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CALCIO SERIE A

Classifica senza errori arbitrali, 3a giornata: falsate Inter-Napoli, Juventus-Milan e un'altra partita

Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Prime sviste determinanti nel 3° turno. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".

4 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Stavolta la buona sorte non ha aiutato Orsato: se le sviste, numerose e impressionanti, delle prime due giornate non avevano avuto effetti sulla classifica solo grazie a fortunate coincidenze, dal momento che si era trattato di errori non determinanti, nel terzo turno le incertezze degli arbitri di campo e l’abolizione del VAR decisa tacitamente dall’ex fischietto di Schio hanno provocato disastri. Tre partite falsate, di cui due big match, e polemiche a non finire. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo tre turni, con le prime squadre “penalizzate” o “aiutate” dagli errori decisivi dei direttori di gara.

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Arbitri, terza giornata: falsate le due partite clou

Errori determinanti e proprio nelle partite più attese del turno: davvero una giornata da dimenticare, insomma, per il nuovo designatore. In Inter-Napoli tante proteste nerazzurre, ma non c’è evidenza del tocco di mano di Lobotka sul contrasto con Barella a inizio ripresa. Manca invece il secondo giallo a Lautaro, già ammonito, per una gomitata a Rafa Marin sull’1-2: Sozza non ha neppure fischiato fallo. Errore grave pure di Mariani in Juventus-Milan: l’azione del vantaggio rossonero nasce da un evidente pestone di De Winter su Kolo Muani, ma col VAR spento non è stato possibile correggere la svista.

Serie A, moviola 3a giornata: l’altra svista grave

L’altra partita falsata del turno è Cagliari-Lecce, diretta da Sacchi: dominio rossoblu, eppure manca un rigore per i salentini al 94′ per un intervento falloso e in ritardo di Gagliardini ai danni di N’Dri. Anche in questo caso, sarebbe bastato ripristinare il VAR che invece è rimasto spento, in ossequio alle nuove direttive. Per quanto riguarda gli altri match, corrette le decisioni di Colombo in Roma-Atalanta, partita che pure ha fatto surriscaldare gli animi su entrambi i fronti, mentre l’unico errore di Tremolada in Udinese-Lazio non è determinante: la mancata espulsione per somma di ammonizioni di Karlstrom, già ammonito e graziato in due circostanze.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class
reale		 diff
punti		 class
virtuale
ROMA 9 JUVENTUS -2 9
INTER 9 ROMA 9
LAZIO 9 LAZIO 9
COMO 7 COMO 7
MILAN 7 INTER +2 7
JUVENTUS 7 FROSINONE 6
FROSINONE 6 ATALANTA 6
ATALANTA 6 MILAN +1 6
CAGLIARI 6 NAPOLI -1 4
SASSUOLO 4 LECCE -1 4
UDINESE 4 SASSUOLO 4
NAPOLI 3 UDINESE 4
TORINO 3 CAGLIARI +2 4
LECCE 3 TORINO 3
BOLOGNA 1 BOLOGNA 1
PARMA 1 PARMA 1
MONZA 1 MONZA 1
VENEZIA 0 VENEZIA 0
GENOA 0 GENOA 0
FIORENTINA 0 FIORENTINA 0

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.

2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.

Classifica senza errori arbitrali, 3a giornata: falsate Inter-Napoli, Juventus-Milan e un'altra partita Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2026-2027 Ansa

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