Classifica senza errori arbitrali, 25ma giornata: disastro Inter-Juventus, ma c'è un'altra partita falsata

Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Polemiche roventi nella 25ma giornata, su tutte il caso Bastoni-Kalulu: le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".

La giornata più nera della stagione più nera per arbitri e Var. Col pasticcio di Inter-Juve, l’ormai arcinoto caso Bastoni-Kalulu, si è toccato davvero il fondo. Il Derby d’Italia condizionato da un errore macroscopico che il Var, a causa di un protocollo che appare sempre meno adeguato, non è riuscito a sanare. Ma il match di San Siro non è stato l’unico a essere influenzato da una svista evidente: ce n’è stato anche un altro. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo il 25mo turno e quali sono le sue differenze con quella “reale”. In alcuni casi, anche riguardanti diverse big, davvero rilevanti.

Arbitri, non solo Bastoni-Kalulu: che svista

Su Inter-Juventus ormai si è detto e scritto tutto: l’errore che ha condizionato la partita è doppio, perché non solo La Penna non avrebbe dovuto ammonire Kalulu per un fallo non commesso, ma avrebbe dovuto estrarre il secondo giallo per Bastoni a causa della sua simulazione. Doppio errore contro i bianconeri, dunque, che avrebbero potuto addirittura vincere la gara. Un’altra partita, intanto, è stata falsata dal comportamento dell’arbitro: si tratta di Parma-Verona, dove Pairetto ha estratto un rosso dopo 11′ nei confronti di Orban che appare francamente esagerato, al di là della parolaccia (in inglese) rivoltagli dall’attaccante gialloblu.

Serie A, tutti i casi dubbi della 25ma giornata

Tanta carne al fuoco anche nelle altre sfide. In Pisa-Milan Fabbri correttamente non fa ripetere il rigore di Fullkrug: Nicolas, che non ha neanche un piede sulla linea di porta al momento del tiro, non tocca la palle che va direttamente fuori. Bene Marchetti in Como-Fiorentina: c’è il “rigorino” per contatto Perrone-Mandragora, non i rigori chiesti dal Como. Unica svista, la mancata sanzione della sceneggiata di Parisi ma a match ormai quasi concluso. In Udinese-Sassuolo bene Ferrieri Caputi: giusto annullare il 2-2 di Bertola per tocco di mano nell’immediatezza del gol. In Napoli-Roma, infine, Colombo si perde un intervento da cartellino arancione di Ndicka su Hojlund al 10′.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class
reale		 diff
punti		 class
virtuale
INTER 61 INTER +4 57
MILAN* 53 JUVENTUS -5 51
NAPOLI 50 NAPOLI -1 51
ROMA 47 ROMA -1 48
JUVENTUS 46 MILAN* +8 45
ATALANTA 42 ATALANTA +1 41
COMO* 41 COMO* +1 40
BOLOGNA 33 LAZIO -6 39
LAZIO 33 BOLOGNA -5 38
SASSUOLO 32 SASSUOLO -2 34
UDINESE 32 UDINESE +1 31
PARMA 29 CAGLIARI -2 30
CAGLIARI 28 PARMA +1 28
TORINO 27 TORINO 27
GENOA 24 CREMONESE 24
CREMONESE 24 LECCE 24
LECCE 24 FIORENTINA -1 22
FIORENTINA 21 GENOA +4 20
PISA 15 PISA -4 19
VERONA 15 VERONA +3 12

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.

