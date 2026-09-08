Stavolta la buona sorte non ha aiutato Orsato: se le sviste, numerose e impressionanti, delle prime due giornate non avevano avuto effetti sulla classifica solo grazie a fortunate coincidenze, dal momento che si era trattato di errori non determinanti, nel terzo turno le incertezze degli arbitri di campo e l’abolizione del VAR decisa tacitamente dall’ex fischietto di Schio hanno provocato disastri. Tre partite falsate, di cui due big match, e polemiche a non finire. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo tre turni, con le prime squadre “penalizzate” o “aiutate” dagli errori decisivi dei direttori di gara.
Arbitri, terza giornata: falsate le due partite clou
Errori determinanti e proprio nelle partite più attese del turno: davvero una giornata da dimenticare, insomma, per il nuovo designatore. In Inter-Napoli tante proteste nerazzurre, ma non c’è evidenza del tocco di mano di Lobotka sul contrasto con Barella a inizio ripresa. Manca invece il secondo giallo a Lautaro, già ammonito, per una gomitata a Rafa Marin sull’1-2: Sozza non ha neppure fischiato fallo. Errore grave pure di Mariani in Juventus-Milan: l’azione del vantaggio rossonero nasce da un evidente pestone di De Winter su Kolo Muani, ma col VAR spento non è stato possibile correggere la svista.
Serie A, moviola 3a giornata: l’altra svista grave
L’altra partita falsata del turno è Cagliari-Lecce, diretta da Sacchi: dominio rossoblu, eppure manca un rigore per i salentini al 94′ per un intervento falloso e in ritardo di Gagliardini ai danni di N’Dri. Anche in questo caso, sarebbe bastato ripristinare il VAR che invece è rimasto spento, in ossequio alle nuove direttive. Per quanto riguarda gli altri match, corrette le decisioni di Colombo in Roma-Atalanta, partita che pure ha fatto surriscaldare gli animi su entrambi i fronti, mentre l’unico errore di Tremolada in Udinese-Lazio non è determinante: la mancata espulsione per somma di ammonizioni di Karlstrom, già ammonito e graziato in due circostanze.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|ROMA
|9
|JUVENTUS
|-2
|9
|INTER
|9
|ROMA
|–
|9
|LAZIO
|9
|LAZIO
|–
|9
|COMO
|7
|COMO
|–
|7
|MILAN
|7
|INTER
|+2
|7
|JUVENTUS
|7
|FROSINONE
|–
|6
|FROSINONE
|6
|ATALANTA
|–
|6
|ATALANTA
|6
|MILAN
|+1
|6
|CAGLIARI
|6
|NAPOLI
|-1
|4
|SASSUOLO
|4
|LECCE
|-1
|4
|UDINESE
|4
|SASSUOLO
|–
|4
|NAPOLI
|3
|UDINESE
|–
|4
|TORINO
|3
|CAGLIARI
|+2
|4
|LECCE
|3
|TORINO
|–
|3
|BOLOGNA
|1
|BOLOGNA
|–
|1
|PARMA
|1
|PARMA
|–
|1
|MONZA
|1
|MONZA
|–
|1
|VENEZIA
|0
|VENEZIA
|–
|0
|GENOA
|0
|GENOA
|–
|0
|FIORENTINA
|0
|FIORENTINA
|–
|0
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
2025-26: Inter
Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.