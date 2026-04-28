Classifica senza errori arbitrali: altre due partite falsate dopo lo scandalo Rocchi, i dubbi su Inter e Roma

Ve l’avevamo detto. Gli ultimi tornei sono i peggiori campionati degli ultimi anni sotto il profilo degli errori arbitrali e della mancanza di uniformità di giudizio tra un arbitro e l’altro, di campo o in sala Var: e le indagini della Procura di Milano, probabilmente, ci spiegheranno il perché. Anche la quintultima giornata di questo torneo, segnata dall’emergere dello scandalo Rocchi, ha fatto registrare due partite falsate da sviste clamorose. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo la 34ma giornata, caratterizzata da match cruciali quali Torino-Inter, Milan-Juventus, Napoli-Cremonese e Bologna-Roma, e quali sono le sue differenze con quella “reale”.

In pieno caso Rocchi, altre due partite falsate

Le due partite falsate del turno sono Parma-Pisa e Lazio-Udinese. Nella prima il giovane arbitro Calzavara sorvola su un intervento al 9′ della ripresa di Keita su Leris che sembra punibile con la concessione di un calcio di rigore che, se trasformato, avrebbe fatto chiudere il match del Tardini sul risultato di parità anziché con la vittoria del Parma. Errore grave anche nello scoppiettante posticipo del lunedì sera tra Lazio e Udinese. Bonacina al 30′ della ripresa grazia Pellegrini che, già ammonito, si rende protagonista di un intervento scomposto su Ehizibue. Il secondo giallo, probabilmente, avrebbe spianato la strada al successo dei friulani.

Serie A: gli altri casi dubbi del 34mo turno

Qualche dubbio in Bologna-Roma, con tante proteste dei padroni di casa nei confronti di Di Bello che però non sbaglia quando ammonisce e non espelle Rensch per un intervento a piede alto su Zortea viziato solo da imprudenza. Corretta anche la decisione di Massa, dopo on field review, di annullare il gol del Verona contro il Lecce per un intervento falloso di Edmundsson su Falcone. In Torino-Inter Mariani vede bene tanto sul tocco di mani di Coco in area granata (autogiocata non punibile) quanto, dopo on field review, sul tocco col braccio fuori sagoma di Carlos Augusto che porta al pari su rigore di Vlasic. Nessun caso da segnalare, infine, in Napoli-Cremonese e Milan-Juventus, ben dirette da Doveri e Sozza.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 79 INTER – 79 NAPOLI 69 NAPOLI -2 71 MILAN 67 JUVENTUS -5 69 JUVENTUS 64 ROMA -3 64 COMO 61 MILAN +7 60 ROMA 61 COMO +3 58 ATALANTA 54 LAZIO -6 54 LAZIO 48 BOLOGNA -5 53 BOLOGNA 48 ATALANTA +4 50 SASSUOLO 46 SASSUOLO -2 48 UDINESE 44 UDINESE -1 45 PARMA 42 TORINO +1 40 TORINO 41 CAGLIARI -2 38 GENOA 39 PARMA +5 37 FIORENTINA 37 FIORENTINA +4 33 CAGLIARI 36 GENOA +6 33 LECCE 29 CREMONESE -3 31 CREMONESE 28 LECCE +2 27 VERONA 19 PISA -5 23 PISA 18 VERONA +2 17

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la settima edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.