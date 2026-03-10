Classifica senza errori arbitrali, 28ma giornata: come cambia dopo Milan-Inter e Genoa-Roma, nuovi disastri

Non passa turno di campionato senza che si registrino polemiche, recriminazioni e veleni. La stagione 2025-26 si conferma, purtroppo, la peggiore degli ultimi anni sotto il profilo arbitrale . Il VAR, che avrebbe dovuto annullare o ridurre al minimo gli errori “chiari ed evidenti”, s’è trasformato in una sorta di scheggia impazzita che interviene quando e come vuole, a dispetto di un protocollo a cui si fa riferimento solo quando fa comodo. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo la 28ma giornata , segnata da nuovi disastri, e quali sono le sue differenze con quella “reale”.

Arbitri, falsate due partite decisive

Due le partite falsate del turno, il 20% del totale: una media altissima, ma in linea con quella (pessima) delle ultime giornate. Si tratta di Genoa-Roma e Lecce-Cremonese. Nella prima manca un rigore in favore dei giallorossi per un tocco col braccio di Malinovskyi proprio all’estremità della sedici metri, sugli sviluppi di un tiro di Koné. Nella seconda manca invece un penalty in favore della Cremonese per un fallo, all’ultimo minuto di gioco, di Tiago Gabriel su Sanabria. Non si capisce perché dalla sala Var non abbiano quanto meno mandato i rispettivi arbitri, Sozza e Colombo, a riveedere gli episodi.

Serie A: i casi dubbi del 28mo turno

Non c’è errore determinante, invece, in Milan-Inter. Doveri fischia in ritardo sul corner di Dimarco da cui nasce il “gollonzo” di Carlos Augusto, ma che il gioco fosse fermo era chiaro a tutti. E sul tocco con la mano di Ricci c’è l’attenuante, giudicata decisiva da quasi tutti i moviolisti, della posizione non “oltre la figura”: il pallone colpito da Dumfries sarebbe comunque sbattuto sul corpo del centrocampista rossonero. Poco da segnalare nelle altre partite, se non due ammonizioni per simulazione (inesistente) ai danni di due calciatori del Cagliari, Palestra ed Esposito, contro il Como: una doppia svista non detrminante dell’arbitro Marinelli, il segnale forse che il “caso Bastoni” ha lasciato scorie.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 67 INTER +4 63 MILAN 60 NAPOLI -2 58 NAPOLI 56 JUVENTUS -5 55 COMO 51 ROMA -2 53 ROMA 51 MILAN +7 53 JUVENTUS 50 COMO +1 50 ATALANTA 46 BOLOGNA -5 44 BOLOGNA 39 LAZIO -6 43 SASSUOLO 38 ATALANTA +3 43 LAZIO 37 SASSUOLO -2 40 UDINESE 36 UDINESE +1 35 PARMA 34 CAGLIARI -2 32 GENOA 30 PARMA +3 31 CAGLIARI 30 TORINO – 30 TORINO 30 FIORENTINA -1 26 LECCE 27 CREMONESE -1 25 FIORENTINA 25 LECCE +2 25 CREMONESE 24 GENOA +6 24 VERONA 18 PISA -4 19 PISA 15 VERONA +3 15

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.