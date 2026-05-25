Classifica senza errori arbitrali, 38ma giornata: verdetti finali, senza sviste Juve in Champions e Genoa in B

Il campionato maggiormente condizionato da sviste ed errori determinanti degli ultimi anni è finalmente finito. Mentre toccherà alla magistratura milanese tirare le somme sull’operato di Rocchi, Gervasoni e degli altri membri dell’AIA finiti sotto la lente delle indagini, a livello sportivo cala il sipario su un torneo segnato fino all’ultimo da sviste imbarazzanti . Vediamo quale sarebbe stata la classifica senza errori arbitrali della Serie A 2025-26 . Incredibile notare come il piazzamento in classifica di Juventus o Bologna sarebbe stato diverso senza gli errori, così come in coda con un inatteso e sorprendente ribaltone.

Arbitri, ultimo turno: ancora errori e polemiche finali

Polemiche e proteste anche nelle ultime sfide del campionato. A cominciare da Milan-Cagliari, dove i rossoneri si lamentano per un fallo di mano di Borrelli prima del gol del definitivo 1-2 di Rodriguez. In realtà Guida non sbaglia, non c’è certezza del tocco, impossibile annullare il gol. Proteste granata, invece, in Torino-Juventus per un contatto sospetto Kelly-Adams in area bianconera a inizio partita: non sembrano esserci gli estremi per il rigore, corretta la decisione di Zufferli. Due errori (uno per parte), infine, per l’esordiente Zanotti in Napoli-Udinese: manca un penalty nel primo tempo (fallo di Kabasele su Hojlund) ed è esagerato il rosso nella ripresa per “violenza” dello stesso Kabasele sull’attaccante danese.

Classifica senza errori: stravolte corsa Champions e salvezza

Vediamo allora quali sono le discrepanze più evidenti tra la classifica reale e quella depurata da sviste ed errori. Nessuno scossone in testa, col primo posto dell’Inter e il secondo del Napoli, mentre la Juventus senza i cinque punti persi per errori dei fischietti, uniti ai cinque punti “regalati” al Como, avrebbe centrato il traguardo della Champions. Il Bologna sarebbe finito in Conference League a svantaggio dell’Atalanta (che sarebbe finita pure alle spalle della Lazio), mentre in coda assieme a Pisa e Verona, staccate da tempo, sarebbe retrocesso a sorpresa il Genoa e non la Cremonese. Genoa superato dal Lecce in un “virtuale” scontro diretto per la permanenza nel “nostro” campionato.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 87 INTER +1 86 NAPOLI 76 NAPOLI -2 78 ROMA 73 JUVENTUS -5 74 COMO 71 ROMA -1 74 MILAN 70 COMO +5 66 JUVENTUS 69 MILAN +7 63 ATALANTA 59 BOLOGNA -5 61 BOLOGNA 56 LAZIO -6 60 LAZIO 54 ATALANTA +4 55 UDINESE 50 SASSUOLO -2 51 SASSUOLO 49 UDINESE -1 51 PARMA 45 CAGLIARI -2 45 TORINO 45 TORINO +1 44 CAGLIARI 43 PARMA +4 41 FIORENTINA 42 FIORENTINA +4 38 GENOA 41 CREMONESE -3 37 LECCE 38 LECCE +2 36 CREMONESE 34 LECCE +6 35 VERONA 21 PISA -5 23 PISA 18 VERONA -1 22

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la settima edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.