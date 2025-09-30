Classifica senza errori arbitrali, due partite falsate: verdetti su Milan-Napoli, Juve-Atalanta, Inter e Roma

Altre due partite falsate , segnate dalle sviste dei direttori di gara e dei loro omologhi in sala Var. Trend in leggero miglioramento nella quinta giornata, visto che nel turno precedente erano state addirittura tre, ma comunque un dato che invita a riflettere sull’inizio di campionato orribile sotto il profilo arbitrale , con tanti, troppi errori determinanti ammessi dallo stesso Rocchi e dall’AIA. Quali sono i due match condizionati in modo determinante da decisioni errate? Piccolo spoiler: si tratta di due incontri molto importanti e sentiti dalle rispettive tifoserie. Vediamo quale sarebbe la classifica senza errori arbitrali aggiornata al quinto turno di Serie A e quali sono le differenze con quella “reale”.

Arbitri, moviola 5a giornata: due match falsati

Milan-Napoli e Pisa-Fiorentina: ecco i due match caratterizzati da sviste decisive. In quello di San Siro manca nel primo tempo un calcio di rigore piuttosto evidente in favore degli azzurri per contatto tra Tomori e McTominay, che lo anticipa. Chiffi non interviene e dalla sala Var non l’invitano a rivedere l’azione. Chiffi si perde anche nella ripresa il fallo su chiara occasione da gol di Estupinan su Di Lorenzo, ma stavolta dal Var lo invitano a correggere la svista. A Pisa, invece, Manganiello si perde nel finale un tocco con la mano di Fazzini in area della Fiorentina: manca un penalty in favore dell’undici di Gilardino.

Serie A, le altre partite contrassegnate da dubbi

Polemiche e discussioni anche in altre gare del quinto turno, a cominciare da Juventus-Atalanta. Diverse lamentele, soprattutto di marca bianconera, per la direzione di Sozza che però non commette errori gravi. Ci sono entrambi i gialli che portano all’espulsione dell’atalantino De Roon. In Cagliari-Inter manca un calcio di rigore in favore dei nerazzurri per pestone di Luperto a Thuram, intorno al quarto d’ora della ripresa: Piccinini e il Var se lo perdono. In Parma-Torino, inoltre, dubbi sul penalty in favore dei padroni di casa, concesso per tocco col braccio di Ismajli: il difensore granata, comunque ha il braccio largo e Collu dopo revisione indica il dischetto. Niente da segnalare, infine, su Roma-Verona, ben diretta da Feliciani.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2025-2026 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale MILAN 12 ROMA – 12 NAPOLI 12 JUVENTUS – 11 ROMA 12 NAPOLI +1 11 JUVENTUS 11 INTER -1 10 INTER 9 MILAN +2 10 ATALANTA 9 ATALANTA – 9 CREMONESE 9 CREMONESE – 9 COMO 8 COMO – 8 CAGLIARI 7 CAGLIARI – 7 BOLOGNA 7 BOLOGNA – 7 UDINESE 7 UDINESE – 7 LAZIO 6 LAZIO – 6 SASSUOLO 6 SASSUOLO – 6 PARMA 5 PISA -3 5 TORINO 4 PARMA – 5 FIORENTINA 3 TORINO – 4 VERONA 3 FIORENTINA – 3 PISA 2 LECCE – 2 GENOA 2 VERONA +1 2 LECCE 2 GENOA +1 1

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

