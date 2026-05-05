Classifica senza errori arbitrali, 35ma giornata: la sentenza sull'Inter e i verdetti su Napoli, Milan e Juve

A tre turni dal termine del “nostro” campionato, depurato dalle sviste e dagli errori determinanti degli arbitri , arriva la sentenza più attesa: l’Inter è campione d’Italia . Se nel campionato “reale” sono 12 i punti di vantaggio dei nerazzurri sul Napoli, in quello senza i (tantissimi, purtroppo) pasticci dei fischietti il margine è di dieci lunghezze , comunque incolmabile per la truppa di Conte. In coda l’unica squadra già retrocessa è il Verona : il Pisa, a differenza della realtà, ha ancora qualche possibilità di salvarsi. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo la 35ma giornata, caratterizzata da match cruciali e ricchi di episodi controversi quali Inter-Parma, Como-Napoli, Sassuolo-Milan e Juventus-Verona.

Arbitri, il dato clamoroso della 35ma giornata

La buona notizia, per certi versi soprendente visto l’andamento di un campionato caratterizzato da una media choc di 1-2 partite falsate per turno, è che nella quartultima giornata non ci sono state partite “decise” dalle sviste dei direttori di gara. Qualche errore c’è stato, ma non determinante, come l’inspiegabile cartellino giallo per simulazione (inesistente) sventolato da Ayroldi nei confronti di Locatelli durante Juventus-Verona. Buona, invece, la direzione di Bonacina del match Scudetto tra Inter e Parma. Bene anche Crezzini in Bologna-Cagliari: giusto non concedere rigore agli emiliani per un leggerissimo contatto tra Mina e Dominguez.

I casi dubbi di Como-Napoli e Sassuolo-Milan

Si è discusso a lungo tra i moviolisti a proposito dei match di Como e Reggio Emilia, protagonisti Napoli e Milan. Dubbi soprattutto su un contatto in area partenopea tra Politano e Jesus Rodriguez, giudicato regolare dall’arbitro Fabbri: decisione corretta. Inappuntabili anche le scelte di Maresca, arbitro di uno scoppiettante Sassuolo-Milan, ricco di episodi al limite. Non c’è fallo su Jashari nell’azione del primo gol di Berardi e non ci sono i due rigori chiesti dal Milan, il primo per un braccio sospetto di Berardi (attaccato al corpo) su traversone di Leao e il secondo per un lieve contatto tra Koné e Nkunku. Niente rigore anche per il Sassuolo per un altro lievissimo contatto tra Gabbia e Laurienté.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 82 INTER – 82 NAPOLI 70 NAPOLI -2 72 MILAN 67 JUVENTUS -5 70 JUVENTUS 65 ROMA -3 67 ROMA 64 MILAN +7 60 COMO 62 COMO +3 59 ATALANTA 55 LAZIO -6 57 LAZIO 51 BOLOGNA -5 54 BOLOGNA 49 SASSUOLO -2 51 SASSUOLO 49 ATALANTA +4 51 UDINESE 47 UDINESE -1 48 PARMA 42 TORINO +1 40 TORINO 41 CAGLIARI -2 39 GENOA 40 PARMA +5 37 CAGLIARI 37 GENOA +6 34 FIORENTINA 37 FIORENTINA +4 33 LECCE 32 CREMONESE -3 31 CREMONESE 28 LECCE +2 30 VERONA 20 PISA -5 23 PISA 18 VERONA +2 18

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la settima edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.