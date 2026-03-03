Classifica senza errori arbitrali, 27ma giornata: come cambia dopo le sviste in Roma-Juventus e Verona-Napoli

Ancora sviste e pasticci, purtroppo, nel campionato di Serie A. La stagione 2025-26 sarà ricordata come la peggiore degli ultimi anni sotto il profilo arbitrale, con tante partite condizionate da sviste dei direttori di gara: quelli di campo e quelli sistemati in sala Var. Un trend purtroppo confermato anche al termine dell’ottava giornata di ritorno, pure contrassegnata da decisioni che hanno scatenato polemiche e recriminazioni. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo la 27ma giornata e quali sono le sue differenze con quella “reale”.

Arbitri, errori in due partite decisive

Due gli errori gravi nel weekend. In Verona-Napoli Colombo è salvato dalla rete all’ultimo secondo di Lukaku: una sua svista clamorosa, infatti, avrebbe regalato un punto al Verona. Il calcio d’angolo da cui scaturisce l’1-1 di Akpa-Akpro, infatti, arriva dopo un evidente fallo di Bowie su Buongiorno. Dubbi anche su un intervento killer di Suslov su Gutierrez, sanzionato “solo” col giallo. Sbaglia anche Sozza in Roma-Juventus. Un errore veniale da parte dell’arbitro lombardo, nell’ambito di una direzione tutto sommato positiva. Nel primo tempo c’è una spinta evidente di Bremer su Malen in area: avrebbe potuto portare al rigore se l’olandese non avesse comunque tirato in porta.

Serie A: gli altri casi dubbi del turno

Nessun errore grave nelle altre partite. In Inter-Genoa Fabbri vede bene nel caso più controverso, il fallo di Calhanoglu su Ekuban lanciato a rete; giusto non espellere il turco anche se era l’ultimo difensore, visto che il pallone non andava verso la porta. Bene anche Massa in Cremonese-Milan: al limite, ma regolare, il contatto Luperto-Fullkrug in area grigiorossa, mentre è valido il gol di Pavlovic che sblocca il risultato toccando il pallone con la spalla. In Sassuolo-Atalanta, infine, forse è eccessiva l’espulsione diretta di Pinamonti decisa da Marchetti per fallo su Djimsiti dopo appena 15 minuti: a spazzar via dubbi e polemiche, la vittoria sul campo degli emiliani.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

punti class

virtuale INTER 67 INTER +4 63 MILAN 57 NAPOLI -2 55 NAPOLI 53 JUVENTUS -5 52 ROMA 51 ROMA -1 52 COMO 48 MILAN +7 50 JUVENTUS 47 COMO +1 47 ATALANTA 45 BOLOGNA -5 44 BOLOGNA 39 ATALANTA +3 42 SASSUOLO 38 LAZIO -6 40 UDINESE 35 SASSUOLO -2 40 LAZIO 34 UDINESE +1 34 PARMA 33 CAGLIARI -2 32 CAGLIARI 30 TORINO – 30 TORINO 30 PARMA +3 30 GENOA 27 FIORENTINA -1 25 FIORENTINA 24 CREMONESE – 24 CREMONESE 24 LECCE – 24 LECCE 24 GENOA +4 23 PISA 15 PISA -4 19 VERONA 15 VERONA +3 12

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

