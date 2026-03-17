Classifica senza errori arbitrali, 29ma giornata: come cambia dopo Inter-Atalanta, Como-Roma e le altre sviste

Ennesima giornata di campionato da incubo per arbitri, Var e soprattutto tifosi. Quella di quest’anno è di gran lunga l’edizione della Serie A, in epoca Var, maggiormente segnata da sviste, strafalcioni e soprattutto da incredibili difformità di giudizio tra un episodio contestato e l’altro, pur in presenza di situazioni praticamente identiche. I disastri di Inter-Atalanta e Como-Roma sono i più eclatanti, ma non gli unici di un weekend nerissimo. Uno dei tanti. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo la 29ma giornata e quali sono le sue differenze con quella “reale”.

Arbitri, errori incredibili e decisivi

Sono ancora una volta due le partite falsate in questa tornata di campionato, una media in linea con quella delle ultime giornate: anche se Rocchi e l’AIA continuano ad annacquare i dati e a certificare un numero di errori minore rispetto alla realtà. Stavolta persino il designatore e i suoi collaboratori si sono dovuti arrendere all’evidenza: manca un rigore in Inter-Atalanta, dove Manganiello e il Var Gariglio si perdono il fallo di Scalvini su Frattesi. Corretta, invece, la decisione di convalidare il gol del pari dei bergamaschi: non c’è fallo di Sulemana su Dumfries. In Como-Roma, poi, incredibile l’espulsione di Wesley per un “non fallo” su Diao. Massa estrae il secondo giallo per il romanista, falsando il finale di gara.

Serie A: gli altri casi dubbi del turno

Errori non determinanti anche in altre partite. È il caso, ad esempio, di Udinese-Juventus dove Mariani annulla il gol del possibile raddoppio di Madama, realizzato da Conceicao, per un fuorigioco di Koopmeiners che appare ininfluente. Un episodio che farà parecchio arrabbiare Spalletti al termine del match. Buona, invece, la direzione di gara da parte di Guida in Lazio-Milan, altra partita molto importante ai fini della classifica. C’è un tocco di mano di Athekame poco prima del gol dell’1-1 che viene giustamente annullato: ai fini del regolamento non conta la volontarietà quando il tocco è nell’immediatezza della marcatura.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 68 INTER +2 66 MILAN 60 NAPOLI -2 61 NAPOLI 59 JUVENTUS -5 58 COMO 54 ROMA -3 54 JUVENTUS 53 MILAN +7 53 ROMA 51 COMO +3 51 ATALANTA 47 BOLOGNA -5 47 BOLOGNA 42 LAZIO -6 46 LAZIO 40 ATALANTA +4 43 SASSUOLO 38 SASSUOLO -2 40 UDINESE 36 UDINESE +1 35 PARMA 34 TORINO – 33 GENOA 33 CAGLIARI -2 32 TORINO 33 PARMA +3 31 CAGLIARI 30 FIORENTINA -1 29 FIORENTINA 28 GENOA +6 27 LECCE 27 CREMONESE -1 25 CREMONESE 24 LECCE +2 25 PISA 18 PISA -4 22 VERONA 18 VERONA +3 15

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.