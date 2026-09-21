Il campionato va in vacanza per tre settimane, portando con sé il ricordo di una giornata segnata da almeno tre sviste gravi. Una ha condizionato il risultato di un match, falsandolo, le altre due no. Rimane forte lo sconcerto per l’assenza di vie di mezzo: si è passati da un Var onnipresente e invasivo , con interventi continui e valutazioni sull’intensità di contatti anche minimi, a un Var che non interviene neppure in situazioni palesi di “chiaro ed evidente errore” , come da protocollo. Tante polemiche nei match di Juventus, Roma, Inter, Milan e Napoli: vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo cinque giornate, con le squadre più “penalizzate” e quelle più “aiutate”.

Arbitri, quinta giornata: errore determinante

La sfida falsata del quinto turno di Serie A è Bologna-Torino, diretta dall’arbitro Guida di Torre Annunziata e segnata da un episodio che ha fatto molto discutere, verificatosi negli ultimi minuti del match. Oristanio, attaccante granata, entra in area ed è colpito sul piede d’appoggio da Heggem. L’arbitro probabilmente è tratto in inganno dalla caduta “ritardata” del giocatore del Toro, non si capisce però perché dalla sala Var Santoro non l’inviti a una on field review. Giudizi discordanti dai moviolisti sulla circostanza, con prevalenza però di quelli che avrebbero concesso il penalty.

Serie A, moviola 5a giornata: quante sviste

Due sviste gravi in altre partite. In Juventus-Atalanta Zufferli non sanziona una trattenuta plateale di Kalulu in area ai danni di Rowe, il Var Marini tace e alla Dea viene negato un rigore. Che, per il nostro regolamento, non avrebbe cambiato il risultato della partita, vinta dai bianconeri sul punteggio di 2-0. Stesso discorso per Milan-Lecce, in cui il terzo gol dei rossoneri di Moreira è viziato da un fallo di Ramos su Gaspar a inizio azione. In Roma-Inter Massa non commette errori rilevanti: il Var lo aiuta sul fuorigioco di Mancini che non c’è in occasione del secondo gol di Konè. Polemiche anche in Fiorentina-Napoli, che Doveri arbitra all’inglese: nessuna svista determinante.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale ROMA 13 ROMA – 13 INTER 13 LAZIO – 13 LAZIO 13 JUVENTUS -2 12 CAGLIARI 12 INTER +2 11 MILAN 11 FROSINONE – 10 FROSINONE 10 COMO – 10 JUVENTUS 10 MILAN +1 10 COMO 10 NAPOLI -1 8 NAPOLI 7 CAGLIARI +4 8 SASSUOLO 7 ATALANTA -1 7 ATALANTA 6 LECCE -1 7 LECCE 6 SASSUOLO – 7 UDINESE 4 TORINO -2 6 TORINO 4 UDINESE – 4 PARMA 4 PARMA – 4 MONZA 4 MONZA – 4 FIORENTINA 4 FIORENTINA – 4 BOLOGNA 2 GENOA – 1 GENOA 1 BOLOGNA +1 1 VENEZIA 0 VENEZIA – 0

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.