Classifica senza errori arbitrali, 36ma giornata: Milan, Napoli, Juve, Roma e Como, falsata la lotta Champions

Dopo una giornata insolitamente priva di errori determinanti, rieccoci tornati alla “normalità” di un campionato caratterizzato come mai in precedenza da sviste , strafalcioni e mancanza di uniformità di giudizio tra i fischietti, in campo e in sala Var. Sono due le partite falsate nel terzultimo turno di questo tribolatissimo torneo di Serie A, che si sta concludendo col designatore uscente Rocchi e il suo vice Gervasoni sotto inchiesta nell’ambito dell’indagine della Procura di Milano. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo la 36ma giornata, caratterizzata da match delicati come Lecce-Juventus, Milan-Atalanta, Parma-Roma, Napoli-Bologna e Lazio-Inter .

Arbitri, le partite falsate della 36ma giornata

Due le sfide segnate in modo determinante dagli errori degli arbitri: Verona-Como e Parma-Roma. Al Bentegodi l’Hellas reclama quattro rigori contro i lariani e Di Bello molto probabilmente avrebbe fatto bene a concedere quello per i tocchi di braccio di Diego Carlos sul colpo di testa di Valentini e poi mentre cerca di opporsi a Nelsson. Al Tardini invece dubbi sull’azione del definitivo 2-3 della Roma all’ultimo respiro. Prima del fallo da rigore di Britschgi su Rensch, infatti, c’è un intervento molto sospetto di El Aynaoui su Pellegrino, meritevole del calcio di punizione. Chiffi non vede niente e sullo sviluppo dell’azione la squadra di Gasp trova il penalty della vittoria.

Moviola: gli altri casi dubbi del turno di Serie A

Nessun errore grave, invece, nelle altre partite. Giusto il rosso di Abisso per Romagnoli in Lazio-Inter: pericoloso l’intervento del difensore biancoceleste su Bonny, sanzionato dopo consulto Var. In Lecce-Juventus, diretta da Colombo, giusto annullare i due gol di Kalulu e Vlahovic per posizione di fuorigioco. In Milan-Atalanta i rossoneri reclamano un rigore al 97′ per un tocco di mano in area di Hien: Zufferli fa proseguire e fa bene, visto che il difensore nerazzurro tocca col petto. Infine, in Napoli-Bologna corretta la decisione di Piccinini – dopo on field review – di assegnare il penalty ai rossoblu: c’è il tocco di Di Lorenzo su Miranda, che porta alla caduta del calciatore di Italiano.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 85 INTER – 85 NAPOLI 70 JUVENTUS -5 73 JUVENTUS 68 NAPOLI -2 72 MILAN 67 ROMA -1 68 ROMA 67 COMO +5 60 COMO 65 MILAN +7 60 ATALANTA 58 LAZIO -6 57 BOLOGNA 52 BOLOGNA -5 57 LAZIO 51 ATALANTA +4 54 UDINESE 50 SASSUOLO -2 51 SASSUOLO 49 UDINESE -1 51 TORINO 44 TORINO +1 43 PARMA 42 CAGLIARI -2 39 GENOA 41 PARMA +4 38 FIORENTINA 38 GENOA +6 35 CAGLIARI 37 CREMONESE -3 34 LECCE 32 FIORENTINA +4 34 CREMONESE 31 LECCE +2 30 VERONA 20 PISA -5 23 PISA 18 VERONA +1 19

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la settima edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.