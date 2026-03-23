Classifica senza errori arbitrali 30ma giornata: come cambia dopo Fiorentina-Inter, Juve-Sassuolo e Milan-Toro

Non passa turno di campionato senza sviste arbitrali o senza che le decisioni prese da un fischietto e avallate dal suo omologo in sala Var non sconfessino decisioni precedenti. Anche la trentesima giornata non fa eccezione. Disastri ed errori a ripetizione, alcuni determinanti ai fini del risultato finale, altri fortunatamente no. Viene quasi a proposito la sosta per gli impegni della Nazionale, ma urgono correttivi in vista del rovente finale di campionatto e soprattutto del futuro. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo la 30ma giornata e quali sono le sue differenze con quella “reale”.
Arbitri, ancora una partita falsata
Ennesimo errore decisivo, per giunta nella partita di cartello del turno. In Fiorentina-Inter, match diretto da Colombo, manca un rigore per i nerazzurri. C’è un evidente tocco col braccio di Pongracic al 10′ su traversone di Dumfries, col pallone che – senza il tocco del difensore viola – sarebbe finito tra i piedi di Thuram. L’arbitro fa segno di proseguire, dalla sala Var non intervengono. Divisi i moviolisti. Marelli assolve Colombo ed è d’accordo con la sua decisione, Cesari e Bergonzi no. Noi siamo d’accordo con loro: il braccio di Pongracic è fuori sagoma e il pallone proveniva da molto lontano.
Serie A: le altre sviste della giornata
Altro errore potenzialmente determinante in Juventus-Sassuolo, dove Marchetti ha concesso un rigore ai bianconeri per un tocco col braccio di Idzes che non ha visto nessuno, neppure l’arbitro stesso. Marelli assicura che in sala Var “avranno accertato il tocco col braccio”, peccato però che avrebbe dovuto accertarlo l’arbitro e dalle immagini in suo possesso il tocco falloso non si vede. Dubbi anche in Milan-Torino sul rigore concesso nel finale da Fourneau ai granata: la manata di Pavlovic a Simeone sembra un peccato veniale. Corretta, infine, la decisione di Mariani in Cagliari-Napoli di ammonire e non espellere Lobotka per il piede a martello su Folorunsho: manca cattiveria nell’intervento.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|INTER
|69
|INTER
|–
|69
|MILAN
|63
|NAPOLI
|-2
|64
|NAPOLI
|62
|JUVENTUS
|-5
|59
|COMO
|57
|ROMA
|-3
|57
|JUVENTUS
|54
|MILAN
|+7
|56
|ROMA
|54
|COMO
|+3
|54
|ATALANTA
|50
|LAZIO
|-6
|49
|LAZIO
|43
|BOLOGNA
|-5
|47
|BOLOGNA
|42
|ATALANTA
|+4
|46
|SASSUOLO
|39
|SASSUOLO
|-2
|41
|UDINESE
|39
|UDINESE
|+1
|38
|PARMA
|34
|TORINO
|–
|33
|GENOA
|33
|CAGLIARI
|-2
|32
|TORINO
|33
|PARMA
|+3
|31
|CAGLIARI
|30
|FIORENTINA
|–
|29
|FIORENTINA
|29
|CREMONESE
|-1
|28
|CREMONESE
|27
|GENOA
|+6
|27
|LECCE
|27
|LECCE
|+2
|25
|VERONA
|18
|PISA
|-4
|22
|PISA
|18
|VERONA
|+3
|15
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la settima edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.