Classifica senza errori arbitrali, 32ma giornata: Como-Inter, Parma-Napoli e Atalanta-Juve, quanti casi dubbi

Nonostante l’impegno, le dichiarazioni solenni e le sofisticate tecnologie a disposizione, sviste ed errori continuano a flagellare la Serie A . Ancora troppe le partite segnate da incredibili abbagli, alcune condizionate in modo determinante dagli strafalcioni dei direttori di gara, altre fortunatamente no. La fine del campionato si avvicina e i punti iniziano a scottare ancora di più. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo la 32ma giornata, segnata da big match del calibro di Como-Inter, Atalanta-Juventus e Parma-Napoli , e quali sono le sue differenze con quella “reale”.

Serie A, ancora una partita falsata

C’è un’altra partita falsata nel disastrato panorama di questo campionato da incubo: proprio l’ultima del turno, il posticipo del Franchi tra Fiorentina e Lazio. Manca infatti un calcio di rigore in favore della formazione biancoceleste per un fallo di Mandragora su Noslin non ravvisato dall’arbitro Fabbri nella ripresa. A dirla tutta dalla sala Var il contatto falloso l’hanno visto, al punto da aver mandato al monitor il fischietto romagnolo: che ha però deciso, piuttosto inspiegabilmente, di confermare la sua decisione avendo considerato leggero lo “step on foot” del centrocampista viola sull’attaccante avversario. In ogni caso, inammissibile la conferma del giallo: Noslin comunque non ha simulato, avendo “subito” il contatto coi tacchetti dell’avversario.

Arbitri: le altre sviste della giornata

Altre sviste, fortunatamente ininfluenti, in due partite. In Roma-Pisa Feliciani si perde un rigore per i toscani negli ultimi minuti per un contatto falloso Cristante-Piccinini: i giallorossi, in ogni caso, avrebbero vinto lo stesso. Discorso simile per Como-Inter, dove ha del clamoroso il rigore concesso ai lariani da Massa per un…calcione di Nico Paz a Bonny. Assurdo come dalla sala Var abbiano semplicemente comunicato che il (non) fallo fosse avvenuto in area, piuttosto che invitare Massa a rivedere radicalmente la sua decisione. Niente sviste, invece, in Parma-Napoli e Atalanta-Juventus: non punibili i tocchi di mano di Buongiorno e Gatti, corrette le decisioni di Di Bello e Maresca.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 75 INTER – 75 NAPOLI 66 NAPOLI -2 68 MILAN 63 JUVENTUS -5 65 JUVENTUS 60 ROMA -3 60 COMO 58 MILAN +7 56 ROMA 57 COMO +3 55 ATALANTA 53 BOLOGNA -5 53 BOLOGNA 48 LAZIO -7 51 LAZIO 44 ATALANTA +4 49 UDINESE 43 SASSUOLO -2 44 SASSUOLO 42 UDINESE +1 42 TORINO 39 TORINO – 39 GENOA 36 CAGLIARI -2 35 PARMA 36 PARMA +3 33 FIORENTINA 35 FIORENTINA +4 31 CAGLIARI 33 GENOA +6 30 CREMONESE 27 CREMONESE -1 28 LECCE 27 LECCE +2 25 VERONA 18 PISA -4 22 PISA 18 VERONA +2 16

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la settima edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.