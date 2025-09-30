Virgilio Sport
Classifica senza errori arbitrali, due partite falsate: verdetti su Milan-Napoli, Juve-Atalanta, Inter e Roma

Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Non mancano le polemiche nella 5a giornata, sviste gravi in due match: ecco le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".

Altre due partite falsate, segnate dalle sviste dei direttori di gara e dei loro omologhi in sala Var. Trend in leggero miglioramento nella quinta giornata, visto che nel turno precedente erano state addirittura tre, ma comunque un dato che invita a riflettere sull’inizio di campionato orribile sotto il profilo arbitrale, con tanti, troppi errori determinanti ammessi dallo stesso Rocchi e dall’AIA. Quali sono i due match condizionati in modo determinante da decisioni errate? Piccolo spoiler: si tratta di due incontri molto importanti e sentiti dalle rispettive tifoserie. Vediamo quale sarebbe la classifica senza errori arbitrali aggiornata al quinto turno di Serie A e quali sono le differenze con quella “reale”.

Arbitri, moviola 5a giornata: due match falsati

Milan-Napoli e Pisa-Fiorentina: ecco i due match caratterizzati da sviste decisive. In quello di San Siro manca nel primo tempo un calcio di rigore piuttosto evidente in favore degli azzurri per contatto tra Tomori e McTominay, che lo anticipa. Chiffi non interviene e dalla sala Var non l’invitano a rivedere l’azione. Chiffi si perde anche nella ripresa il fallo su chiara occasione da gol di Estupinan su Di Lorenzo, ma stavolta dal Var lo invitano a correggere la svista. A Pisa, invece, Manganiello si perde nel finale un tocco con la mano di Fazzini in area della Fiorentina: manca un penalty in favore dell’undici di Gilardino.

Serie A, le altre partite contrassegnate da dubbi

Polemiche e discussioni anche in altre gare del quinto turno, a cominciare da Juventus-Atalanta. Diverse lamentele, soprattutto di marca bianconera, per la direzione di Sozza che però non commette errori gravi. Ci sono entrambi i gialli che portano all’espulsione dell’atalantino De Roon. In Cagliari-Inter manca un calcio di rigore in favore dei nerazzurri per pestone di Luperto a Thuram, intorno al quarto d’ora della ripresa: Piccinini e il Var se lo perdono. In Parma-Torino, inoltre, dubbi sul penalty in favore dei padroni di casa, concesso per tocco col braccio di Ismajli: il difensore granata, comunque ha il braccio largo e Collu dopo revisione indica il dischetto. Niente da segnalare, infine, su Roma-Verona, ben diretta da Feliciani.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class
reale		 diff
punti		 class
virtuale
MILAN 12 ROMA 12
NAPOLI 12 JUVENTUS 11
ROMA 12 NAPOLI +1 11
JUVENTUS 11 INTER -1 10
INTER 9 MILAN +2 10
ATALANTA 9 ATALANTA 9
CREMONESE 9 CREMONESE 9
COMO 8 COMO 8
CAGLIARI 7 CAGLIARI 7
BOLOGNA 7 BOLOGNA 7
UDINESE 7 UDINESE 7
LAZIO 6 LAZIO 6
SASSUOLO 6 SASSUOLO 6
PARMA 5 PISA -3 5
TORINO 4 PARMA 5
FIORENTINA 3 TORINO 4
VERONA 3 FIORENTINA 3
PISA 2 LECCE 2
GENOA 2 VERONA +1 2
LECCE 2 GENOA +1 1

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter
2020-21: Inter
2021-22: Milan
2022-23: Napoli
2023-24: Inter
2024-25: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.

