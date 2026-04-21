Classifica senza errori arbitrali: Inter, Milan, Napoli, Juve e Roma, quanti dubbi e altra partita falsata

Volge al termine il peggior campionato degli ultimi anni sotto il profilo degli errori arbitrali e della mancanza di uniformità di giudizio tra un arbitro e l’altro, di campo o in sala Var. Altre cinque giornate e poi sarà finalmente ora di voltar pagina, perché così non si può proprio andare avanti. Anche in questo turno c’è da registrare purtroppo l’ennesimo strafalcione, con una partita condizionata da un errore decisivo. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo la 33ma giornata, segnata da sfide interessanti come Inter-Cagliari, Verona-Milan, Napoli-Lazio, Juventus-Bologna e Roma-Atalanta , e quali sono le sue differenze con quella “reale”.

Serie A, ennesima partita falsata

La partita segnata da un errore determinante è Cremonese-Torino. Al 16′ della ripresa i grigiorossi trovano il gol vittoria con Baschirotto, che in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova il tempo per la zampata giusta, anticipando il portiere granata Paleari in uscita. Gol convalidato da Fabbri, anzi no: dopo una revisione protrattasi per oltre cinque minuti (ma il Var non dovrebbe intervenire solo in caso di “chiaro ed evidente errore”? Se ci vogliono cinque minuti, che chiaro ed evidente errore è?), il fischietto di Ravenna opta per la fallosità dell’intervento del calciatore della Cremonese. Il pallone era già in possesso del numero 1 del Toro? Non sembra, neanche dopo cinque minuti di review. E allora, perché annullare il gol?

Arbitri: le altre sviste del turno

Errori fortunatamente non determinanti anche in altre partite. In Inter-Cagliari, ad esempio, Marchetti grazia ripetutamente il difensore cagliaritano Mina, negandogli un rosso sacrosanto. Rosso che potrebbe starci anche per Lobotka in Napoli-Lazio, visto il fallo da ultimo uomo di Noslin: Zufferli non è d’accordo e forse sbaglia. In Verona-Milan giusto annullare il gol del raddoppio rossonero di Gabbia (fuorigioco di Gimenez a inizio azione), mentre in Juventus-Bologna corretto convalidare la rete del vantaggio bianconero di David: Kelly è in offside, ma il suo è un fuorigioco passivo. In Roma-Atalanta, infine, Marcenaro vede bene: non punibile il tocco di mano di De Roon al principio dell’azione che porta al gol di Krstovic.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 78 INTER – 78 MILAN 66 JUVENTUS -5 68 NAPOLI 66 NAPOLI -2 68 JUVENTUS 63 ROMA -3 61 COMO 58 MILAN +7 59 ROMA 58 COMO +3 55 ATALANTA 54 LAZIO -7 54 BOLOGNA 48 BOLOGNA -5 53 LAZIO 47 ATALANTA +4 50 SASSUOLO 45 SASSUOLO -2 47 UDINESE 43 UDINESE +1 42 TORINO 40 TORINO +1 39 GENOA 39 PARMA +3 36 PARMA 39 CAGLIARI -2 35 FIORENTINA 36 GENOA +6 33 CAGLIARI 33 FIORENTINA +4 32 CREMONESE 28 CREMONESE -3 31 LECCE 28 LECCE +2 26 VERONA 18 PISA -4 22 PISA 18 VERONA +2 16

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la settima edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.