stordito dallo scoppio del petardo ma è rimasto in campo: c’erano gli estremi per la sospensione definitiva della gara, che avrebbe portato in automatico al 3-0 a tavolino a favore dei grigiorossi? L’arbitro Massa ha fatto bene a far proseguire la gara una volta ottenute rassicurazioni dall’estremo difensore sulle sue condizioni e dalle forze dell’ordine sulla sicurezza nello stadio. Corretto il suo operato.

Serie A, i casi dubbi della 23ma giornata

Tante proteste ma nessun errore determinante da parte degli arbitri nel turno. Nel turbolento Lazio-Genoa, ad esempio, ci sono tutti e tre i rigori per tocchi di mano, due per i biancocelesti e uno per i rossoblu: Zufferli live se li era persi tutti. Giusto il rosso ad Ahanor per il ceffone a Perrone in Como-Atalanta, comminato da Pairetto. In Napoli-Fiorentina La Penna non concede rigore agli azzurri su due tocchi di mano in area viola, il primo di Comuzzo e il secondo di Ranieri, e fa bene perché si tratta di interventi non punibili. Bravi pure Fourneau in Parma-Juventus (non da rosso il fallaccio di McKennie su Troilo) e Sacchi in Udinese-Roma: c’è fallo di Mancini su Davis nella punizione che porta al gol dell’1-0.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 55 INTER +1 54 MILAN 50 NAPOLI -1 47 NAPOLI 46 JUVENTUS – 45 JUVENTUS 45 ROMA -1 44 ROMA 43 MILAN +8 42 COMO 41 COMO +1 40 ATALANTA 36 LAZIO -7 39 LAZIO 32 BOLOGNA -5 35 UDINESE 32 ATALANTA +1 35 BOLOGNA 30 SASSUOLO -2 31 SASSUOLO 29 UDINESE +1 31 CAGLIARI 28 CAGLIARI -2 30 TORINO 26 TORINO – 26 GENOA 23 PARMA -1 24 CREMONESE 23 CREMONESE – 23 PARMA 23 GENOA +4 19 LECCE 18 PISA -4 18 FIORENTINA 17 FIORENTINA -1 18 PISA 14 LECCE – 18 VERONA 14 VERONA +4 10

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.