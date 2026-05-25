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CALCIO SERIE A
Classifica senza errori arbitrali, 38ma giornata: verdetti finali, senza sviste Juve in Champions e Genoa in B

Classifica senza errori arbitrali, 38ma giornata: verdetti finali, senza sviste Juve in Champions e Genoa in B

Come sarebbe finita la Serie A senza gli errori arbitrali? Verdetti davvero sorprendenti. Scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".

Pubblicato:

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il campionato maggiormente condizionato da sviste ed errori determinanti degli ultimi anni è finalmente finito. Mentre toccherà alla magistratura milanese tirare le somme sull’operato di Rocchi, Gervasoni e degli altri membri dell’AIA finiti sotto la lente delle indagini, a livello sportivo cala il sipario su un torneo segnato fino all’ultimo da sviste imbarazzanti. Vediamo quale sarebbe stata la classifica senza errori arbitrali della Serie A 2025-26. Incredibile notare come il piazzamento in classifica di Juventus o Bologna sarebbe stato diverso senza gli errori, così come in coda con un inatteso e sorprendente ribaltone.

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Arbitri, ultimo turno: ancora errori e polemiche finali

Polemiche e proteste anche nelle ultime sfide del campionato. A cominciare da Milan-Cagliari, dove i rossoneri si lamentano per un fallo di mano di Borrelli prima del gol del definitivo 1-2 di Rodriguez. In realtà Guida non sbaglia, non c’è certezza del tocco, impossibile annullare il gol. Proteste granata, invece, in Torino-Juventus per un contatto sospetto Kelly-Adams in area bianconera a inizio partita: non sembrano esserci gli estremi per il rigore, corretta la decisione di Zufferli. Due errori (uno per parte), infine, per l’esordiente Zanotti in Napoli-Udinese: manca un penalty nel primo tempo (fallo di Kabasele su Hojlund) ed è esagerato il rosso nella ripresa per “violenza” dello stesso Kabasele sull’attaccante danese.

Classifica senza errori: stravolte corsa Champions e salvezza

Vediamo allora quali sono le discrepanze più evidenti tra la classifica reale e quella depurata da sviste ed errori. Nessuno scossone in testa, col primo posto dell’Inter e il secondo del Napoli, mentre la Juventus senza i cinque punti persi per errori dei fischietti, uniti ai cinque punti “regalati” al Como, avrebbe centrato il traguardo della Champions. Il Bologna sarebbe finito in Conference League a svantaggio dell’Atalanta (che sarebbe finita pure alle spalle della Lazio), mentre in coda assieme a Pisa e Verona, staccate da tempo, sarebbe retrocesso a sorpresa il Genoa e non la Cremonese. Genoa superato dal Lecce in un “virtuale” scontro diretto per la permanenza nel “nostro” campionato.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class
reale		 diff
punti		 class
virtuale
INTER 87 INTER +1 86
NAPOLI 76 NAPOLI -2 78
ROMA 73 JUVENTUS -5 74
COMO 71 ROMA -1 74
MILAN 70 COMO +5 66
JUVENTUS 69 MILAN +7 63
ATALANTA 59 BOLOGNA -5 61
BOLOGNA 56 LAZIO -6 60
LAZIO 54 ATALANTA +4 55
UDINESE 50 SASSUOLO -2 51
SASSUOLO 49 UDINESE -1 51
PARMA 45 CAGLIARI -2 45
TORINO 45 TORINO +1 44
CAGLIARI 43 PARMA +4 41
FIORENTINA 42 FIORENTINA +4 38
GENOA 41 CREMONESE -3 37
LECCE 38 LECCE +2 36
CREMONESE 34 LECCE +6 35
VERONA 21 PISA -5 23
PISA 18 VERONA -1 22

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la settima edizione.

2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.

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