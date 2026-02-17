Classifica senza errori arbitrali, 25ma giornata: disastro Inter-Juventus, ma c'è un'altra partita falsata

La giornata più nera della stagione più nera per arbitri e Var. Col pasticcio di Inter-Juve, l’ormai arcinoto caso Bastoni-Kalulu, si è toccato davvero il fondo. Il Derby d’Italia condizionato da un errore macroscopico che il Var, a causa di un protocollo che appare sempre meno adeguato, non è riuscito a sanare. Ma il match di San Siro non è stato l’unico a essere influenzato da una svista evidente: ce n’è stato anche un altro. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo il 25mo turno e quali sono le sue differenze con quella “reale”. In alcuni casi, anche riguardanti diverse big, davvero rilevanti.
Arbitri, non solo Bastoni-Kalulu: che svista
Su Inter-Juventus ormai si è detto e scritto tutto: l’errore che ha condizionato la partita è doppio, perché non solo La Penna non avrebbe dovuto ammonire Kalulu per un fallo non commesso, ma avrebbe dovuto estrarre il secondo giallo per Bastoni a causa della sua simulazione. Doppio errore contro i bianconeri, dunque, che avrebbero potuto addirittura vincere la gara. Un’altra partita, intanto, è stata falsata dal comportamento dell’arbitro: si tratta di Parma-Verona, dove Pairetto ha estratto un rosso dopo 11′ nei confronti di Orban che appare francamente esagerato, al di là della parolaccia (in inglese) rivoltagli dall’attaccante gialloblu.
Serie A, tutti i casi dubbi della 25ma giornata
Tanta carne al fuoco anche nelle altre sfide. In Pisa-Milan Fabbri correttamente non fa ripetere il rigore di Fullkrug: Nicolas, che non ha neanche un piede sulla linea di porta al momento del tiro, non tocca la palle che va direttamente fuori. Bene Marchetti in Como-Fiorentina: c’è il “rigorino” per contatto Perrone-Mandragora, non i rigori chiesti dal Como. Unica svista, la mancata sanzione della sceneggiata di Parisi ma a match ormai quasi concluso. In Udinese-Sassuolo bene Ferrieri Caputi: giusto annullare il 2-2 di Bertola per tocco di mano nell’immediatezza del gol. In Napoli-Roma, infine, Colombo si perde un intervento da cartellino arancione di Ndicka su Hojlund al 10′.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|INTER
|61
|INTER
|+4
|57
|MILAN*
|53
|JUVENTUS
|-5
|51
|NAPOLI
|50
|NAPOLI
|-1
|51
|ROMA
|47
|ROMA
|-1
|48
|JUVENTUS
|46
|MILAN*
|+8
|45
|ATALANTA
|42
|ATALANTA
|+1
|41
|COMO*
|41
|COMO*
|+1
|40
|BOLOGNA
|33
|LAZIO
|-6
|39
|LAZIO
|33
|BOLOGNA
|-5
|38
|SASSUOLO
|32
|SASSUOLO
|-2
|34
|UDINESE
|32
|UDINESE
|+1
|31
|PARMA
|29
|CAGLIARI
|-2
|30
|CAGLIARI
|28
|PARMA
|+1
|28
|TORINO
|27
|TORINO
|–
|27
|GENOA
|24
|CREMONESE
|–
|24
|CREMONESE
|24
|LECCE
|–
|24
|LECCE
|24
|FIORENTINA
|-1
|22
|FIORENTINA
|21
|GENOA
|+4
|20
|PISA
|15
|PISA
|-4
|19
|VERONA
|15
|VERONA
|+3
|12
*1 partita in meno
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
