Orsato ha disattivato il VAR, ma il mancato ricorso alle on field review non ha ridotto errori e sviste. Anche nella seconda giornata della Serie A 2026-27, come del resto nella prima, si sono registrati svarioni da parte dei fischietti che hanno innescato polemiche, recriminazioni e rimpianti. Clamorose, in particolare, le sviste in Juventus-Parma, Cagliari-Inter e Napoli-Como, le tre partite forse più importanti del turno. Va ricordato come il campionato 2025-26 sia stato in assoluto quello maggiormente segnato da errori determinanti e, nonostante la diversa impostazione del nuovo designatore, non è che i risultati stiano migliorando.
Arbitri, seconda giornata: tutti gli errori
In Juventus-Parma Fourneau lascia correre su un intervento in ritardo di Alajbegovic su Keita nel finale di partita e dalla sala Var non gli dicono niente: l’anno scorso sarebbe stato rigore nel 99,99% dei casi. Ancor più clamorosa la mancata concessione del penalty a favore dell’Inter a Cagliari: Obert spinge Lautaro in area, Fabbri non interviene e il suo omologo in sala Var nicchia. Fortuna vuole che in entrambi i casi l’esito delle partite non sarebbe cambiato e fortuna aiuta anche Pairetto in Napoli-Como: Couto spinge Lang che gli era sfuggito via, l’arbitro incredibilmente lascia correre e dalla sala Var, anche non volendo, non possono neppure intervenire perché il fallo del comasco è fuori area per questione di centimetri.
Serie A, moviola 2a giornata: gli altri casi
Esenti da sbavature le altre direzioni di giornata. In Milan-Venezia Manganiello giustamente non concede rigore ai rossoneri per un contatto veniale tra Ramos e Bella-Kotchap, in Sassuolo-Torino l’arbitro Di Marco convalida il gol decisivo del 2-1 di Berardi nonostante una posizione di fuorigioco di Cinquegrano sul tiro che, però, non è punibile perché non inficia la visuale di Mascardi. Corretta pure la decisione di Feliciani, arbitro di Lazio-Genoa, di non punire con la massima punizione un contatto tra Ostigard e Lazzari in area biancoceleste. In Atalanta-Bologna, infine, bravo Doveri: giusto allungare di 60 secondi il recupero per l’infortunio di Ferguson, regolare il gol all’ultimo respiro di Samardzic.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|ROMA
|6
|ROMA
|–
|6
|INTER
|6
|INTER
|–
|6
|MILAN
|6
|MILAN
|–
|6
|JUVENTUS
|6
|JUVENTUS
|–
|6
|ATALANTA
|6
|ATALANTA
|–
|6
|LAZIO
|6
|LAZIO
|–
|6
|UDINESE
|4
|UDINESE
|–
|4
|COMO
|4
|COMO
|–
|4
|FROSINONE
|3
|FROSINONE
|–
|3
|NAPOLI
|3
|NAPOLI
|–
|3
|SASSUOLO
|3
|SASSUOLO
|–
|3
|CAGLIARI
|3
|CAGLIARI
|–
|3
|LECCE
|3
|LECCE
|–
|3
|TORINO
|0
|TORINO
|–
|0
|BOLOGNA
|0
|BOLOGNA
|–
|0
|GENOA
|0
|GENOA
|–
|0
|PARMA
|0
|PARMA
|–
|0
|MONZA
|0
|MONZA
|–
|0
|VENEZIA
|0
|VENEZIA
|–
|0
|FIORENTINA
|0
|FIORENTINA
|–
|0
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
2025-26: Inter
Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.