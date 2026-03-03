Virgilio Sport
Classifica senza errori arbitrali, 27ma giornata: come cambia dopo le sviste in Roma-Juventus e Verona-Napoli

Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Polemiche e pasticci anche nella 27ma giornata. Scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".

Pubblicato:

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ancora sviste e pasticci, purtroppo, nel campionato di Serie A. La stagione 2025-26 sarà ricordata come la peggiore degli ultimi anni sotto il profilo arbitrale, con tante partite condizionate da sviste dei direttori di gara: quelli di campo e quelli sistemati in sala Var. Un trend purtroppo confermato anche al termine dell’ottava giornata di ritorno, pure contrassegnata da decisioni che hanno scatenato polemiche e recriminazioni. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo la 27ma giornata e quali sono le sue differenze con quella “reale”.

Arbitri, errori in due partite decisive

Due gli errori gravi nel weekend. In Verona-Napoli Colombo è salvato dalla rete all’ultimo secondo di Lukaku: una sua svista clamorosa, infatti, avrebbe regalato un punto al Verona. Il calcio d’angolo da cui scaturisce l’1-1 di Akpa-Akpro, infatti, arriva dopo un evidente fallo di Bowie su Buongiorno. Dubbi anche su un intervento killer di Suslov su Gutierrez, sanzionato “solo” col giallo. Sbaglia anche Sozza in Roma-Juventus. Un errore veniale da parte dell’arbitro lombardo, nell’ambito di una direzione tutto sommato positiva. Nel primo tempo c’è una spinta evidente di Bremer su Malen in area: avrebbe potuto portare al rigore se l’olandese non avesse comunque tirato in porta.

Serie A: gli altri casi dubbi del turno

Nessun errore grave nelle altre partite. In Inter-Genoa Fabbri vede bene nel caso più controverso, il fallo di Calhanoglu su Ekuban lanciato a rete; giusto non espellere il turco anche se era l’ultimo difensore, visto che il pallone non andava verso la porta. Bene anche Massa in Cremonese-Milan: al limite, ma regolare, il contatto Luperto-Fullkrug in area grigiorossa, mentre è valido il gol di Pavlovic che sblocca il risultato toccando il pallone con la spalla. In Sassuolo-Atalanta, infine, forse è eccessiva l’espulsione diretta di Pinamonti decisa da Marchetti per fallo su Djimsiti dopo appena 15 minuti: a spazzar via dubbi e polemiche, la vittoria sul campo degli emiliani.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class
reale		 diff
punti		 class
virtuale
INTER 67 INTER +4 63
MILAN 57 NAPOLI -2 55
NAPOLI 53 JUVENTUS -5 52
ROMA 51 ROMA -1 52
COMO 48 MILAN +7 50
JUVENTUS 47 COMO +1 47
ATALANTA 45 BOLOGNA -5 44
BOLOGNA 39 ATALANTA +3 42
SASSUOLO 38 LAZIO -6 40
UDINESE 35 SASSUOLO -2 40
LAZIO 34 UDINESE +1 34
PARMA 33 CAGLIARI -2 32
CAGLIARI 30 TORINO 30
TORINO 30 PARMA +3 30
GENOA 27 FIORENTINA -1 25
FIORENTINA 24 CREMONESE 24
CREMONESE 24 LECCE 24
LECCE 24 GENOA +4 23
PISA 15 PISA -4 19
VERONA 15 VERONA +3 12

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.

