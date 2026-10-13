La lunga sosta è finita, torna il campionato di Serie A e ripartono – purtroppo – le sviste arbitrali. L’improvvisa riaccensione del VAR , che era stato spento nelle prime settimane, in qualche caso ha salvato i direttori di gara , correggendo errori grossolani. In altri casi, invece, ha alimentato ulteriori polemiche . Sviste da sottolineare su diversi campi, in particolare nelle partite di Milan, Inter, Roma, Napoli e Juventus. Due i match condizionati da decisioni palesemente errate, con riflessi notevoli sulla graduatoria. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo sei giornate, con le squadre più “penalizzate” e quelle più “aiutate”.

Arbitri, sesta giornata: falsati due big match

Le partite condizionate da errori evidenti sono due big match, Como-Roma e Sassuolo-Milan. Nel primo caso manca un’altra espulsione ai danni dei giallorossi per il fallo da ultimo uomo di Wesley su Diao lanciato a rete. Inspiegabili sia la mancata concessione della punizione da parte di Fabbri sia il mancato intervento del VAR. Giusto invece il rosso nella ripresa a Malen per un rude intervento su Kaiki. Falsata anche Sassuolo-Milan, diretta da Fourneau. Come evidenziato dall’ex arbitro Graziano Cesari a Pressing, “c’era un rigore netto per fallo di Caleta-Car su Goncalo Ramos, il neroverde non si interessa proprio del pallone”.

Serie A, moviola 6a giornata: tutte le sviste

Discussioni anche in altre partite, con qualche svista come quella di Bonacina che s’era perso un rigore netto in favore dell’Inter contro il Parma per fallo di Diego Carlos su Pio Esposito: errore corretto da una provvidenziale on field review. In Napoli-Frosinone si è rivisto uno dei “rigorini” che avevano impazzato nella precedente stagione, per contatto Cittadini-Hojlund: giusto comunque far ripetere il penalty per la posizione irregolare del portiere e per l’ingresso anticipato in area di almeno due calciatori ciociari. In Cagliari-Juventus Marcenaro grazia Zhegrova nel finale per un’evidente simulazione, mentre in Genoa-Fiorentina Fagioli ha protestato con Maresca per un gol annullato nel finale, ma il gioco era fermo.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica della Serie A 2026-2027 senza errori arbitrali, al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 16 LAZIO – 16 LAZIO 16 INTER +2 14 ROMA 14 JUVENTUS -2 13 CAGLIARI 13 COMO -2 13 MILAN 12 MILAN -1 13 JUVENTUS 11 ROMA +1 13 COMO 11 NAPOLI -1 11 NAPOLI 10 ATALANTA -1 10 FROSINONE 10 FROSINONE – 10 ATALANTA 9 TORINO -2 9 SASSUOLO 8 CAGLIARI +4 9 TORINO 7 LECCE -1 7 LECCE 6 SASSUOLO +1 7 BOLOGNA 5 BOLOGNA +1 4 UDINESE 4 UDINESE – 4 MONZA 4 MONZA – 4 GENOA 4 GENOA – 4 PARMA 4 PARMA – 4 FIORENTINA 4 FIORENTINA – 4 VENEZIA 0 VENEZIA – 0

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini (meno di 3′ dalla fine), ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso l’ottava edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

2024-25: Napoli

2025-26: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.