Orsato ha disattivato il VAR, ma il mancato ricorso alle on field review non ha ridotto errori e sviste. Anche nella seconda giornata della Serie A 2026-27, come del resto nella prima, si sono registrati svarioni da parte dei fischietti che hanno innescato polemiche, recriminazioni e rimpianti. Clamorose, in particolare, le sviste in Juventus-Parma, Cagliari-Inter e Napoli-Com o, le tre partite forse più importanti del turno. Va ricordato come il campionato 2025-26 sia stato in assoluto quello maggiormente segnato da errori determinanti e, nonostante la diversa impostazione del nuovo designatore, non è che i risultati stiano migliorando .

Arbitri, seconda giornata: tutti gli errori

In Juventus-Parma Fourneau lascia correre su un intervento in ritardo di Alajbegovic su Keita nel finale di partita e dalla sala Var non gli dicono niente: l’anno scorso sarebbe stato rigore nel 99,99% dei casi. Ancor più clamorosa la mancata concessione del penalty a favore dell’Inter a Cagliari: Obert spinge Lautaro in area, Fabbri non interviene e il suo omologo in sala Var nicchia. Fortuna vuole che in entrambi i casi l’esito delle partite non sarebbe cambiato e fortuna aiuta anche Pairetto in Napoli-Como: Couto spinge Lang che gli era sfuggito via, l’arbitro incredibilmente lascia correre e dalla sala Var, anche non volendo, non possono neppure intervenire perché il fallo del comasco è fuori area per questione di centimetri.

Serie A, moviola 2a giornata: gli altri casi

Esenti da sbavature le altre direzioni di giornata. In Milan-Venezia Manganiello giustamente non concede rigore ai rossoneri per un contatto veniale tra Ramos e Bella-Kotchap, in Sassuolo-Torino l’arbitro Di Marco convalida il gol decisivo del 2-1 di Berardi nonostante una posizione di fuorigioco di Cinquegrano sul tiro che, però, non è punibile perché non inficia la visuale di Mascardi. Corretta pure la decisione di Feliciani, arbitro di Lazio-Genoa, di non punire con la massima punizione un contatto tra Ostigard e Lazzari in area biancoceleste. In Atalanta-Bologna, infine, bravo Doveri: giusto allungare di 60 secondi il recupero per l’infortunio di Ferguson, regolare il gol all’ultimo respiro di Samardzic.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale ROMA 6 ROMA – 6 INTER 6 INTER – 6 MILAN 6 MILAN – 6 JUVENTUS 6 JUVENTUS – 6 ATALANTA 6 ATALANTA – 6 LAZIO 6 LAZIO – 6 UDINESE 4 UDINESE – 4 COMO 4 COMO – 4 FROSINONE 3 FROSINONE – 3 NAPOLI 3 NAPOLI – 3 SASSUOLO 3 SASSUOLO – 3 CAGLIARI 3 CAGLIARI – 3 LECCE 3 LECCE – 3 TORINO 0 TORINO – 0 BOLOGNA 0 BOLOGNA – 0 GENOA 0 GENOA – 0 PARMA 0 PARMA – 0 MONZA 0 MONZA – 0 VENEZIA 0 VENEZIA – 0 FIORENTINA 0 FIORENTINA – 0

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.