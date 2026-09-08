Stavolta la buona sorte non ha aiutato Orsato : se le sviste, numerose e impressionanti, delle prime due giornate non avevano avuto effetti sulla classifica solo grazie a fortunate coincidenze, dal momento che si era trattato di errori non determinanti, nel terzo turno le incertezze degli arbitri di campo e l’abolizione del VAR decisa tacitamente dall’ex fischietto di Schio hanno provocato disastri. Tre partite falsate, di cui due big match, e polemiche a non finire. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo tre turni , con le prime squadre “penalizzate” o “aiutate” dagli errori decisivi dei direttori di gara.

Arbitri, terza giornata: falsate le due partite clou

Errori determinanti e proprio nelle partite più attese del turno: davvero una giornata da dimenticare, insomma, per il nuovo designatore. In Inter-Napoli tante proteste nerazzurre, ma non c’è evidenza del tocco di mano di Lobotka sul contrasto con Barella a inizio ripresa. Manca invece il secondo giallo a Lautaro, già ammonito, per una gomitata a Rafa Marin sull’1-2: Sozza non ha neppure fischiato fallo. Errore grave pure di Mariani in Juventus-Milan: l’azione del vantaggio rossonero nasce da un evidente pestone di De Winter su Kolo Muani, ma col VAR spento non è stato possibile correggere la svista.

Serie A, moviola 3a giornata: l’altra svista grave

L’altra partita falsata del turno è Cagliari-Lecce, diretta da Sacchi: dominio rossoblu, eppure manca un rigore per i salentini al 94′ per un intervento falloso e in ritardo di Gagliardini ai danni di N’Dri. Anche in questo caso, sarebbe bastato ripristinare il VAR che invece è rimasto spento, in ossequio alle nuove direttive. Per quanto riguarda gli altri match, corrette le decisioni di Colombo in Roma-Atalanta, partita che pure ha fatto surriscaldare gli animi su entrambi i fronti, mentre l’unico errore di Tremolada in Udinese-Lazio non è determinante: la mancata espulsione per somma di ammonizioni di Karlstrom, già ammonito e graziato in due circostanze.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale ROMA 9 JUVENTUS -2 9 INTER 9 ROMA – 9 LAZIO 9 LAZIO – 9 COMO 7 COMO – 7 MILAN 7 INTER +2 7 JUVENTUS 7 FROSINONE – 6 FROSINONE 6 ATALANTA – 6 ATALANTA 6 MILAN +1 6 CAGLIARI 6 NAPOLI -1 4 SASSUOLO 4 LECCE -1 4 UDINESE 4 SASSUOLO – 4 NAPOLI 3 UDINESE – 4 TORINO 3 CAGLIARI +2 4 LECCE 3 TORINO – 3 BOLOGNA 1 BOLOGNA – 1 PARMA 1 PARMA – 1 MONZA 1 MONZA – 1 VENEZIA 0 VENEZIA – 0 GENOA 0 GENOA – 0 FIORENTINA 0 FIORENTINA – 0

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.