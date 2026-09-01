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CALCIO SERIE A

Classifica senza errori arbitrali, 2a giornata: tre sviste nei match di Juve, Inter e Napoli, ma il Var tace

Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Polemiche anche nel secondo turno. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".

4 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Orsato ha disattivato il VAR, ma il mancato ricorso alle on field review non ha ridotto errori e sviste. Anche nella seconda giornata della Serie A 2026-27, come del resto nella prima, si sono registrati svarioni da parte dei fischietti che hanno innescato polemiche, recriminazioni e rimpianti. Clamorose, in particolare, le sviste in Juventus-Parma, Cagliari-Inter e Napoli-Como, le tre partite forse più importanti del turno. Va ricordato come il campionato 2025-26 sia stato in assoluto quello maggiormente segnato da errori determinanti e, nonostante la diversa impostazione del nuovo designatore, non è che i risultati stiano migliorando.

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Arbitri, seconda giornata: tutti gli errori

In Juventus-Parma Fourneau lascia correre su un intervento in ritardo di Alajbegovic su Keita nel finale di partita e dalla sala Var non gli dicono niente: l’anno scorso sarebbe stato rigore nel 99,99% dei casi. Ancor più clamorosa la mancata concessione del penalty a favore dell’Inter a Cagliari: Obert spinge Lautaro in area, Fabbri non interviene e il suo omologo in sala Var nicchia. Fortuna vuole che in entrambi i casi l’esito delle partite non sarebbe cambiato e fortuna aiuta anche Pairetto in Napoli-Como: Couto spinge Lang che gli era sfuggito via, l’arbitro incredibilmente lascia correre e dalla sala Var, anche non volendo, non possono neppure intervenire perché il fallo del comasco è fuori area per questione di centimetri.

Serie A, moviola 2a giornata: gli altri casi

Esenti da sbavature le altre direzioni di giornata. In Milan-Venezia Manganiello giustamente non concede rigore ai rossoneri per un contatto veniale tra Ramos e Bella-Kotchap, in Sassuolo-Torino l’arbitro Di Marco convalida il gol decisivo del 2-1 di Berardi nonostante una posizione di fuorigioco di Cinquegrano sul tiro che, però, non è punibile perché non inficia la visuale di Mascardi. Corretta pure la decisione di Feliciani, arbitro di Lazio-Genoa, di non punire con la massima punizione un contatto tra Ostigard e Lazzari in area biancoceleste. In Atalanta-Bologna, infine, bravo Doveri: giusto allungare di 60 secondi il recupero per l’infortunio di Ferguson, regolare il gol all’ultimo respiro di Samardzic.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class
reale		 diff
punti		 class
virtuale
ROMA 6 ROMA 6
INTER 6 INTER 6
MILAN 6 MILAN 6
JUVENTUS 6 JUVENTUS 6
ATALANTA 6 ATALANTA 6
LAZIO 6 LAZIO 6
UDINESE 4 UDINESE 4
COMO 4 COMO 4
FROSINONE 3 FROSINONE 3
NAPOLI 3 NAPOLI 3
SASSUOLO 3 SASSUOLO 3
CAGLIARI 3 CAGLIARI 3
LECCE 3 LECCE 3
TORINO 0 TORINO 0
BOLOGNA 0 BOLOGNA 0
GENOA 0 GENOA 0
PARMA 0 PARMA 0
MONZA 0 MONZA 0
VENEZIA 0 VENEZIA 0
FIORENTINA 0 FIORENTINA 0

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.

2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.

Classifica senza errori arbitrali, 2a giornata: tre sviste nei match di Juve, Inter e Napoli, ma il Var tace Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2026-2027 Ansa

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