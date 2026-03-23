Classifica senza errori arbitrali 30ma giornata: come cambia dopo Fiorentina-Inter, Juve-Sassuolo e Milan-Toro

Non passa turno di campionato senza sviste arbitrali o senza che le decisioni prese da un fischietto e avallate dal suo omologo in sala Var non sconfessino decisioni precedenti . Anche la trentesima giornata non fa eccezione. Disastri ed errori a ripetizione, alcuni determinanti ai fini del risultato finale, altri fortunatamente no. Viene quasi a proposito la sosta per gli impegni della Nazionale, ma urgono correttivi in vista del rovente finale di campionatto e soprattutto del futuro. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo la 30ma giornata e quali sono le sue differenze con quella “reale”.

Arbitri, ancora una partita falsata

Ennesimo errore decisivo, per giunta nella partita di cartello del turno. In Fiorentina-Inter, match diretto da Colombo, manca un rigore per i nerazzurri. C’è un evidente tocco col braccio di Pongracic al 10′ su traversone di Dumfries, col pallone che – senza il tocco del difensore viola – sarebbe finito tra i piedi di Thuram. L’arbitro fa segno di proseguire, dalla sala Var non intervengono. Divisi i moviolisti. Marelli assolve Colombo ed è d’accordo con la sua decisione, Cesari e Bergonzi no. Noi siamo d’accordo con loro: il braccio di Pongracic è fuori sagoma e il pallone proveniva da molto lontano.

Serie A: le altre sviste della giornata

Altro errore potenzialmente determinante in Juventus-Sassuolo, dove Marchetti ha concesso un rigore ai bianconeri per un tocco col braccio di Idzes che non ha visto nessuno, neppure l’arbitro stesso. Marelli assicura che in sala Var “avranno accertato il tocco col braccio”, peccato però che avrebbe dovuto accertarlo l’arbitro e dalle immagini in suo possesso il tocco falloso non si vede. Dubbi anche in Milan-Torino sul rigore concesso nel finale da Fourneau ai granata: la manata di Pavlovic a Simeone sembra un peccato veniale. Corretta, infine, la decisione di Mariani in Cagliari-Napoli di ammonire e non espellere Lobotka per il piede a martello su Folorunsho: manca cattiveria nell’intervento.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 69 INTER – 69 MILAN 63 NAPOLI -2 64 NAPOLI 62 JUVENTUS -5 59 COMO 57 ROMA -3 57 JUVENTUS 54 MILAN +7 56 ROMA 54 COMO +3 54 ATALANTA 50 LAZIO -6 49 LAZIO 43 BOLOGNA -5 47 BOLOGNA 42 ATALANTA +4 46 SASSUOLO 39 SASSUOLO -2 41 UDINESE 39 UDINESE +1 38 PARMA 34 TORINO – 33 GENOA 33 CAGLIARI -2 32 TORINO 33 PARMA +3 31 CAGLIARI 30 FIORENTINA – 29 FIORENTINA 29 CREMONESE -1 28 CREMONESE 27 GENOA +6 27 LECCE 27 LECCE +2 25 VERONA 18 PISA -4 22 PISA 18 VERONA +3 15

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la settima edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.