Classifica senza errori arbitrali, 27ma giornata: come cambia dopo le sviste in Roma-Juventus e Verona-Napoli

Ancora sviste e pasticci, purtroppo, nel campionato di Serie A. La stagione 2025-26 sarà ricordata come la peggiore degli ultimi anni sotto il profilo arbitrale, con tante partite condizionate da sviste dei direttori di gara: quelli di campo e quelli sistemati in sala Var. Un trend purtroppo confermato anche al termine dell’ottava giornata di ritorno, pure contrassegnata da decisioni che hanno scatenato polemiche e recriminazioni. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo la 27ma giornata e quali sono le sue differenze con quella “reale”.
Arbitri, errori in due partite decisive
Due gli errori gravi nel weekend. In Verona-Napoli Colombo è salvato dalla rete all’ultimo secondo di Lukaku: una sua svista clamorosa, infatti, avrebbe regalato un punto al Verona. Il calcio d’angolo da cui scaturisce l’1-1 di Akpa-Akpro, infatti, arriva dopo un evidente fallo di Bowie su Buongiorno. Dubbi anche su un intervento killer di Suslov su Gutierrez, sanzionato “solo” col giallo. Sbaglia anche Sozza in Roma-Juventus. Un errore veniale da parte dell’arbitro lombardo, nell’ambito di una direzione tutto sommato positiva. Nel primo tempo c’è una spinta evidente di Bremer su Malen in area: avrebbe potuto portare al rigore se l’olandese non avesse comunque tirato in porta.
Serie A: gli altri casi dubbi del turno
Nessun errore grave nelle altre partite. In Inter-Genoa Fabbri vede bene nel caso più controverso, il fallo di Calhanoglu su Ekuban lanciato a rete; giusto non espellere il turco anche se era l’ultimo difensore, visto che il pallone non andava verso la porta. Bene anche Massa in Cremonese-Milan: al limite, ma regolare, il contatto Luperto-Fullkrug in area grigiorossa, mentre è valido il gol di Pavlovic che sblocca il risultato toccando il pallone con la spalla. In Sassuolo-Atalanta, infine, forse è eccessiva l’espulsione diretta di Pinamonti decisa da Marchetti per fallo su Djimsiti dopo appena 15 minuti: a spazzar via dubbi e polemiche, la vittoria sul campo degli emiliani.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|INTER
|67
|INTER
|+4
|63
|MILAN
|57
|NAPOLI
|-2
|55
|NAPOLI
|53
|JUVENTUS
|-5
|52
|ROMA
|51
|ROMA
|-1
|52
|COMO
|48
|MILAN
|+7
|50
|JUVENTUS
|47
|COMO
|+1
|47
|ATALANTA
|45
|BOLOGNA
|-5
|44
|BOLOGNA
|39
|ATALANTA
|+3
|42
|SASSUOLO
|38
|LAZIO
|-6
|40
|UDINESE
|35
|SASSUOLO
|-2
|40
|LAZIO
|34
|UDINESE
|+1
|34
|PARMA
|33
|CAGLIARI
|-2
|32
|CAGLIARI
|30
|TORINO
|–
|30
|TORINO
|30
|PARMA
|+3
|30
|GENOA
|27
|FIORENTINA
|-1
|25
|FIORENTINA
|24
|CREMONESE
|–
|24
|CREMONESE
|24
|LECCE
|–
|24
|LECCE
|24
|GENOA
|+4
|23
|PISA
|15
|PISA
|-4
|19
|VERONA
|15
|VERONA
|+3
|12
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
