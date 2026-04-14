Classifica senza errori arbitrali, 32ma giornata: Como-Inter, Parma-Napoli e Atalanta-Juve, quanti casi dubbi

Nonostante l’impegno, le dichiarazioni solenni e le sofisticate tecnologie a disposizione, sviste ed errori continuano a flagellare la Serie A. Ancora troppe le partite segnate da incredibili abbagli, alcune condizionate in modo determinante dagli strafalcioni dei direttori di gara, altre fortunatamente no. La fine del campionato si avvicina e i punti iniziano a scottare ancora di più. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo la 32ma giornata, segnata da big match del calibro di Como-Inter, Atalanta-Juventus e Parma-Napoli, e quali sono le sue differenze con quella “reale”.
Serie A, ancora una partita falsata
C’è un’altra partita falsata nel disastrato panorama di questo campionato da incubo: proprio l’ultima del turno, il posticipo del Franchi tra Fiorentina e Lazio. Manca infatti un calcio di rigore in favore della formazione biancoceleste per un fallo di Mandragora su Noslin non ravvisato dall’arbitro Fabbri nella ripresa. A dirla tutta dalla sala Var il contatto falloso l’hanno visto, al punto da aver mandato al monitor il fischietto romagnolo: che ha però deciso, piuttosto inspiegabilmente, di confermare la sua decisione avendo considerato leggero lo “step on foot” del centrocampista viola sull’attaccante avversario. In ogni caso, inammissibile la conferma del giallo: Noslin comunque non ha simulato, avendo “subito” il contatto coi tacchetti dell’avversario.
Arbitri: le altre sviste della giornata
Altre sviste, fortunatamente ininfluenti, in due partite. In Roma-Pisa Feliciani si perde un rigore per i toscani negli ultimi minuti per un contatto falloso Cristante-Piccinini: i giallorossi, in ogni caso, avrebbero vinto lo stesso. Discorso simile per Como-Inter, dove ha del clamoroso il rigore concesso ai lariani da Massa per un…calcione di Nico Paz a Bonny. Assurdo come dalla sala Var abbiano semplicemente comunicato che il (non) fallo fosse avvenuto in area, piuttosto che invitare Massa a rivedere radicalmente la sua decisione. Niente sviste, invece, in Parma-Napoli e Atalanta-Juventus: non punibili i tocchi di mano di Buongiorno e Gatti, corrette le decisioni di Di Bello e Maresca.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|INTER
|75
|INTER
|–
|75
|NAPOLI
|66
|NAPOLI
|-2
|68
|MILAN
|63
|JUVENTUS
|-5
|65
|JUVENTUS
|60
|ROMA
|-3
|60
|COMO
|58
|MILAN
|+7
|56
|ROMA
|57
|COMO
|+3
|55
|ATALANTA
|53
|BOLOGNA
|-5
|53
|BOLOGNA
|48
|LAZIO
|-7
|51
|LAZIO
|44
|ATALANTA
|+4
|49
|UDINESE
|43
|SASSUOLO
|-2
|44
|SASSUOLO
|42
|UDINESE
|+1
|42
|TORINO
|39
|TORINO
|–
|39
|GENOA
|36
|CAGLIARI
|-2
|35
|PARMA
|36
|PARMA
|+3
|33
|FIORENTINA
|35
|FIORENTINA
|+4
|31
|CAGLIARI
|33
|GENOA
|+6
|30
|CREMONESE
|27
|CREMONESE
|-1
|28
|LECCE
|27
|LECCE
|+2
|25
|VERONA
|18
|PISA
|-4
|22
|PISA
|18
|VERONA
|+2
|16
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la settima edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.