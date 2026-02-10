Classifica senza errori arbitrali, 24ma giornata: sviste gravissime nelle partite di Juventus, Inter e Napoli

Un mare di polemiche anche al termine della 24ma giornata , segnata da diversi episodi controversi e da una serie di sviste evidenti da parte degli arbitri di campo e dei loro colleghi in sala Var. Niente di nuovo, verrebbe da dire, visto che si tratta di un leit-motiv che si ripete da inizio stagione. Una delle più nere di sempre per quel che riguarda i direttori di gara. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo il 24mo turno e quali sono le sue differenze con quella “reale”. La più evidente riguarda il Milan, che nella Serie A “vera” è in lotta Scudetto con l’Inter, mentre in quella depurata dalle sviste decisive è addirittura fuori dalla zona Champions.

Arbitri, errore determinante e match falsato

La partita falsata del turno (in attesa del recupero tra Milan e Como) è il match dello Stadium tra Juventus e Lazio. Manca infatti un calcio di rigore a favore dei bianconeri, che avrebbe potuto incanalare la sfida su binari favorevoli alla squadra di Spalletti. Un episodio verificatosi un attimo prima del gol annullato a Koopmeiners per posizione irregolare (influente) di Thuram sulla sua conclusione vincente. In un contrasto precedente Cabal finisce a terra dopo un contatto con Gila, che è punibile anche a pallone lontano. Non si capisce perché Guida non sia mandato al monitor dal Var, che si limita soltanto a controllare la posizione di offside di Thuram nella giocata successiva.

Serie A, tutti i casi dubbi della 24ma giornata

Tantissime discussioni a proposito di Genoa-Napoli e dei rigorini fischiati dall’arbitro Massa. Generoso quello concesso ai rossoblu per contatto tra Vitinha (già in caduta) e Meret, che però allarga colpevolmente la gamba, altrettanto generoso – ma ineccepibile – quello assegnato agli azzurri per (mini) step on foot di Cornet su Vergara, episodio simile ad altri 100 negli ultimi anni che hanno sempre portato al penalty. L’unico errore (grave) di Massa è nel giallo a Meret, che non doveva essere estratto. Sviste anche in Bologna-Parma (eccessiva l’espulsione di Troilo da parte di Colombo) e in Sassuolo-Inter, dove Chiffi non vede il fuorigioco di Thuram nell’azione che porta al corner del primo gol di Bisseck, ma non determinanti.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

virtuale INTER 58 INTER +1 57 MILAN* 50 NAPOLI -1 50 NAPOLI 49 JUVENTUS -2 48 JUVENTUS 46 ROMA -1 47 ROMA 46 MILAN* +8 42 COMO* 41 COMO* +1 40 ATALANTA 39 LAZIO -6 39 LAZIO 33 ATALANTA +1 38 UDINESE 32 BOLOGNA -5 35 BOLOGNA 30 SASSUOLO -2 31 SASSUOLO 29 UDINESE +1 31 CAGLIARI 28 CAGLIARI -2 30 TORINO 27 PARMA -1 27 PARMA 26 TORINO – 27 GENOA 23 CREMONESE – 23 CREMONESE 23 LECCE – 21 LECCE 21 PISA -4 19 FIORENTINA 18 FIORENTINA -1 19 PISA 15 GENOA +4 19 VERONA 15 VERONA +4 11

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

