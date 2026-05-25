Classifica senza errori arbitrali, 38ma giornata: verdetti finali, senza sviste Juve in Champions e Genoa in B

Il campionato maggiormente condizionato da sviste ed errori determinanti degli ultimi anni è finalmente finito. Mentre toccherà alla magistratura milanese tirare le somme sull’operato di Rocchi, Gervasoni e degli altri membri dell’AIA finiti sotto la lente delle indagini, a livello sportivo cala il sipario su un torneo segnato fino all’ultimo da sviste imbarazzanti. Vediamo quale sarebbe stata la classifica senza errori arbitrali della Serie A 2025-26. Incredibile notare come il piazzamento in classifica di Juventus o Bologna sarebbe stato diverso senza gli errori, così come in coda con un inatteso e sorprendente ribaltone.
Arbitri, ultimo turno: ancora errori e polemiche finali
Polemiche e proteste anche nelle ultime sfide del campionato. A cominciare da Milan-Cagliari, dove i rossoneri si lamentano per un fallo di mano di Borrelli prima del gol del definitivo 1-2 di Rodriguez. In realtà Guida non sbaglia, non c’è certezza del tocco, impossibile annullare il gol. Proteste granata, invece, in Torino-Juventus per un contatto sospetto Kelly-Adams in area bianconera a inizio partita: non sembrano esserci gli estremi per il rigore, corretta la decisione di Zufferli. Due errori (uno per parte), infine, per l’esordiente Zanotti in Napoli-Udinese: manca un penalty nel primo tempo (fallo di Kabasele su Hojlund) ed è esagerato il rosso nella ripresa per “violenza” dello stesso Kabasele sull’attaccante danese.
Classifica senza errori: stravolte corsa Champions e salvezza
Vediamo allora quali sono le discrepanze più evidenti tra la classifica reale e quella depurata da sviste ed errori. Nessuno scossone in testa, col primo posto dell’Inter e il secondo del Napoli, mentre la Juventus senza i cinque punti persi per errori dei fischietti, uniti ai cinque punti “regalati” al Como, avrebbe centrato il traguardo della Champions. Il Bologna sarebbe finito in Conference League a svantaggio dell’Atalanta (che sarebbe finita pure alle spalle della Lazio), mentre in coda assieme a Pisa e Verona, staccate da tempo, sarebbe retrocesso a sorpresa il Genoa e non la Cremonese. Genoa superato dal Lecce in un “virtuale” scontro diretto per la permanenza nel “nostro” campionato.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|INTER
|87
|INTER
|+1
|86
|NAPOLI
|76
|NAPOLI
|-2
|78
|ROMA
|73
|JUVENTUS
|-5
|74
|COMO
|71
|ROMA
|-1
|74
|MILAN
|70
|COMO
|+5
|66
|JUVENTUS
|69
|MILAN
|+7
|63
|ATALANTA
|59
|BOLOGNA
|-5
|61
|BOLOGNA
|56
|LAZIO
|-6
|60
|LAZIO
|54
|ATALANTA
|+4
|55
|UDINESE
|50
|SASSUOLO
|-2
|51
|SASSUOLO
|49
|UDINESE
|-1
|51
|PARMA
|45
|CAGLIARI
|-2
|45
|TORINO
|45
|TORINO
|+1
|44
|CAGLIARI
|43
|PARMA
|+4
|41
|FIORENTINA
|42
|FIORENTINA
|+4
|38
|GENOA
|41
|CREMONESE
|-3
|37
|LECCE
|38
|LECCE
|+2
|36
|CREMONESE
|34
|LECCE
|+6
|35
|VERONA
|21
|PISA
|-5
|23
|PISA
|18
|VERONA
|-1
|22
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la settima edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
2025-26: Inter
Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.