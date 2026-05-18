Classifica senza errori arbitrali, 37ma giornata: dubbi su Juve, Inter, Milan e Roma, altro match falsato

Penultimo atto del campionato maggiormente condizionato da sviste ed errori determinanti degli ultimi anni . Ancora dubbi, ancora polemiche, ancora partite falsate, fino alle ultimissime battute di un stagione che ha visto i fischietti, e in particolare i loro vertici, finire addirittura al vaglio della magistratura. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo la 37ma giornata, caratterizzata da match decisivi come Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Roma-Lazio, ma anche da Inter-Verona che ha anticipato la festa Scudetto dei nerazzurri nella serata milanese.

Arbitri, ennesima partita falsata nel 37mo turno

Il match falsato del turno è proprio quello di San Siro tra la prima e l’ultima della “nostra” classifica depurata dagli errori e dalle sviste: l’Inter campione d’Italia e l’Hellas fanalino di coda della classifica (che nella graduatoria “reale” è invece penultimo davanti al Pisa). Match scontato, almeno sulla carta. In realtà, falsato ma nel modo che nessuno si sarebbe aspettato. Manca infatti un rigore piuttosto clamoroso a favore degli scaligeri nel corso della ripresa, quando l’arbitro Calzavara si perde una spinta piuttosto evidente di Luis Henrique ai danni di Valenti. Inspiegabile anche il silenzio dalla sala Var.

Moviola: gli altri casi dubbi della penultima giornata

Dubbi ed errori anche in altre partite. In particolare in Juventus-Fiorentina, caratterizzata da feroci proteste bianconere per due gol annullati, il primo per spinta di McKennie su Gosens, il secondo per fuorigioco di Vlahovic. Su uno Massa incappa in una svista: leggerissima la spinta del centrocampista della Juve sul tedesco della Fiorentina. Il match, in ogni caso, per il nostro regolamento sarebbe finito comunque 1-2. Un errore anche in Roma-Lazio, dove Maresca grazia Maldini dal rosso per un intervento pericoloso su Mancini. Niente sviste, invece, negli altri match Champions. In Genoa-Milan Sozza vede bene sul rigore concesso per fallo del portiere rossoblu su Nkunku, in Como-Parma c’è un fuorigioco di Pellegrino che invalida il gol.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 86 INTER +1 85 NAPOLI 73 NAPOLI -2 75 MILAN 70 JUVENTUS -5 73 ROMA 70 ROMA -1 71 COMO 68 COMO +5 63 JUVENTUS 68 MILAN +7 63 ATALANTA 58 BOLOGNA -5 60 BOLOGNA 55 LAZIO -6 57 LAZIO 51 ATALANTA +4 54 UDINESE 50 SASSUOLO -2 51 SASSUOLO 49 UDINESE -1 51 TORINO 44 TORINO +1 43 PARMA 42 CAGLIARI -2 42 GENOA 41 PARMA +4 38 FIORENTINA 41 CREMONESE -3 37 CAGLIARI 40 FIORENTINA +4 37 LECCE 35 GENOA +6 35 CREMONESE 34 LECCE +2 33 VERONA 21 PISA -5 23 PISA 18 VERONA -1 22

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la settima edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.