Classifica senza errori arbitrali, due partite falsate: verdetti su Milan-Napoli, Juve-Atalanta, Inter e Roma

Altre due partite falsate, segnate dalle sviste dei direttori di gara e dei loro omologhi in sala Var. Trend in leggero miglioramento nella quinta giornata, visto che nel turno precedente erano state addirittura tre, ma comunque un dato che invita a riflettere sull’inizio di campionato orribile sotto il profilo arbitrale, con tanti, troppi errori determinanti ammessi dallo stesso Rocchi e dall’AIA. Quali sono i due match condizionati in modo determinante da decisioni errate? Piccolo spoiler: si tratta di due incontri molto importanti e sentiti dalle rispettive tifoserie. Vediamo quale sarebbe la classifica senza errori arbitrali aggiornata al quinto turno di Serie A e quali sono le differenze con quella “reale”.
Arbitri, moviola 5a giornata: due match falsati
Milan-Napoli e Pisa-Fiorentina: ecco i due match caratterizzati da sviste decisive. In quello di San Siro manca nel primo tempo un calcio di rigore piuttosto evidente in favore degli azzurri per contatto tra Tomori e McTominay, che lo anticipa. Chiffi non interviene e dalla sala Var non l’invitano a rivedere l’azione. Chiffi si perde anche nella ripresa il fallo su chiara occasione da gol di Estupinan su Di Lorenzo, ma stavolta dal Var lo invitano a correggere la svista. A Pisa, invece, Manganiello si perde nel finale un tocco con la mano di Fazzini in area della Fiorentina: manca un penalty in favore dell’undici di Gilardino.
Serie A, le altre partite contrassegnate da dubbi
Polemiche e discussioni anche in altre gare del quinto turno, a cominciare da Juventus-Atalanta. Diverse lamentele, soprattutto di marca bianconera, per la direzione di Sozza che però non commette errori gravi. Ci sono entrambi i gialli che portano all’espulsione dell’atalantino De Roon. In Cagliari-Inter manca un calcio di rigore in favore dei nerazzurri per pestone di Luperto a Thuram, intorno al quarto d’ora della ripresa: Piccinini e il Var se lo perdono. In Parma-Torino, inoltre, dubbi sul penalty in favore dei padroni di casa, concesso per tocco col braccio di Ismajli: il difensore granata, comunque ha il braccio largo e Collu dopo revisione indica il dischetto. Niente da segnalare, infine, su Roma-Verona, ben diretta da Feliciani.
Serie A, la classifica senza errori arbitrali
Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:
|class
reale
|diff
punti
|class
virtuale
|MILAN
|12
|ROMA
|–
|12
|NAPOLI
|12
|JUVENTUS
|–
|11
|ROMA
|12
|NAPOLI
|+1
|11
|JUVENTUS
|11
|INTER
|-1
|10
|INTER
|9
|MILAN
|+2
|10
|ATALANTA
|9
|ATALANTA
|–
|9
|CREMONESE
|9
|CREMONESE
|–
|9
|COMO
|8
|COMO
|–
|8
|CAGLIARI
|7
|CAGLIARI
|–
|7
|BOLOGNA
|7
|BOLOGNA
|–
|7
|UDINESE
|7
|UDINESE
|–
|7
|LAZIO
|6
|LAZIO
|–
|6
|SASSUOLO
|6
|SASSUOLO
|–
|6
|PARMA
|5
|PISA
|-3
|5
|TORINO
|4
|PARMA
|–
|5
|FIORENTINA
|3
|TORINO
|–
|4
|VERONA
|3
|FIORENTINA
|–
|3
|PISA
|2
|LECCE
|–
|2
|GENOA
|2
|VERONA
|+1
|2
|LECCE
|2
|GENOA
|+1
|1
IL REGOLAMENTO
Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.
L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport
Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.
2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli
