Classifica senza errori arbitrali, 26ma giornata: come cambia dopo le sviste in Atalanta-Napoli e Milan-Parma

Sembrava che col caso Bastoni-Kalulu si fosse toccato il fondo, il turno di campionato immediatamente successivo ha dimostrato come al peggio non ci sia mai fine. Ancora partite clamorosamente falsate da decisioni incongruenti di arbitri e Var , altra carne al fuoco sul braciere delle polemiche. Non è proprio un’annata fortunata per Rocchi e i suoi fischietti, con un metro di giudizio che cambia di partita in partita e di…Var in Var. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo la 26ma giornata e quali sono le sue differenze con quella “reale”. In alcuni casi si tratta di differenze molto marcate.

Arbitri, tutte le partite falsate del turno

Due i match falsati nella settima giornata di ritorno, praticamente in linea con la pessima media di tutto il campionato. Si tratta di Atalanta-Napoli e Milan-Parma. Nel primo caso, corretta la revoca del rigore frettolosamente concesso da Chiffi per contatto Hien-Hojlund, non si capisce invece perché sia stato annullato il gol del possibile 0-2 azzurro di Gutierrez dopo un duello regolare tra le stesso Hojlund e Hien e perché il Var in questo caso non sia intervenuto. Svista grave anche in Milan-Parma: da annullare la rete di Troilo per blocco evidente di Valenti su Maignan. Piccinini inizialmente non l’aveva concessa, poi dopo la revisione Var ha cambiato idea. E ha sbagliato.

Serie A: Var decisivo, gli altri casi dubbi

Polemiche anche in altre partite. In Bologna-Udinese, ad esempio, resta qualche dubbio sulla posizione del fallo di Karlstrom su Castro che porta poi alla concessione del rigore: era dentro o fuori dall’area? Dobbiamo prendere per buona la valutazione di Marcerano e del Var. Lamentele anche da parte di alcuni tifosi del Pisa per un intervento di Ranieri su Meister nel derby del Franchi: la scivolata del difensore della Fiorentina, in ogni caso, sembra assolutamente regolare, tant’è che lo stesso attaccante non protesta. Un solo errore veniale di Doveri in Juventus-Como (non vede un fallo su Thuram poco prima del raddoppio di Caqueret), buona la direzione di Manganiello in Lecce-Inter.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 64 INTER +4 60 MILAN 54 NAPOLI -2 52 NAPOLI 50 JUVENTUS -5 51 ROMA 50 ROMA -1 51 JUVENTUS 46 MILAN +7 47 COMO 45 COMO +1 44 ATALANTA 45 ATALANTA +3 42 BOLOGNA 36 BOLOGNA -5 41 SASSUOLO 35 LAZIO -6 40 LAZIO 34 SASSUOLO -2 37 UDINESE 32 CAGLIARI -2 31 PARMA 32 UDINESE +1 31 CAGLIARI 29 PARMA +3 29 GENOA 27 TORINO – 27 TORINO 27 FIORENTINA -1 25 FIORENTINA 24 CREMONESE – 24 CREMONESE 24 LECCE – 24 LECCE 24 GENOA +4 23 PISA 15 PISA -4 19 VERONA 15 VERONA +3 12

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

