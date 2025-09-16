Classifica senza errori arbitrali, falsato il Derby d'Italia Juventus-Inter: le altre sviste della 3a giornata

Dopo due giornate segnate – sorprendentemente – dall’assenza di errori determinanti, la terza giornata “regala” le primissime, indesiderate sviste decisive . Quelle cioè che hanno portato ai primi risultati alterati di questa stagione. Riflettori puntati soprattutto sul big match dello Stadium, il Derby d’Italia tra Juventus e Inter . Ma non solo. Errori – determinanti oppure no? – anche in altri campi in questo tribolato terzo turno, il primo con le sembianze e le cadenze del calcio “vero” dopo i primi due ancora tanto, forse troppo somiglianti al “calcio d’agosto”. Vediamo quale sarebbe la classifica senza errori arbitrali e quali sono le differenze con quella “reale”.

Arbitri, moviola 3a giornata: big match falsato

Condizionato da una clamorosa svista del direttore di gara, e del suo omologo in sala Var, l’incontro più atteso di giornata: l’attesissimo confronto tra Juventus e Inter. Il primo dei sette gol della partita, infatti, nasce con un peccato originale: il corner che porterà poi alla segnatura di Kelly è infatti battuto col pallone fuori dal cerchio del calcio d’angolo, che doveva essere ripetuto partendo dalla posizione corretta. Errore grave da parte dell’arbitro Colombo, mentre non ci sono sviste evidenti nel prosieguo della partita, compreso il contestatissimo episodio – contatto Bonny-Thuram – che ha preceduto il gol del 4-3 di Adzic.

Serie A, gli altri errori nella terza di campionato

C’è un’altra partita falsata nel turno: Como-Genoa. Piccinini, infatti, giudica da rosso un intervento che in realtà è da giallo, la scivolata di Ramon ai danni di Ekuban, e i lariani si ritrovano in dieci nel recupero, che si protrae fino al 97′, subendo la rete del pari in extremis. Sviste non decisive, invece, nelle altre partite. In Milan-Bologna mancano due rigori ai rossoneri, comunque vincenti: Marcenaro si perde un fallo di Lykogiannis su Gimenez e soprattutto sbaglia sul contatto Lucumì-Nkunku, con colpevole intervento dalla sala Var. In Roma-Torino Ayroldi rischia non ammonendo una seconda volta Asllani per perdita di tempo, in Fiorentina-Napoli a forte rischio annullamento il gol dell’1-3 viola per fallo su Anguissa.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 9 NAPOLI – 9 JUVENTUS 9 CREMONESE – 7 CREMONESE 7 UDINESE – 7 UDINESE 7 JUVENTUS +2 7 MILAN 6 COMO -2 6 ROMA 6 MILAN – 6 ATALANTA 5 ROMA – 6 CAGLIARI 4 ATALANTA – 5 COMO 4 INTER -1 4 TORINO 4 CAGLIARI – 4 INTER 3 TORINO – 4 LAZIO 3 LAZIO – 3 BOLOGNA 3 BOLOGNA – 3 SASSUOLO 3 SASSUOLO – 3 GENOA 2 FIORENTINA – 2 FIORENTINA 2 VERONA – 2 VERONA 2 PISA – 1 PISA 1 PARMA – 1 PARMA 1 LECCE – 1 LECCE 1 GENOA +1 1

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

